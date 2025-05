Trump vs Harvard: La UA descarta peligro para los acuerdos con las universidades de EEUU

"En Estados Unidos de América conviven muchas realidades y la internacionalización no está en peligro”. Así lo asegura Rosa Mª Martínez, vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de Alicante (UA), quien ha realizado esta declaración ante el alarmismo generado por la cruzada del presidente Trump con la Universidad de Harvad. La UA tiene acuerdos con varias universidades americanas, entre ellas Florida y California.

Martínez se encuentra estos días en California, donde ha visitado varios campus de la Universidad de California, la Universidad de San Diego y la Universidad Estatal de San Diego, y está participando en el Encuentro Internacional de Universidades Nafsa 2025, junto al director de Secretariado de Movilidad de la UA, José Luis Oliver.

Allí, según explica la vicerrectora, les ha sorprendido la noticia de que Trump recortaría la financiación de la reputada Universidad de Harvard, así como su decisión de impedir el ingreso de estudiantes extranjeros en dicha universidad y la orden a las secciones consulares estadounidenses de no proporcionar más citas para visados a estudiantes extranjeros.

Esta noticia ha causado preocupación entre los académicos universitarios, en particular entre quienes gestionan los intercambios de todos los miembros de la comunidad universitaria, según detalla la vicerrectora. La Universidad de Harvard es la institución de educación superior más antigua de Estados Unidos y una de las más prestigiosas del mundo, situada en el puesto número 3, tanto en el ranking de USA como en el ranking mundial de universidades de Times Higher Education (THE) 2025.

Según un comunicado de la UA, la decisión de Trump, fundamentada en las protestas pro-Palestinas estudiantiles, ha sido recientemente revocada y aunque el daño causado a la institución americana es irreparable a corto plazo, "esta situación ha puesto de manifiesto que las instituciones de educación superior estadounidenses siguen trabajando con más ahínco si cabe en las estrategias de internacionalización de forma coordinada con todos los socios del mundo.

La delegación alicantina con representantes de las universidades y del Patronato de Costa Blanca en la feria de Nafsa / INFORMACIÓN

Relación con USA, reforzada

Rosa Mª Martínez añade que “este hecho se constata al comprobar, en estos días de comienzo del encuetro internacional, que la interacción vía reuniones entre socios de ambos lados del Atlántico y del Pacífico, así como entre socios USA-América del Sur, no sólo no ha sufrido ningún impacto negativo, sino que sale reforzada. Esta interacción corrobora el entendimiento de que las universidades estamos al servicio de las sociedades y que la internacionalización de la academia fortalece sus competencias, capacidades y propicia oportunidades al alumnado, profesorado e investigadores, que no solo mejoran los procesos de aprendizaje o de investigación, sino que también suponen una experiencia de vida que, entre otras cosas, permite un mejor conocimiento del mundo, lenguas o diferentes culturas”.

La Universidad de Alicante tiene desde el pasado año 2024 un acuerdo de intercambio con la Universidad de California para que los estudiantes de ambas instituciones puedan cursar estudios en estancias de movilidad (incluyendo intercambio bilateral, movilidad como estudiante visitante y programas cortos de verano).

Acuerdo con California

Con motivo de la celebración estos días en la ciudad de San Diego del Encuentro Internacional de Universidades Nafsa 2025 (del 27 al 30 de mayo), Rosa María Martínez y José Luis Oliver están manteniendo reuniones de trabajo con los principales responsables de los programas de intercambio en la Universidad de California.

En concreto, han visitado los campus de la Universidad de California en Santa Bárbara, Irvine, Riverside y San Diego, con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento de los intercambios, explorar la posibilidad de diseñar programas formativos cortos intensivos para la formación en Ciencias Experimentales, así como conocer de primera mano las instalaciones en las que los estudiantes de la UA pueden realizar estancias por estudios (también se ha contemplado la posibilidad de abordar estancias para investigadores).