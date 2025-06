Cuatro proyectos de investigación de la Universidad de Alicante reciben financiación del Programa Semilla de T4EU

La Universidad de Alicante consigue financiación para cuatro proyectos de investigación e innovación dentro del Programa de Financiación Semilla de la alianza universitaria europea Transform4Europe (T4EU). Dos de los proyectos están liderados por la UA, mientras que en los otros dos participa como institución socia.

Este logro pone de manifiesto el compromiso de la Universidad de Alicante con la colaboración internacional y su implicación activa en las iniciativas estratégicas de la Alianza T4EU, que tiene entre sus prioridades fomentar la investigación conjunta entre sus miembros. A través de este programa, se apoya el desarrollo de nuevas redes científicas, la creación de contenidos formativos conjuntos y el impulso a proyectos centrados en la transformación digital, social y medioambiental.

Uno de los proyectos liderados por la UA es el “Faculty exchange program in corporate innovation and sustainability”, en el que colaboran la Universidad de Trieste y la Universidad Católica Portuguesa. Se centra en el intercambio académico y la formación en innovación corporativa y sostenibilidad y contará con una financiación de 23.872 euros.

La UA sigue así en la consolidación de su papel como actor clave en la cooperación interuniversitaria europea. / INFORMACIÓN

Con el título de “Empowering social change: co-creating digital marketing communications between nonprofit organizations (NPOs) and social media influencers”, el segundo proyecto liderado por la UA contará con la participación de la Universidad Vytautas Magnus (Lituania) y la Vrije Universiteit Brussel. El objetivo de este proyecto, que contará con una financiación de 23.962,4 euros, es estudiar el papel de las redes sociales y las ONG en la transformación social.

La UA también participará en el “Microbial breathing out NOx and CH4 in Mediterranean wetlands: implications for climate and managing natural heritage”, un proyecto coordinado por la Universidad de Trieste que se va a centrar en analizar los procesos microbianos en humedales mediterráneos y su impacto climático y contará con una ayuda de 24.000 euros.

Por último, el proyecto “Theory-informed Machine Learning for Health”, en el que también participan investigadores de la UA, se coordinará desde la Universidad Jean Monnet (Francia). Esta iniciativa combina informática y ciencias de la salud para el desarrollo de soluciones de aprendizaje automático aplicadas al ámbito sanitario y cuenta con un presupuesto de 24.000 euros.

En total, los proyectos en los que participa la UA han recibido una financiación de 95.834,40 €, lo que representa un impulso significativo para el fortalecimiento de las redes investigadoras dentro del marco europeo de Transform4Europe. La UA sigue así en la consolidación de su papel como actor clave en la cooperación interuniversitaria europea, con una firme apuesta por la investigación interdisciplinar y la innovación docente con impacto social.