"Tenemos que potenciar la imagen de la FP, no se puede percibir como un fracaso"

¿Cuáles son los estudios que tienen mayor demanda en Fundeun?

Una de las cosas que caracterizan a Fundeun es que estamos siempre muy atentos y muy ágiles a los cambios que se van produciendo. Nos lo van contando nuestros patronos, las empresas que forman parte del patronato de Fundeun, que nos van lanzando las necesidades que van detectando de manera permanente y nosotros las vamos trasladando a las universidades para que inicialmente vayan preparando sus planes de estudios o los cursos de posgrado. Ahora, todas las compañías están buscando temas que tienen que ver con la inteligencia artificial. Las tecnologías llegan mucho más rápido que la formación. Siempre vamos a remolque de eso. Ha ocurrido siempre, no es preocupante, si somos ágiles.

¿Qué cambios o renovación han implementado en su imagen y en su oferta formativa?

Cuando Fundeun empezó hace 30 y tantos años había muy pocas fundaciones de este tipo, anexas a una universidad, que pusieran en contacto directo al tejido empresarial con las universidades. Hoy en día esto es algo normal y para que Fundeun siga encontrando su hueco, lo que tenemos es que ir adaptándonos a los nuevos tiempos. Nosotros ahora mismo lo que aportamos, especialmente, es que nuestro patronato está formado prácticamente a la par entre personas de la universidad, jefes de departamento, la rectora, vicerrectores y empresarios.

¿Qué habilidades o perfiles profesionales les reclaman más las empresas en la provincia?

El tejido empresarial de la provincia es verdaderamente diverso. Tocamos muchos sectores. Cada compañía y cada sector va buscando unas habilidades diferentes. Pero, sobre todo, lo que van buscando las compañías es talento. Todo lo que tiene que ver con la economía circular, con la inteligencia artificial, con la adaptación de los procesos productivos a entornos más amables y más verdes son las que las compañías están ahora mismo buscando. Siempre adaptando todo eso a la eficiencia en la producción y a la competencia en costes, que igual es de importante.

¿Qué estrategias siguen para potenciar la competitividad de las empresas locales?

Nosotros, básicamente, lo que queremos ser es un instrumento inteligente porque aprendemos de lo que las empresas van utilizando de nosotros y somos capaces incluso de aportar mejoras. En ese sentido, en algunas ocasiones, somos nosotros los que vamos a las empresas y les decimos que tenemos un grupo de alumnos que tienen unas determinadas habilidades y que pueden encajar en su compañía o al revés. Las empresas nos demandan determinadas personas o habilidades que necesitan para sus procesos y nosotros creamos instrumentos para formar en posgrado a esas personas y que se puedan incorporar a la empresa, siempre conjuntamente con nuestra Universidad de Alicante.

Antonio Fernández, presidente de Fundeun / Pilar Cortés

¿Qué retos y oportunidades ven en el panorama empresarial de la provincia en cuanto a la empleabilidad y formación?

A nosotros siempre nos ha preocupado mucho que la empleabilidad de las empresas de nuestra provincia sea de la suficiente calidad. Y cuando digo calidad no es solamente en términos económicos, sino también en términos de proyección personal, para conseguir que no se nos vayan nuestros más talentosos jóvenes. Eso es un objetivo prioritario y que yo creo que estamos consiguiendo. Pretendemos es que el conocimiento, el talento que se que se forma y que reside en las instituciones universitarias y en la Universidad de Alicante, se una y cree un entorno virtuoso con la capacidad de hacer que tienen las empresas y que forman parte de nuestro patronato.

¿Qué opina de la fuga de talento español y alicantino que se está produciendo?

El talento por definición se mueve, entre otras cosas porque para desarrollar el talento adecuadamente hay que tener una cierta experiencia formativa en distintos sitios. Pero, deberíamos de intentar que el talento no se vaya por la falta de carrera profesional o de reconocimiento. Si hay alguien talentoso que quiere tener experiencias vitales, está estupendo que se vaya. Pero, que no se vaya porque aquí no encuentra una carrera profesional adecuada. Alicante es un es una tierra buena para vivir, para desarrollarse, para valorar y aplicar el talento. Esto es un trabajo que estamos haciendo con nuestros patronos, porque se están dando cuenta de que los trabajadores que más valor tienen necesitan una carrera profesional ilusionante.

Los jóvenes alicantinos se están decantando más por la FP que por las carreras universitarias, ¿cómo afecta esto a Fundeun?

Eso se detectó hace algunos años y nosotros en las actuaciones que hacemos y que desarrollamos, las hacemos también con los segundos ciclos de Formación Profesional. Hay gente que es más feliz haciendo labores y teniendo una formación más práctica. En ese sentido, la Formación Profesional y la Universidad poco a poco se están acercando. Y Fundeun está ahí en medio de las dos, porque entiende y así nos lo dicen nuestros patronos, que están obteniendo unas personas con una formación muy potente, muy motivadas y que provienen de la FP. Tenemos que seguir potenciando la FP, sobre todo, desde el punto de vista de la imagen. No puede ser que cuando un hijo o hija diga a su familia que va a estudiar FP, siendo buen estudiante, porque lo prefiere en lugar de ir la universidad, se perciba como un fracaso. Eso es un gran error. La Formación Profesional tiene que estar cada vez más valorada y es una salida profesional que para muchos es, probablemente, la mejor.