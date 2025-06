"No necesitaba esa nota, solo aprobar la PAU, quiero estudiar Diseño de Moda"

¿Cómo recibió la noticia de ser el mejor de toda la Comunidad?

Primero intentamos entrar en la web y cayó durante más de díez minutos. Y cuando vi los resultados para nada me esperaba que fuera a sacar esa nota. Sabía que me había salido bien pero no tan bien. Creo que en estas pruebas ha contado mucho saber expresarse. Sabía que había tenido un error tonto, pero no me esperaba para nada haber sacado la mejor nota.

¿Cuál ha sido su secreto?

He estado estudiando durante el curso, pero considero que cuenta mucho atender en clase y llevar todo al día. Para mí, los finales del instituto han sido como una PAU. No tuve que estudiar mucho más y fui tranquilo, la verdad.

¿Qué examen ha sido el más difícil y cuál el más fácil?

El más dificil fue el de Química o el de Lengua, porque Literatura me dejó algo descolocado y vi el examen más complicado. Para mí, el inglés ha sido lo mas fácil, porque he ido toda la vida a un colegio bilingüe.

¿Piensa que esta convocatoria ha sido más dura que las anteriores?

En realidad es como la PAU anterior, pero te hacen pensar un poco más. Para mí no fue un problema el nuevo modelo.

Después de haber logrado esa calificación tan alta, ¿qué va a estudiar?

No necesitaba esta nota, solo tenía que aprobar la PAU, pero con el esfuerzo que hice todo el año, quise sacar lo máximo, por sentirme orgulloso. Quiero hacer el grado de Diseño de Moda en Madrid. Me bastaba con aprobar el examen para entrar.

¿A qué se quiere dedicar cuando acabe de estudiar?

Después de la carrera me gustaría ser diseñador de vestuario de los teatros, de sus personajes, porque de pequeño iba al teatro y me encanta. Me gustaría contextualizar la época de las obras teatrales y también las de cine. Además, me gustaría irme fuera unos años para perfeccionar mi inglés y aprender otros idiomas como el alemán o el francés.

¿Ve a los jóvenes más preparados para afrontar el futuro?

El Bachiller te prepara para la universidad, y con el nuevo cambio que han hecho están tratando de que el alumno en vez de memorizar tanto pueda reflexionar y plasmar lo que opina. Muchas universidades se quejan de que los estudiantes cuando entran no saben comprender, ni escribir. Ahora, pienso que se dan por válidas varias respuestas y no solo una. Y eso es muy importante para el futuro de los jóvenes.

¿Qué consejos daría a los estudiantes que tienen que afrontar la PAU?

Lo primero es no ir muy nervioso, porque la PAU es un examen más. Dentro de los nervios de cada uno hay que intentar tranquilizarse y pensar con tranquilidad. El nuevo examen evalúa la parte de razonar y si no vas con la mente clara, no puedes rendir bien. También hay que organizarse a la hora de estudiar para que te dé tiempo a todo.