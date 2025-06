Un paso adelante para una mayor presencia femenina en las STEM

Las instalaciones de la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante (UA) acogieron la semana pasada a más de un centenar de estudiantes de 3º y 4ª de la ESO en el marco del Campus EngineeringGirl. Esta iniciativa es la segunda fase del proyecto Quiero Ser Ingeniera, que lidera la EPS de la UA, para promover el interés por el estudio de las STEM (siglas en inglés de Ciencias, Tecnología, Ingenierías y Matemáticas) entre las jóvenes estudiantes.

Tras participar en las actividades propuestas en los cuatro campus programados, las jóvenes estudiantes asistieron, en un salón de actos con aforo completo, a una peculiar clausura del evento. Las intervenciones de Carmen Vives, vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social, y de Josué Nescolarde, director de la EPS, dieron paso a la presentación de varias mujeres referentes que han presentado su experiencia vital y los trabajos de fin de grado y de máster que han defendido recientemente en la UA, todos relacionados con materias científico-técnicas.

Las participantes proceden de distintos institutos y centros educativos de la provincia / .

En su intervención, Vives se mostró orgullosa de participar en el evento y agradeció al equipo organizador el esfuerzo empleado para ello. Además, recordó que “las STEM, tanto en las facultades donde se estudian como en el sector empresarial y administrativo, todavía están masculinizadas”, a lo que añadió que “tenéis que elegir los estudios que queráis, pero si este tipo de eventos os sirven para romper barreras y para saber que las STEM también son para vosotras, habrán valido la pena”.

En el mismo sentido, Nescolarde reiteró el agradecimiento al equipo organizador del evento y concretó que “desde la EPS vamos a seguir apoyando y reforzando este tipo de iniciativas porque son muy necesarias”. “Las ingenierías son una herramienta con la que cambiar el mundo. Hasta no hace mucho, se decía que eran solo para hombres, pero eso está cambiando. No dejéis que nadie os diga qué no podéis hacer algo. Las STEM son, si así lo elegís, vuestro futuro”.

Durante las dos jornadas, las participantes tuvieron la oportunidad de realizar talleres prácticos en diferentes laboratorios y espacios de la UA. Divididas en grupos de 25, participaron de cuatro campus de temática diferente, titulados Gigabitgirl, relacionado ingeniería informática e ingeniería biomédica; Construgirl, dedicado a los fundamentos de la arquitectura, arquitectura técnica e ingeniería civil; ChemenGirl, que se centra en actividades relacionadas con la ingeniería química; y TechGirl, que trató temas de las ingenierías en robótica, en sonido e imagen en telecomunicación y multimedia.

Quiero Ser Ingeniera promueve el interés por el estudio de las STEM entre las jóvenes estudiantes. / .

Las participantes proceden de los institutos Mutxamel, de Mutxamel; Luis García Berlanga y Lloixa, de Sant Joan d’Alacant; María Blasco y San Vicente, de San Vicente del Raspeig, Rafal, de Rafal; Canónigo Manchón, de Crevillente; Montserrat Roig, de Elche, y Jorge Juan, de Alicante, además de centros educativos como Salesianas, Salesianos, Feyda, Sagrados Corazones y Calasancio, de Alicante, y Maristas, de Dénia.

La iniciativa Quiero Ser Ingeniera cuenta con el apoyo de los vicerrectorados de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social, de Transferencia y Divulgación Científica, y de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral, en el apartado institucional, y de entidades y empresas como Vectalia, Cátedra Vectalia Movilidad, Aludium, Convotis Iberia, NTTDATA, el Colegio Oficial de Ingenieros Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Alicante, el Colegio Oficial de Ingenieros Químicos de la Comunitat Valenciana, Banco Sabadell, Grupo Valero y Terra Natura Benidorm.

Toda la información del programa se puede consultar en su página web y en sus perfiles en las redes sociales Instagram y LinkedIn.