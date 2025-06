Universidad de Alicante, una apuesta por la docencia de calidad contrastada

La Universidad de Alicante (UA) ha incrementado notablemente la oferta formativa en los últimos cuatro años con la autorización de 11 nuevos títulos, cuatro de ellos grados, como son Logopedia, Ingeniería en Inteligencia Artificial, Ingeniería Aeroespacial y Medicina. En el curso 2025-2026, la principal institución alicantina oferta total de 49 títulos de grado, 64 títulos de máster universitario y 32 programas de doctorado. Ante esto, desde el Vicerrectorado de Estudios y Calidad de la UA asumen el reto de consolidar esta oferta y asegurarse de que todos los grados y másteres cubran las expectativas creadas.

En concreto, la Universidad de Alicante presenta un programa formativo de grados compuesto por 55 títulos, de los cuales seis son dobles grados con programa propio. Además, se pueden cursar otros cuatro programas de estudios simultáneos, un formato similar al doble grado, y 16 dobles grados internacionales en programa compartido con universidades estadounidenses, brasileñas y alemanas. Por su parte, la oferta de másteres se compone de 64 títulos, de los cuales se pueden cursar en estudios simultáneos Abogacía y Procura junto a Derecho de Daños, y, del mismo modo, existen programas de doble máster internacional con universidades francesas, en París y Lyon, y con la Universidad de Shanghái, en China. En este aspecto destacan las novedades de este año, dos másteres universitarios, el de Economía con Ciencia de Datos, que reemplaza al anterior Máster de Economía Cuantitativa, que se ofrece íntegramente en inglés y que se ha adaptado de forma ejemplar a las nuevas tendencias en el estudio de la Economía apoyándose en la Ciencia de Datos, y el Máster de Estudios Económicos, Políticos y Sociales Contemporáneos de América Latina, que abordará también cuestiones de indudable actualidad en las relaciones entre España y ese conjunto regional.

Además de las importantes novedades presentadas, la oferta formativa de la Universidad de Alicante mantiene un amplio rango de diversidad, ya que se presenta repartida en todas las áreas del conocimiento en las que se distribuyen las titulaciones superiores. Los grados que oferta la institución tratan disciplinas novedosas relacionadas tanto con los estudios sociales como con las ciencias experimentales y las nuevas tecnologías, pero no descuida otros estudios que responden a las demandas más clásicas o tradicionales como Derecho, Económicas, Magisterio, Química o Historia, entre otras, que continúan siendo un pilar fundamental de la oferta.

La UA aparece de forma estable en tres de los mejores rankings internacionales de universidades

Y todo esto, amparado por los resultados positivos en distintos ránquines y las acreditaciones de estudios y centros como buena muestra de la calidad docente e investigadora de la institución. La posición en los rankings y la reacreditación de titulaciones demuestran que la Universidad de Alicante va por el buen camino. Además, resulta importante mantener y mejorar la presencia en los tres rankings internacionales más reconocidos, que son los de Shanghái, QS y Times Higher Education (THE). Es indudable que cuando una universidad está presente de forma estable todos los años en estos tres rankings es una institución de educación superior contrastada, de referencia y que hay un consenso internacional acerca de la calidad de su docencia y su investigación. La UA no solo está presente en los tres, sino que además destaca especialmente en algunos rankings por materias en puestos muy superiores a los que le podría corresponder en función de su presupuesto y estructura.

En los últimos años, la UA ha implantado los grados en Logopedia, Ingeniería Aeroespacial y el doble grado Fismat (Física+Matemáticas) y, en el curso anterior, Medicina e Ingeniería en Inteligencia Artificial. Las cifras de matriculación confirman que estos estudios han tenido la máxima acogida. Todos y cada uno de estos grados y el doble grado han llenado el cupo de plazas ofrecidas en primera matrícula. Esto evidencia que son estudios que presentan una alta demanda social y que responden a lo que pide el estudiantado preuniversitario para su formación. Además, corrobora los criterios para seleccionar estudios e implantarlos en la UA, que supongan una aportación novedosa a la oferta formativa actual y que presenten una demanda social fuerte.

Al importante grado en Medicina, que se implantó hace dos cursos, se sumó en el área de conocimiento de la Salud el grado en Logopedia, que también alberga una importante carga de enseñanzas relativas al área de la Educación. Este grado trata unos conocimientos de gran presencia en el contexto social, ya que los profesionales que se forman con estos estudios no sólo pueden encaminarse a los habituales departamentos de relacionados con la educación infantil, sino que pueden dirigirse también al contexto sanitario, con tratamientos para cuidados o recuperación en el aparato fonador, además de las necesidades de estos servicios para profesionales que necesitan la voz en su trabajo.

Por su parte, el grado en Ingeniería Aeroespacial se trata de un grado muy técnico del que el estudiantado egresa altamente cualificado. Además, se trata de unos estudios con una alta empleabilidad que, por su carácter, abre las puertas a afrontar grandes retos profesionales y a formar parte de grandes empresas internacionales. A estos dos grados se une la implantación del doble grado en Física y Matemáticas, conocido como Fismat. Este nuevo programa se impartía en estudios simultáneos, pero dada la alta demanda de ambos grados, con notas de corte de las más altas de la institución, el equipo de gobierno de la UA decidió formar un doble grado propio para conseguir una única nota de corte de entrada y las mejoras pertinentes en cuanto a organización y administración de un único grupo de alumnado.

El formato de doble grado está cada vez más presente en el contexto universitario español. / INFORMACIÓN

Además de estas novedades, de la extensa oferta destacan algunos grados por el hecho de ser los más demandados desde distintas perspectivas. Por ejemplo, llaman la atención aquellos que reciben un mayor número de preinscripciones en primera opción sobre las plazas ofertadas, como los grados en Medicina, Enfermería, los dos de Educación (Infantil y Primaria), Criminología, Derecho, Publicidad y Relaciones Públicas, Administración y Dirección de Empresas (ADE), Marketing, Traducción e Interpretación o Ingeniería Informática, entre otros.

Por otra parte, es importante resaltar el éxito de varias titulaciones de reciente creación en los últimos cursos como, además de los mencionados anteriormente, los de Ingeniería en Inteligencia Artificial, Marketing, Relaciones Internacionales, Ingeniería Robótica, Física y el grado en Gastronomía y Artes Culinarias, entre otros.

Dobles titulaciones

El formato de doble grado está cada vez más presente en el contexto universitario español. Por este motivo, desde la UA se ha apostado en los últimos años por estas posibilidades, como demuestra la implantación última de Fismat, sumada a los otros cinco dobles grados existentes. El doble grado consiste en la posibilidad de obtener dos títulos cursando un programa que permite lograrlo en menos tiempo del que llevaría hacer los dos grados por separado, gracias al reconocimiento de créditos de asignaturas que son equiparables en ambos títulos. Así, con cinco años es posible obtener dos grados de cuatro años cada uno, que son complementarios y capacitan para un mejor desempeño profesional posterior.

En concreto, en la UA existen Derecho+ADE (DADE), Derecho+Criminología (DECRIM), Derecho+Relaciones Internacionales (DERRII), Ingeniería Informática+ADE (I2ADE), Turismo+ADE (TADE) y el recientemente implantado en Física+Matemáticas (Fismat). No obstante, existe la oportunidad, en algunos grados, de cursar adicionalmente a partir del segundo año, asignaturas de un segundo grado y solicitar posteriormente el reconocimiento de las asignaturas que falten para lograr el segundo título. Esto sería el equivalente a un doble grado por simultaneidad de estudios y se puede realizar entre las distintas filologías, entre Maestro en Educación Primaria y Humanidades o Filología Catalana, entre los grados en ADE y Economía o Marketing y entre los grados en Física y Matemáticas.

Dobles grados internacionales

Todos los títulos de grado de la Universidad de Alicante ofrecen la posibilidad de cursar, como mínimo, 12 créditos del plan de estudios en inglés (es decir, como mínimo dos asignaturas). Superando esos créditos, a los alumnos se les reconoce internamente el nivel B1, que sirve para ser evaluado del TFG, que era requisito en muchos grados y también para presentarse a las ayudas del programa de movilidad Erasmus. Dado que la UA no es centro acreditador del nivel de idiomas (como lo es la Escuela Oficial de Idiomas, por ejemplo), dicho reconocimiento queda limitado a la propia institución.

A este respecto, cabe destacar los acuerdos con universidades extranjeras para el desarrollo de dobles titulaciones internacionales. Existe, por ejemplo, un doble grado con la estadounidense North Arizona University (Arizona) para alumnado del grado en Ingeniería Informática y otros con las universidades Northwestern State University (Louisiana) y University of North Florida (Florida), también norteamericanas, para estudiantes del grado en ADE y los dobles grados en TADE e I2ADE.

Con la Universidade do Vale do Itajaí (Brasil) existen acuerdos para cursar dobles grados internacionales en Publicidad y Relaciones Públicas, Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Ingeniería Civil, Fundamentos de la Arquitectura, Turismo, Ciencias del Mar junto a Oceanografía, grados en Maestro en Educación Infantil y en Educación Primaria, Nutrición Humana y Dietética, Derecho y Gastronomía y Artes Culinarias, además del acuerdo con la universidad alemana de Bamberg (Baviera) que sustenta una tetratitulación, con dos grados y dos másteres en filologías.

Del mismo modo, con las instituciones Université Jean Moulin de Lyon y Université de París existen acuerdos para dobles titulaciones para alumnado del grado en Turismo y para el máster en Traducción Institucional.

Además de los convenios con la Universidad de Bamberg y las francesas Jean Moulin y Gustave Eiffel, por lo que respecta a másteres en la UA tiene acuerdos con la East China University of Political Science and Law (ECUPL) de Shanghái para el máster en Inglés y Español para fines Específicos y un doble máster que se realiza entre el máster en Comunicación e Industrias Creativas Comincrea de la UA y la Universidad de París. De igual manera, existe un doble máster con la Universidad di Trieste en Inteligencia Artificial y en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y un doble máster con Universidad de Saarlandes en Traducción Institucional y en Translation Science and Technology.

Toda la oferta de grados y dobles grados e información sobre campus, instalaciones, becas y preinscripción se puede consultar en la página web www.ua.es.

La Universidad de Alicante cuenta con un campus de 805.000 m2. / INFORMACIÓN

El campus de la UA, un hogar ideal para la vida universitaria

La Universidad de Alicante cuenta con un campus situado en la localidad de San Vicente del Raspeig, con 805.000 m2, donde se desarrolla fundamentalmente la actividad docente e investigadora, y otra zona situada en el término municipal de Alicante, denominado Campus Oeste, con 160.000 m2 completamente urbanizados donde se desarrollan fundamentalmente las actividades de investigación y transferencia, situando en esta zona el edificio Parque Científico de Alicante. En total, la Universidad de Alicante se distribuye en 965.000 m2.

Destacan especialmente las zonas peatonales, con más de 300.000 m2, y las zonas verdes, con 220.000 m2, a las que se suman otras de interés como el Bosque Ilustrado, con 70.000 m2, las zonas de arbustos, setos y arbolado y de parterres de plantación de flores, con cerca de 45.000 m², y las instalaciones deportivas, con más de 30.000 m2.

Todo ello sin olvidar, por supuesto, las instalaciones dedicadas a aularios, con más de 45.000 m2, las dedicadas a investigación, con 10.000 m2, y las que albergan bibliotecas, hemerotecas y archivos, con más de 15.000 m2.

Además, las amplias zonas verdes y de esparcimiento, deportivas y para docencia e investigación cuentan con una amplia red de aprovechamiento de recursos hídricos y con una notable apuesta por la energía sostenible, ya que la Universidad de Alicante cuenta, en su Campus Oeste, con una central fotovoltaica conectada a red que produce energía para el suministro a la compañía distribuidora local y, para la propia institución, cuenta con algunas instalaciones para el autoconsumo como la instalación fotovoltaica del anfiteatro del aulario II, y la instalación fotovoltaica que cubre el aparcamiento del edificio de Petrología o las instaladas en las cubiertas de algunos edificios. Esta generación fotovoltaica de energía no produce ni residuos contaminantes, ni contaminación acústica.