El autor del mejor libro de Historia Económica está en la Universidad de Alicante

El libro de un profesor de la Universidad de Alicante (UA) ha recibido el Premio Jaume Vicens Vives al mejor libro de Historia Económica. El catedrático y miembro del Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina (IUESAL), Juan A. Zabalza es coautor del libro ‘The economic legacy of José Joaquín de Mora: Spreading classical political economy in the hispanic world’

El jurado valoró especialmente la calidad analítica del trabajo, su significativa contribución a la historiografía de la historia del pensamiento económico en el siglo XIX en España y América Latina, así como el exhaustivo trabajo con fuentes y bibliografía, y su potencial interés para la comunidad académica, según ha informado la institución académica.

Este libro ha sido elaborado junto a Jesús Astigarraga y Javier Usoz, profesores de la Universidad de Zaragoza. La obra forma parte de la colección Palgrave Studies in the History of Economic Thought, publicada por Palgrave Macmillan (Springer Nature).

El libro premiado / INFORMACIÓN

Figura clave

José Joaquín de Mora (Cádiz, 1783 – Madrid, 1864) es considerado una figura clave en la cultura española e hispanoamericana durante el siglo XIX. Sus aportaciones en literatura, divulgación científica, educación y derecho son ampliamente reconocidas.

Sin embargo, sus contribuciones a la economía política permanecieron en la sombra durante mucho tiempo, con pocas investigaciones que las abordaran. Gracias a este monográfico galardonado, sus aportaciones en este campo ahora salen a la luz, enriqueciendo la historia del pensamiento económico en el mundo hispano.