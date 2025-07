La repesca de la Selectividad arranca en Alicante con el debate de las pantallas en las aulas y Buero Vallejo

Un comentario de texto sobre las pantallas en las aulas, uno de los debates de mayor actualidad en el seno de la comunidad educativa, ha sido la primera prueba de fuego para los estudiantes que se han presentado a la repesca de Selectividad en la Comunidad Valenciana. Junto a esta temática, otro clásico de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la asignatura de Lengua y Literatura: Historia de una Escalera, de Antonio Buero Vallejo.

Analizar este editorial de El País, publicado en marzo, así como una de las escenas más populares de la obra de teatro española del siglo XX han sido los retos a los que se han enfrentado más de 1.500 estudiantes en la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández (UMH). Unas preguntas que, en líneas generales, a los alumnos les ha parecido "más asequibles" que en la primera convocatoria de junio, cuyos exámenes han sido los más exigentes del último lustro al ponerse fin a la optatividad de la pandemia y a la penalización más estricta de las faltas de ortografía.

Y es que uno de cada cinco estudiantes que se ha presentado a estas pruebas extraordinarias lo han hecho para subir nota tras la caída generalizada de aprobados y de la media.

Satisfacción generalizada

"Me ha parecido más llevadero este examen que el de junio porque la literatura y el texto han sido más fácil de entender y de comentar", afirmó a su salida de la prueba Marta Serrano, alumna del IES Derramador de Ibi. Ella es una de las que ha querido repetir la Selectividad para tratar de obtener un mejor resultado porque quiere estudiar Transporte y Logística y necesitaba más nota: "Por probar no pasa nada", señaló.

Como ella, su compañera de instituto, Aitana Sánchez, salió contenta: "Sorprendentemente, me ha salido bien, ya que teníamos algo de miedo después de lo que salió en junio, sobre todo, por la sintaxis y morfología".

Otro alumno de Mutxamel aseguró que se esperaba que fuera peor: "Venía preparado después de todo lo que hemos dado durante el curso, las preguntas han sido más llevaderas". En su caso se ha presentado en julio a esta evaluación tras suspender una asignatura en Bachillerato. Quiere estudiar Psicología o Magisterio, pero desconoce si tendrá nota suficiente para entrar.

Marina Muñoz, alumna del IES Virgen del Remedio también salió satisfecha. "No me ha parecido difícil, no he estudiado mucho, pero con lo que di a lo largo del curso me ha salido bien", apuntó esta joven que quiere estudiar en el Conservatorio de Música.

David Serrato, alumno del IES Mare Nostrum de San Gabriel, señaló haber "tenido suerte porque salió lo que mejor se sabía". Él quiere estudiar Podología, pero es consciente de que es difícil entrar "porque se necesita una nota muy alta".

Las sensaciones entre el alumnado y el profesorado consultado por este diario han sido más positivas que hace un mes cuando el examen de Lengua y Literatura contó con un análisis de texto de una noticia que aborda la polémica publicación del libro “El odio”, del autor Luisgé Martín, una obra que trata sobre el asesinato de José Bretón de sus propios hijos, de 6 y 2 años, y una serie de preguntas en torno al poema “Prendimiento de Antoñito el Camborrio camino de Sevilla” de Federico García Lorca.

En junio el porcentaje de aptos en la UA se redujo al 81 %, lo que implica que 8 puntos porcentuales de alumnos no lograron superar la prueba, y la nota media bajó a 6,4. Algo similar ocurrió en la UMH, donde la tasa de aprobados descendió al 87 %, lo que representa una disminución de 4,2 puntos porcentuales respecto a 2024, y la nota media disminuyó en 0,1 puntos, situándose en 6,7.

Sin embargo, el "pinchazo" fue mayor en las otras dos asignaturas obligatorias. Dos de cada cinco alumnos suspendió Historia y la media en Valenciano cayó a 5,6 .

Así, un total de 988 estudiantes comenzaron este martes la convocatoria extraordinaria de Selectividad en la Universidad de Alicante, de los que 743 están inscritos en la fase obligatoria y 245, en la voluntaria, que es la que sirve para subir nota, lo que representa un 24 % del total. En global, el pasado año fueron 70 menos. En la Miguel Hernández, el 78,7 % del alumnado matriculado realizará la fase obligatoria (752), mientras que 203 alumnos (21,3 %) se presentarán exclusivamente a la fase específica, bien porque proceden de ciclos formativos de grado superior o porque, tras presentarse a las PAU en convocatorias anteriores, vuelven a hacerlo este año para mejorar su nota de acceso.

Resultados y preinscripción

Las notas podrán conocerse el día 8 de julio, a partir de las 17 horas, a través de la web https://appweb1.edu.gva.es/paseu/login.sec, y el plazo para solicitar las revisiones será del 9 al 11 de julio. Este último día el plazo acaba a las 14.00 horas.

El plazo de preinscripción universitaria permanecerá abierto hasta el 4 de julio a las 14 horas. Por su parte, la adjudicación inicial de plazas universitarias será el viernes 11 de julio. Posteriormente, y como novedad de este año, será la propia Conselleria de Educación quien centralice las adjudicaciones de vacantes como resultado de los movimientos de listas de espera.

Así, tras la primera adjudicación del 11 de julio habrá ocho adjudicaciones que tendrán lugar a las 14 horas de los días 18, 24 y 30 de julio, el 4, 11, 18 y 25 de septiembre y por último el 2 de octubre.

Los resultados de estas sucesivas adjudicaciones podrán consultarse también en la plataforma de preinscripción. Después de la novena y última adjudicación conjunta, la gestión de adjudicación de plazas en los grados universitarios se realizará directamente desde cada universidad.