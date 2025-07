El nuevo reto de la Universidad de Alicante ante las carreras científicas y técnicas masculinizadas

Solo un 25 % de las jóvenes quieren estudiar las llamadas carreras "Steam", las que están enfocadas a las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Para romper las barreras de unos estudios en los que predominan los hombres, al programa "Quiero ser Ingeniera de la Universidad de Alicante (UA)", acaba de sumarse a una iniciativa internacional que busca fomentar este tipo de educación más inclusiva, equitativa y sensible al género, centrada en la formación inicial y continua del profesorado.

La iniciativa, en la que participa la institución académica, forma parte de un proyecto europeo que cuenta con una financiación total de 1, 4 millones de euros y el consorcio está formado por 11 entidades de nueve países europeos, incluyendo universidades, centros de investigación, organizaciones sociales, instituciones educativas y administraciones públicas. Entre ellas destacan la Eindhoven University of Technology (Países Bajos, coordinadora general), la University of Helsinki (Finlandia), la Università di Bologna (Italia), el Luxembourg Institute of Science and Technology, y la Aristotle University of Thessaloniki (Grecia). También participan organizaciones especializadas en innovación educativa como Stimmuli for Social Change (Grecia), que lidera las tareas de difusión.

La UA desempeña un papel clave como coordinadora del análisis de género en los programas de formación docente STEAM y del programa de movilidad internacional del proyecto.

Jornada Quiero ser ingeniera / AXEL ALVAREZ

G-STEAM constituye una red transnacional de investigadores, formadores y docentes en formación y en activo, comprometida con la capacitación en perspectiva de género. El proyecto implementará métodos innovadores de formación a través de Comunidades de Práctica (CoP), cursos híbridos y virtuales, así como experiencias de movilidad internacional, según ha informado la UA.

Alianza internacional

Alumnos de Secundaria que buscan orientación para sus futuros estudios llenan el Paraninfo / Héctor Fuentes

El valor añadido del proyecto reside en el impulso a la dimensión europea e internacional de la formación docente, la promoción de la equidad de género en la enseñanza y la consolidación de los valores compartidos de la Unión Europea. Las academias que forman parte del proyecto generarán sinergias entre instituciones dedicadas a la formación inicial y al desarrollo profesional continuo del profesorado, con resultados que serían difíciles de alcanzar sin cooperación transnacional.

El consorcio desarrollará metodologías pedagógicas innovadoras para reducir las brechas en el acceso en los estudios

Con una duración de tres años (2025-2028), G-STEAM promoverá metodologías pedagógicas innovadoras que integren la perspectiva de género, con el objetivo de reducir las brechas existentes en el acceso y participación en las disciplinas. También se desarrollarán materiales didácticos inclusivos, herramientas institucionales para crear entornos educativos igualitarios y actividades dirigidas a implicar a las familias.

Desde la Universidad de Alicante, se prevé una participación activa en el diseño de contenidos, la coordinación científica del análisis de programas formativos y buenas prácticas, y la generación de evidencias para mejorar las políticas educativas en el marco europeo. Los avances y resultados del proyecto se difundirán periódicamente a través de los canales institucionales de la UA.

El equipo de la Universidad de Alicante está liderado por la doctora Cristina Miralles-Cardona, investigadora junior del Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género; el doctor José María Esteve-Faubel, catedrático del Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas; la doctora. María Cristina Cardona-Moltó, catedrática honorífica del Instituto Universitario de Estudios de Género; y la doctora Ioanna Kitta, profesora y asesora experta en género.