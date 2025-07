«El Derecho es una herramienta para transformar la sociedad y aportar valor desde dentro»

Alba Hernández representa el perfil de una jurista vocacional que entiende el Derecho como una herramienta práctica para generar cambios reales en la sociedad. Tras cursar el doble Máster de la Abogacía y la Procura y el de Derecho Internacional de los Negocios en el CEU UCH Elche, inició su carrera profesional en el despacho que siempre tuvo como referencia: Garrigues. Allí, como parte del equipo de Derecho Público, asesora a administraciones y grandes empresas en un entorno que define como «exigente y colaborativo». La orientación práctica de su formación, con profesores en ejercicio y un enfoque realista, ha sido clave para afrontar los retos del sector jurídico y consolidar una identidad profesional con visión estratégica.

Has realizado las prácticas del Máster en una de las firmas jurídicas más prestigiosas de España, Garrigues, como Legal Trainee, en su departamento de Derecho Público, y tras ellas te han contratado. ¿Cuáles son tus funciones?

Actualmente formo parte del equipo de Derecho Público en Garrigues, donde colaboro en el asesoramiento jurídico a administraciones públicas y grandes empresas en materias como contratación pública, procedimientos administrativos, urbanismo y sectores regulados. Mis responsabilidades incluyen la elaboración de informes y escritos procesales, la resolución de consultas, el análisis de expedientes administrativos de elevada complejidad y la preparación de estrategias jurídicas para nuestros clientes; y todo ello en un entorno de trabajo altamente colaborativo y estructurado, en el que el trabajo en cadena y la supervisión de los superiores jerárquicos garantizan la máxima calidad y valor en los resultados.

¿De qué manera te ayudó a estas tareas tu formación del Máster?

Si pienso en cómo el Máster de Acceso a la Abogacía me ayudó a afrontar estas tareas, la clave está en el enfoque práctico que se nos transmitió desde el CEU. Desde el primer día quedó claro que la formación iba más allá de preparar el examen de acceso y, lo anterior, en la medida que nuestra primera tarea fue crear un perfil profesional en LinkedIn, destacando la importancia de construir desde el inicio una identidad profesional sólida. A lo largo del máster aprendimos a redactar demandas, resolver casos reales y enfrentarnos a situaciones simuladas de la práctica profesional, incluyendo la celebración de juicios en las propias dependencias judiciales.

Además, contar con un profesorado compuesto en su mayoría por abogados en ejercicio aportó una visión realista y actualizada de la profesión, convirtiendo el máster en un auténtico puente entre la teoría universitaria y la práctica profesional. En definitiva, aunque en la carrera adquirí una base jurídica sólida, fue en el Máster donde aprendí a aplicarla de verdad, a pensar y trabajar como abogada esa metodología práctica marcó la diferencia a la hora de incorporarme a un entorno tan exigente como Garrigues.

Además del Máster de la Abogacía y la Procura, has cursado el Máster de Formación Permanente en Derecho Internacional de los Negocios. ¿Qué te llevó a compaginar ambos posgrados?

Durante los primeros años de carrera llegué a plantearme la posibilidad de opositar para acceder a la carrera judicial y ser jueza. Sin embargo, con el tiempo descubrí que lo que realmente me motivaba era el dinamismo del sector privado, donde las posibilidades de crecimiento son ilimitadas y donde el techo y las limitaciones las marca uno mismo. Esa ambición por escalar profesionalmente y forjarme un hueco en el mundo de la abogacía fue lo que me inclinó definitivamente hacia esta profesión.

Además, siempre me ha apasionado la economía y el mundo de los negocios. Desde muy joven me atrajo esa intersección entre derecho y empresa, y tenía claro en qué firma quería comenzar mi carrera, en Garrigues, precisamente por su proyección internacional y su capacidad para abordar los negocios desde todos los ámbitos del derecho.

Decidí compaginar ambos posgrados porque buscaba una formación integral que me permitiera no solo adquirir las habilidades prácticas necesarias para ejercer la abogacía en España, sino también una visión global y estratégica sobre el derecho de los negociosen un contexto internacional.

¿Por qué crees que la combinación de ambos te va a ayudar a tu desempeño profesional?

Creo que hoy en día el ejercicio de la abogacía exige una visión multidisciplinar y global y, aunque actualmente estoy centrada en el Derecho Público, especialmente en contratación pública, la formación en Derecho Internacional de los Negocios me ha aportado herramientas esenciales para asesorar a grandes empresas que operan en mercados cada vez más interconectados.

Hoy en día, cada vez son más los estudiantes de Derecho que cursan el Máster de Acceso a la Abogacía, pero en mi caso no lo afronté como un mero trámite para colegiarme, sino que lo viví como una oportunidad real para aprender, enriquecer mis conocimientos y crecer tanto a nivel académico como personal. Esta actitud, unida a la exigencia de compaginar dos másteres, me permitió adquirir una perspectiva transversal y estratégica, además de acercarme al mundo empresarial con mayores posibilidades de crecimiento y de forjarme un camino en un entorno donde las oportunidades y el techo profesional dependen de uno mismo. Ha sido, sin duda, una etapa exigente pero profundamente enriquecedora, que me ha preparado para afrontar con solvencia retos jurídicos complejos en entornos empresariales y multinacionales.

Recientemente he finalizado también el título de Experto en Contratación Pública, lo que me ha permitido profundizar aún más en una de mis áreas favoritas. En esta rama asesoramos tanto a entidades públicas como a grandes empresas privadas en procedimientos de contratación, ayudándoles a participar con éxito en licitaciones y a gestionar sus relaciones con la administración.

Siempre he creído que el saber no ocupa lugar, y siento una auténtica vocación por el aprendizaje continuo. Tengo unas ganas de aprender insaciables y dudo que alguna vez deje de formarme y complementar mis estudios. Todo lo que me ayude a mejorar, a especializarme y a ofrecer un asesoramiento jurídico de mayor calidad, lo asumiré como parte de mi camino profesional.

¿Qué te motivó a estudiar una titulación como Derecho?

Siempre he sido una persona profundamente curiosa y con una necesidad casi insaciable de entender el mundo que me rodea. Recuerdo que, con apenas 12 años, empecé a sentir una fascinación especial cada vez que escuchaba las noticias o, sinceramente, veía las series donde salían abogados y/o jueces. Había algo que me inquietaba y me atraía a la vez en aquellos términos que parecían tan lejanos para mi edad: leyes, política, economía, etc. Sentía la necesidad de comprender qué había detrás de las decisiones que afectaban a millones de personas, cuáles eran las reglas invisibles que sostenían la sociedad y cómo se articulaba ese entramado jurídico para dar orden a un mundo tan complejo.

Conforme fui creciendo, aquella curiosidad inicial dejó de ser solo una búsqueda de conocimiento y empezó a convertirse en una reflexión más profunda sobre mi lugar en el mundo y sobre el papel del Derecho en la vida de las personas. Descubrí que el Derecho no es simplemente un conjunto de normas abstractas, sino una herramienta viva y dinámica para construir, ordenar y proteger. Me fascinaba pensar que detrás de cada contrato, cada ley y cada sentencia hay historias humanas, intereses en juego y oportunidades de aportar soluciones.

Debo hacer una confesión y, es que soy una persona idealista, siempre he sentido la necesidad de aportar algo a la sociedad, de contribuir a mejorar el sistema existente desde dentro. Esa inquietud, unida a mi pasión por el Derecho, me llevó a comprender que esta disciplina es uno de los campos más útiles y poderosos para impulsar cambios, garantizar derechos y diseñar soluciones que tengan un impacto real en la vida de las personas y las instituciones.

Ese descubrimiento marcó un antes y un después en mi forma de ver la profesión y ello porque entendí que ser jurista no es solo conocer las leyes, sino también tener la capacidad de analizar, de interpretar la realidad con espíritu crítico y de diseñar estrategias que generen progreso. Estudiar Derecho se convirtió así en algo más que una elección académica, era la vía para canalizar mi curiosidad, desarrollar un pensamiento estructurado y contribuir activamente a la sociedad.

Hoy sigo creyendo que el Derecho es una de las disciplinas más completas y retadoras, porque obliga a moverse entre la precisión técnica y la comprensión humana, entre el rigor normativo y la sensibilidad hacia los problemas reales. Esa dualidad es, precisamente, lo que me sigue motivando cada día a especializarme y crecer en esta profesión.

Después de todos estos años de formación, ¿qué rama del Derecho te atrae más y por qué?

Hoy puedo decir con certeza que mi rama favorita es el derecho público, y dentro de él, la contratación pública. Siempre he visto el derecho público como el tronco que sostiene cualquier árbol jurídico pues, prácticamente, todas las ramas del derecho, en algún momento, acaban o empiezan en el derecho administrativo.

Para alguien como yo, que siempre ha sentido la necesidad de entender cómo funciona el sistema y de aportar algo positivo a la sociedad, esta área representa una vía directa para acercarse al corazón de las decisiones que estructuran y regulan nuestra convivencia. Yo lo veo como la clave para comprender cómo se organizan los poderes públicos, cómo interactúan con el sector privado y cómo sus actuaciones impactan en la vida de millones de personas. Además, no puedo negar que siempre me ha atraído la política y los mecanismos internos de la administración pública, me interesa especialmente esa dimensión del derecho que no solo regula, sino que organiza, estructura y dota de sentido a las instituciones.

Dentro de este ámbito, la contratación pública tiene para mí un atractivo singular porque es el punto de encuentro entre las grandes empresas y las administraciones; es un espacio donde el rigor jurídico se combina con la estrategia empresarial, y donde un buen asesoramiento puede garantizar procesos más transparentes, eficientes y ajustados a la legalidad.

Lo que más me motiva de esta área es que permite ver un impacto real y tangible en la medida que, detrás de cada licitación, cada pliego y cada adjudicación hay proyectos que pueden transformar ciudades, impulsar economías locales o mejorar servicios públicos esenciales. Saber que el trabajo jurídico puede contribuir a que esos procesos se desarrollen correctamente, evitando arbitrariedades y fortaleciendo la confianza en las instituciones, conecta directamente con mi ideal de usar el derecho como herramienta para mejorar el sistema y aportar valor en la sociedad.

Por todo ello, especializarme en este campo no es solo una decisión profesional, sino también una elección que responde a mis valores y a mi visión de lo que quiero construir en mi trayectoria.

¿Qué es lo que más valoras de la formación del Máster en el CEU?

Lo que más valoro del CEU es que desde el primer momento ponen el foco en nuestra trayectoria profesional y en prepararnos para el mundo real. La formación no se limita a la teoría, sino que combina el conocimiento académico con un enfoque práctico que, en mi opinión, es esencial para entender de verdad lo que significa ejercer la abogacía. Durante la carrera, por la densidad de la materia, no siempre es fácil ver esa conexión entre los códigos y la práctica, sin embargo, en el Máster esa relación se vuelve evidente y muy enriquecedora.

Gracias a esta metodología aprendí no solo a analizar casos reales, sino también a trabajar en equipo, a redactar escritos jurídicos con la precisión y el rigor que exige el ejercicio profesional y a desenvolverme en simulaciones que replicaban situaciones cotidianas en despachos y tribunales. Además, experiencias como celebrar juicios en las propias dependencias judiciales hicieron que la práctica se sintiera mucho más cercana y tangible.

Por otra parte, creo que la orientación hacia la empleabilidad y el acompañamiento del profesorado marcaron una gran diferencia. Al estar formado en su mayoría por abogados en activo, nos transmitieron no solo conocimientos técnicos actualizados, sino también una visión muy realista de la profesión. Esto me ayudó a comprender mejor las exigencias del sector y a tomar conciencia de la importancia de construir una identidad profesional sólida desde el inicio.

El Máster no fue en ningún momento un mero trámite. Al contrario, lo viví como una oportunidad real para aprender, para crecer tanto a nivel académico como personal y para empezar a forjar las bases de la profesional que quiero llegar a ser. En definitiva, creo que esta etapa no solo consolidó mis conocimientos, sino que también reforzó mi ambición por seguir formándome y especializándome para afrontar con solvencia los retos de una profesión que tiene la capacidad de transformar y aportar valor a la sociedad.