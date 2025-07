Así son los cuerpos de la élite mundial del flag football vistos desde Alicante

La revista Frontiers in Nutrition ha publicado el artículo científico titulado Is there a need for anthropometric standards in olympic sports? A proposal for the kinanthropometric profile of elite flag football athletes, que ofrece por primera vez datos normativos sobre el perfil antropométrico y de composición corporal de jugadores y jugadoras de flag football (FF) a nivel internacional y de élite. La investigación, pionera en su ámbito, ha aplicado el protocolo completo de la International Society for the Advancement of Kinanthropometry (ISAK) para analizar las características físicas de estos atletas, un paso clave tras la inclusión oficial del FF en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La recogida de datos se realizó durante el Campeonato Europeo de Flag Football de la IFAF, celebrado en agosto de 2023 en Limerick (Irlanda), donde se evaluaron a 91 jugadores (48 mujeres y 91 hombres) de nueve selecciones nacionales entre las 32 participantes, procedentes de países como Alemania, Gran Bretaña, Francia, Irlanda, España, Israel, Georgia, Suecia y Polonia.

Se utilizó un diseño transversal, midiendo variables antropométricas y de composición corporal con la técnica de fraccionamiento en cinco componentes corporales y aplicando análisis de varianza (ANOVA) para comparar resultados entre sexos, estableciendo la significación estadística en p < 0,05.

Resultados clave

El estudio muestra que los hombres son, en promedio, más altos y pesados que las mujeres, con mayores longitudes y anchuras óseas, y una masa muscular sustancialmente superior (36,0 ± 7,4 kg frente a 27,8 ± 4,0 kg en mujeres). En contraste, las mujeres presentan mayores valores de sumatorio de ocho pliegues cutáneos (115,5 ± 40,9 mm frente a 83,5 ± 30,5 mm en hombres), lo que evidencia una mayor proporción de tejido adiposo, a pesar de que la masa adiposa absoluta es similar (20,5 ± 4,8 kg en mujeres frente a 19,8 ± 5,1 kg en hombres).

El análisis somatotípico revela un predominio de morfotipo mesomórfico en ambos sexos, aunque con diferencias significativas en la distribución de masa muscular y adiposa. Además, los índices adiposo-muscular y músculo-óseo indican que los hombres tienen menos tejido adiposo por kilogramo de músculo y más masa muscular por kilogramo de hueso que las mujeres, lo que podría explicar parte de las diferencias en el rendimiento físico y la incidencia de lesiones. Los perímetros de cadera y muslo son similares entre sexos, a pesar de la mayor talla y peso masculinos.

Implicaciones prácticas

Estos hallazgos proporcionan datos de referencia normativos que permitirán a los equipos técnicos, médicos y preparadores físicos individualizar objetivos de entrenamiento y nutrición, optimizando el rendimiento y reduciendo el riesgo de lesiones.

Asimismo, sientan las bases para investigaciones futuras que profundicen en las necesidades específicas de los atletas de flag football según el sexo y la posición en el campo.

Equipo investigador

El equipo investigador está integrado por Luis Felipe Talavera-Hernández (Universidad Autónoma de Chihuahua), Claudia Maceroni (Sports Science Research, Seattle, EE. UU.), Eleanor Louise Travis-Carr (Leeds Beckett University, Reino Unido), Lewis James Macgregor y Nidia Rodríguez-Sánchez (University of Stirling, Reino Unido), Luis Gerardo Vázquez-Villarreal (LFA Professional American Football League, México), Rubén Menargues-Ramírez (Centro Avantia y Salud, Alicante), Martha Patricia Dergal-Irigoyen (ABC Medical Center, México), Elizabeth Reyes-Castillo (Universidad Iberoamericana, México), Jesús Iván Castro-Ávila (Universidad Amerike, México) y José Miguel Martínez-Sanz (Universidad de Alicante, España), destacando la amplia colaboración internacional.