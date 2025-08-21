Tecnología de Alicante para almacenar hidrógeno en todo el mundo

El futuro de la energía limpia se cocina, literalmente, a partir de residuos. Así lo está demostrando el trabajo del catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante (UA), Diego Cazorla, al frente de un grupo de investigación que lleva décadas desarrollando materiales carbonosos con aplicaciones energéticas y medioambientales. Su último proyecto se centra en un objetivo clave para la transición energética: producir hidrógeno verde mediante el reformado de moléculas de biomasa, es decir, transformando residuos agrícolas y orgánicos en una fuente útil y sostenible de energía.

Y no solo eso. Su equipo ha desarrollado una tecnología para medir la capacidad de almacenamiento de gases a alta presión en materiales vaya a producirse y venderse por todo el mundo a una multinacional (Anton Paar). Hasta el momento ya han vendido, a través de una empresa de base tecnológica fundada hace dos décadas en el campus alicantino, un centenar de dispositivos.

“La producción de hidrógeno verde es crítica para poder almacenar y utilizar la energía renovable de forma eficiente”, explica Cazorla, el único español recién galardonado con un prestigioso premio internacional otorgado por la Asociación Europea del Carbón, que reconoce su trayectoria de más de 35 años dedicada a la investigación en materiales de carbono. “Este reconocimiento no solo valora las aportaciones científicas, sino también el compromiso con las sociedades internacionales del sector”, añade.

El nuevo proyecto, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, busca dar un paso más en el aprovechamiento de la biomasa. “Estamos desarrollando catalizadores que permitan generar hidrógeno utilizando compuestos químicos derivados de residuos agrícolas”, detalla el ilicitano. Estas sustancias, que ya se producen en grandes cantidades, pueden actuar como portadores de hidrógeno, facilitando su uso en aplicaciones energéticas, como las pilas de combustible para coches o sistemas de energía doméstica.

El catedrático de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante, Diego Cazorla. / Rafa Arjones

A diferencia del hidrógeno gris, que se obtiene a partir de gas natural, o el azul, que requiere captura de dióxido de carbono, el hidrógeno verde proviene de fuentes renovables y no genera emisiones contaminantes. La vía más conocida es la electrólisis del agua mediante energía solar o eólica, pero el equipo de la UA explora una alternativa más eficiente y práctica: el reformado de moléculas de biomasa. “Estamos hablando de una vía doblemente verde: porque usa residuos y porque permite aprovechar energías limpias para obtener un combustible sin emisiones”, señala.

Uno de los catalizadores desarrollados por el grupo ha sido patentado recientemente. “Está basado en residuos de biomasa con presencia de hierro, y ha demostrado funcionar muy bien”, apunta Cazorla. El equipo ya lo ha enviado a algunas empresas interesadas para evaluar su viabilidad a escala industrial.

Para el coche y el hogar

Las posibles aplicaciones de este trabajo abarcan sectores estratégicos como la movilidad sostenible o el almacenamiento de energía doméstica. Cazorla lo explica con claridad: “Un coche eléctrico con baterías tiene autonomía limitada y plantea problemas de seguridad si se escalan sus baterías. En cambio, un coche de hidrógeno puede ofrecer autonomías similares a los de gasolina, y cargarse en pocos minutos”.

Además, el hidrógeno podría complementar o incluso sustituir a las baterías en los sistemas de autoconsumo con placas solares. “Por la noche no hay sol, pero si durante el día has producido hidrógeno, puedes usarlo como fuente de energía”, comenta. Países como Japón ya implementan este tipo de sistemas en viviendas, y los investigadores de la UA ven en ellos una alternativa con gran potencial para el sur de Europa.

Los investigadores han diseñado un reactor que simula a la hojas de las plantas, donde depositan el material que desarrollan e iluminan con luz como en la fotosíntesis | ALEX DOMÍNGUEZ / INFORMACIÓN

Más allá del hidrógeno: supercondensadores y sensores

Aunque el proyecto del hidrógeno es hoy el más destacado, el grupo de investigación en Materiales Carbonosos y Medio Ambiente, dirigido por Cazorla, tiene una trayectoria extensa. “Nos dedicamos a preparar y mejorar materiales que puedan utilizarse para almacenamiento de energía, protección ambiental o detección biomédica”, resume. Sus desarrollos abarcan desde biosensores para detectar glucosa o marcadores de cáncer, hasta supercondensadores para el sector del transporte.

Estos últimos permiten almacenar energía con una potencia muy alta y son esenciales en aplicaciones que requieren descargas rápidas, como la maquinaria portuaria o la automoción. “Las baterías almacenan mucha energía, pero liberan poca potencia. Los supercondensadores la liberan al instante. Por eso se usan como complemento”, explica.

Buena parte del trabajo del catedrático de la Universidad de Alicante se basa en aprovechar la biomasa no solo como combustible, sino como precursor de materiales avanzados: carbones activados, fibras, grafeno o catalizadores. “Antes se usaban derivados del petróleo o del carbón mineral, pero nosotros llevamos muchos años trabajando con residuos agrícolas. Son renovables, abundantes y permiten obtener los mismos compuestos útiles”, afirma.

En este enfoque integral, los materiales de carbono se convierten en una pieza clave de la transición energética. Y tras el gran apagón eléctrico que ha sufrido este año la Península lo es todavía más. “Lo importante no es solo tener energía limpia, sino también saber cómo almacenarla y usarla cuando se necesita. Ahí es donde entran nuestros materiales”, concluye.