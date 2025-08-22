De los virus al Big Bang, el arte y los mitos en la tabla periódica: conoce cómo apuntarte al nuevo curso de Divulgar Ciencia en el siglo XXI de la UA

La Universidad de Alicante vuelve a poner el conocimiento científico al servicio de la ciudadanía en una nueva edición de Divulgar Ciencia en el siglo XXI, una iniciativa que empezó en 2018 y celebrará los próximos 4 y 5 de septiembre su sexta edición (en 2020 y 2021 sufrió un parón debido a la pandemia del coronavirus). El encuentro se desarrollará en el Salón de actos Alfredo Orts del edificio de Óptica, en el campus de San Vicente del Raspeig, y también podrá seguirse de forma online, tanto en modalidad presencial u online (en directo o en diferido), de esta forma la UA apuesta por un modelo aún más accesibile para acercar la ciencia a todo aquel que esté interesado en escuchar las ponencias. Una oportunidad única para acercarse al conocimiento de manera amena y rigurosa, con la participación de reconocidos investigadores.

El comité científico está integrado por docentes e investigadores de gran prestigio, como la recientemente premiada por la Sociedad Española de Física Isabel Abril (Física Aplicada, UA), Nicolás Cuenca (Biología Celular, UA), Mercedes Pastor (Química Inorgánica, UA) y Rafael García Molina (Física Aplicada, Universidad de Murcia).

Programa de ponencias

El curso contará con la participación de investigadores de primer nivel procedentes de la Universidad Pompeu Fabra, Universidad del País Vasco, Universidad de Barcelona, Universidad Pública de Navarra, CSIC, Universitat de València y la propia Universidad de Alicante.

Entre las conferencias programadas destacan:

de Pascual Román (UPV/EHU), un viaje por la química a través de la historia y el arte.

de Ileana Bladé (UB), sobre el futuro del cambio climático y la modelización climática.

de Joaquín Sevilla (UPNA), una reflexión sobre malas prácticas, presiones y retos en la investigación.

con la reconocida viróloga Margarita del Val (CSIC-UAM).

de Joan Fuster Verdú (IFIC-CSIC/UV), sobre aceleradores de partículas y sus aplicaciones médicas.

, de Joan Fuster Verdú (IFIC-CSIC/UV), sobre aceleradores de partículas y sus aplicaciones médicas. “De los embriones a las metástasis del cáncer”, de Ángela Nieto (CSIC-UMH), que abordará los mecanismos embrionarios en la expansión tumoral.

Todas las ponencias impartidas en valenciano contarán con subtítulos en castellano, garantizando la accesibilidad de todo el público.

Créditos y matrícula para Divulgar Ciencia 2025

El programa de 20 horas lectivas y tiene un coste de 50 euros en cualquiera de sus modalidades (online o presencial). Quienes lo completen podrán obtener un certificado oficial de la Universidad de Alicante o del Centro de Formación Permanente (UA), válido para convalidar 2 créditos en cualquier grado de la institución.

Las inscripciones ya están abiertas y se realizan a través del portal oficial de matrícula de la UA:

Matrícula curso divulgación científica UA

Para más información, los interesados pueden escribir al correo electrónico de contacto:

divulgarcienciaseglexxi@gcloud.ua.es

Docentes interesados y el CEFIRE

El curso no cuenta este año con la colaboración del CEFIRE de Alicante, por lo que los docentes interesados deberán formalizar su matrícula directamente en la web de la UA.