La Universidad Miguel Hernández presenta la segunda edición del Máster en Medicina Estética Integral y Antienvejecimiento

La Universidad Miguel Hernández (UMH) ya está preparando la segunda edición del Máster en Medicina Estética Integral y Antienvejecimiento, que comenzará en Octubre de 2025, una formación universitaria de alto nivel dirigida exclusivamente a profesionales médicos interesados en especializarse en un área en pleno crecimiento y con una elevada demanda clínica.

Tras el éxito de su primera convocatoria, el máster vuelve con una estructura consolidada, con un profesorado referente en el sector y una orientación claramente práctica y clínica, que lo distingue en el panorama académico nacional.

Modalidad semipresencial, compatible con la actividad laboral

Conscientes de las exigencias del ejercicio profesional, la UMH ha diseñado este máster en un formato semipresencial, cuidadosamente estructurado para que los médicos puedan compatibilizar su formación con la práctica clínica diaria.

El programa combina sesiones teóricas en modalidad online con talleres prácticos presenciales en el Campus de San Joan de la UMH y con prácticas en clínica con pacientes, que se concentran en fines de semana, optimizando así la asistencia sin comprometer la calidad formativa.

Una formación basada en la práctica clínica:

Tal como señala la Dra Elena Caride, codirectora del máster y responsable de las pràcticas en clinica de los alumnos: “Uno de los principales valores diferenciales del máster es su enfoque eminentemente práctico, que permite a los alumnos adquirir destrezas reales mediante talleres especializados, entrenamientos clínicos supervisados y simulaciones aplicadas”.

Entre los talleres más destacados se incluyen:

Taller de disección anatómica en cadáver , fundamental para una comprensión profunda de las estructuras faciales y su aplicación segura en medicina estética.

, fundamental para una comprensión profunda de las estructuras faciales y su aplicación segura en medicina estética. Taller de ecografía facial aplicada a la medicina estética , orientado al uso de la ecografía como herramienta diagnóstica y de seguridad en procedimientos inyectables.

, orientado al uso de la ecografía como herramienta diagnóstica y de seguridad en procedimientos inyectables. Taller de dermocosmética médica, enfocado en el conocimiento avanzado de principios activos, formulaciones y protocolos dermoestéticos personalizados.

Además de otros módulos prácticos en toxina botulínica, rellenos dérmicos, hilos tensores, láser, peelings, mesoterapia, regeneración cutánea y estética corporal

Estos talleres permiten al médico no solo conocer las técnicas, sino aplicarlas con criterios científicos, éticos y clínicos adecuados.

Dirigido exclusivamente a médicos. Plazas limitadas

Este máster está dirigido únicamente a licenciados o graduados en Medicina, con interés en adquirir una formación sólida, actualizada y respaldada por una universidad pública. El número de plazas es limitado, lo que garantiza una atención personalizada, una alta calidad docente y un entorno formativo riguroso.

Este máster está dirigido únicamente a licenciados o graduados en Medicina, con interés en adquirir una formación sólida, actualizada y respaldada por una universidad pública. / Información

Inscripciones abiertas

Las inscripciones para la segunda edición ya están abiertas y se recomienda formalizar la solicitud con antelación, debido al número reducido de plazas disponibles.

Para conocer el programa completo, el profesorado, los requisitos y el proceso de admisión, se puede consultar la web oficial de la Universidad Miguel Hernández o contactar directamente con la coordinación del máster.