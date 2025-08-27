La catedrática de la UA Maribel Peñalver, al frente de la cátedra Loazes

La catedrática Maribel Peñalver ha sido designada para llevar las riendas de la cátedra Arzobispo Loazes, Sede universitaria de Orihuela de la Universidad de Alicante (UA). A partir del 1 de septiembre, la filóloga y doctora por la Universidad de Murcia estará al frente de la institución creada hace 27 años para recuperar la figura de Fernando de Loazes, hijo insigne y singular mecenas, al que Orihuela le debe la creación de la universidad.

"Es para mí un honor este nombramiento, siendo oriolana y residente en Orihuela, aunque trabajo en la UA desde hace 28 años. Agradezco la confianza que la rectora de la UA, Amparo Navarro, ha depositado en mí", ha expresado.

Su objetivo es "impulsar la sede como centro de difusión cultural, de divulgación científica y debate, implementando nuevas disciplinas". En este sentido, la catedrática de la UA tiene como pretensión atraer también a todo tipo de públicos, tanto universitarios, como alumnos de institutos y otros colectivos, así como fomentar a la vez sinergias con agentes sociales y políticos de toda la Vega Baja.

Colegio de Santo Domingo, donde la Cátedra Arzobispo Loazes tiene sus oficinas / TONY SEVILLA

Curriculum

Las líneas de investigación de Maribel Peñalver se centran en la lingüística francesa y su relación con otras disciplinas como son la literatura, la semiótica, el cine y los estudios de género. Forma parte de Thalim (Théorie et histoire des arts et des littératures de la modernité, 7172) en la Universidad de la Sorbona (Sorbonne Nouvelle-Paris 3) donde es miembro además de "Genre, sexualités, langages" en esta misma universidad.

Directora del Departamento de Filologías Integradas/Lenguas Modernas (2020-2023), Maribel Peñalver ha sido Coordinadora del Área de docencia del Centro de Estudios de la Mujer (CEM, actual Iuieg) de la Universidad de Alicante (2010-2015).

Cuenta con numerosas publicaciones (artículos y libros) en editoriales de prestigio en el extranjero, y con más de 80 congresos internacionales de entre los que ha codirigido en la Universidades de Oxford en 2023 y de La Sorbona (2016) sobre lingüística, literatura, cine y género.

Designada por el Consejo Social de la Universidad de Alicante Vocal-patrona de Fundeun (Fundación Empresa-Universidad). Miembro de Cefua (Comisión de Estudios de la UA del Vicerrectorado de Estudios, Calidad y lenguas) de la Universidad de Alicante.

Ha recibido la acreditación de Excelencia en Docencia universitaria/Docentia y es Caballero en la Orden de las Palmas Académicas/Chevalier dans l'Ordre des Palmes Académiques por el Ministerio de Educacion e Investigación de la República francesa.