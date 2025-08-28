Las salinas de la provincia de Alicante dan otra esperanza para curar la leucemia

Una esperanza para curar la leucemia gracias a un componente que se extiende por uno de los paisajes más insospechados de la provincia. Es en lo que están trabajando científicos de la Universidad de Alicante (UA). Investigan el uso de un pigmento natural obtenido de microorganismos de las salinas costeras y de interior para tratar el décimo cáncer más mortal del mundo, con cerca de medio millón de nuevos casos cada año.

Los tratamientos actuales como la quimioterapia, la radioterapia, el trasplante de médula ósea e incluso más recientemente la propia inmunoterapia, suelen conllevar efectos secundarios importantes y no exentos de riesgo (aunque más limitados en el caso de esta última). Por ello, encontrar nuevas terapias menos dañinas sigue siendo una prioridad. Además, en algunos tipos de leucemia como es el caso de la leucemia mieloide, la inmunoterapia, pese a estar logrando avances importantes en los últimos años, no acaba de lograr el mismo grado de respuesta terapéutica que en otros tipos de leucemia.

Frente a ello, los grupos de investigación de Bioquímica Aplicada y el de Inmunología, Biología celular y del Desarrollo, ambos de la facultad de Ciencias, han descubierto que una sustancia colorante natural denominada bacteriorruberina, producida por unos microorganismos denominados haloarqueas, podría convertirse en una nueva arma contra la leucemia.

Las salinas de Santa Pola con un color rosáceo / ALEX DOMINGUEZ

Los experimentos han demostrado que el extracto natural frena el crecimiento de células tumorales

El estudio, publicado en la revista Scientific Reports, analiza el efecto de la bacteriorruberina, un carotenoide de intenso color rojo localizado en microorganismos de especies como Haloferax mediterranei, capaces de vivir en ambientes salinos extremos como salinas o lagunas saladas, que pueden encontrarse en Santa Pola, Torrevieja y Villena.

Y es que, en el último lustro, los científicos también han demostrado que tiene actividad antiglucémica, antilipídica, la actividad antioxidante más alta nunca descrita y es antitumoral, lo que se ha constatado en células de cáncer de mama.

Ahora, los experimentos, realizados en laboratorio con células de leucemia mieloide (tanto crónica como aguda), muestran que este extracto natural consigue frenar el crecimiento de las células tumorales; inducir su muerte programada (apoptosis); bloquear su ciclo celular, evitando que se dividan y multipliquen y generar un aumento de estrés oxidativo en las células cancerosas, lo que acelera su destrucción.

El equipo de investigación de Bioquímica Aplicada de la UA / INFORMACIÓN

Mínima afección a las células sanas

Lo más prometedor es que el compuesto afectó mínimamente a células sanguíneas sanas, lo que apunta a un posible efecto selectivo contra el cáncer. Los investigadores implicados en este estudio, liderado por la catedrática de Bioquímica y Biología Molecular, Rosa María Martínez, y el catedrático de Inmunología, José Miguel Sempere, destacan que estos resultados son «un primer paso hacia el desarrollo de fármacos basados en compuestos naturales capaces de atacar de forma específica a las células cancerígenas».

Este estudio amplía los ensayos realizados hace pocos años en colaboración con investigadores del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial), en los que se analizó el efecto de la bacteriorruberina en células comerciales representativas de distintos tipos de cáncer de mama.

No obstante, los científicos advierten que por ahora los ensayos solo se han realizado in vitro (en células en laboratorio), por lo que será necesario avanzar con estudios en animales y, más adelante, en ensayos clínicos con pacientes antes de poder hablar de un tratamiento real.

Aun así, esta investigación abre la puerta a que pigmentos de microorganismos de ambientes extremos, hasta ahora poco explorados, se conviertan en aliados clave en la lucha contra el cáncer.

El equipo de investigación de Inmunología, Biología celular y del Desarrollo de la UA / INFORMACIÓN

¿Por qué los saladares se tiñen de colores y son anticancerígenos? Los saladares son ecosistemas abundantes en España (más concretamente en el sur y sureste español) y se tiñen de colores llamativos entre el naranja y el rojo intenso, pasando por toda una gama de rosas y rojos, al llegar la primavera, mostrando tonalidades especialmente intensas en verano, tal y como explica la catedrática de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Alicante (UA), Rosa María Martínez Espinosa. "Quienes hemos crecido cerca de alguno de estos saleros nos hemos preguntado muchas veces porqué y cómo la salmuera (agua salobre que llena las balsas de estos paisajes) cambia de color de esta forma espectacular; y es ahí donde biólogos y microbiológicos de todo el mundo han hecho avances considerables en el conocimiento de estos ecosistemas durante las tres últimas décadas", explica. ¿Qué conexión hay entre los microorganismos de los saleros, los radicales libres y el cáncer? Según la investigadora de la UA, teniendo en cuenta que la temperaturas idóneas para el crecimiento de los microrganismos halófilos son temperaturas veraniegas, y que los pigmentos que les protegen del sol (y por tanto de los radicales libres) son colorantes antioxidantes que dan colores rosados y rojizos a las salmueras, resulta fácil entender ahora, cómo y porqué la salmuera se tiñe de estos colores con especial intensidad en los meses del año en los cuales la temperatura y la radiación solar que índice sobre las balsas de los saleros es mayor. "Gracias a esos colorantes los microorganismos halófilos acumulan pigmentos antioxidantes que actúa eliminando radicales libres de la estructura celular, y así se protegen del sol", agrega. Así, los ensayos recientemente realizados en el grupo de Bioquímica Aplicada de la Universidad de Alicante demostraron que, de entre todos esos pigmentos, hay uno especialmente raro por su estructura y composición química, denominado bacteriorruberina, que tiene un potencial antioxidante 300 veces superior al de otros pigmentos antioxidantes previamente descritos.

La catedrática de Bioquímica y Biología Molecular, Rosa María Martínez / Pilar Cortés

Otros estudios: bioplástico con golosinas

Además de buscar una alternativa para tratar el cáncer de mama y la leucemia, el grupo de investigación de Bioquímica Aplicada de la UA estudia los microorganismos que viven de forma natural en las salinas costeras y de interiores para otras aplicaciones que van más allá de la medicina.

Una de ellas es el uso de las haloarqueas como fábricas celulares para producir bioplástico, y para ello han utilizado como materia prima residuos procedentes de otras actividades.

Uno de los más llamativos es el uso de residuos de golosinas, pero también del procesamiento de cítricos, de plantas desaladoras y de empresas textiles.

Además, trabajan en el uso de esos microorganismos para el tratamiento de aguas residuales salinas, que tal y como explica Martínez, tienen además compuestos altamente tóxicos, e incluso de difícil eliminación por técnicas tradicionales, como ciertos compuestos nitrogenados, clorados, metales pesados y metaloides».

La catedrática subraya que «cuando los microorganismos crecen en presencia de metales pesados producen nanopartículas, muy de moda ahora porque son nanomateriales con múltiples usos, además de que en sí mismas suponen una forma de eliminar el metal pesado del agua».

A partir de todo lo anterior, los científicos han conseguido desarrollar procesos de economía circular, de manera que usando residuos «crecemos los microorganismos para producir estas biomoléculas que luego se pueden aplicar en diversos sectores.

En el caso del pigmento, además del impacto en medicina, estamos ahora ensayando formulaciones para incorporarlo en alimentación, nutracéutica (nutrición y farmacología) y cosmética», concluye.