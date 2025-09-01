Vuelta a clase: La Universidad de Alicante ultima su rotonda interior y rebaja la altura de los badenes

La Universidad de Alicante (UA) también ha iniciado la cuenta atrás para el inicio del curso de alrededor de 25.000 estudiantes con dos obras clave para el tráfico. La primera, el asfaltado de la nueva rotonda para descongestionar el campus en hora punta y, la segunda, la adecuación de todos los badenes reductores de velocidad del vial perimetral del campus Este.

Desde este lunes, las máquinas están trabajando en el firme de la glorieta, con el objetivo de finalizarla esta semana y abrirla el próximo 8 de septiembre, para el arranque oficial de las clases, según confirmó el vicerrector de Infraestructuras, Salvador Ivorra.

Durante la realización de estas obras, no ha sido necesario cortar el acceso ni restringir el tráfico. Sin embargo, el Rectorado ha recomendado utilizar otros accesos al campus ante las posibles retenciones. Una de las alternativas planteadas ha sido entrar desde San Vicente del Raspeig, por el acceso desde la parada del TRAM/Colegio Mayor o desde la avenida Vicente Savall, en la zona de Deportes. Desde Alicante, ha aconsejado acceder a través de la rotonda de Bomberos y del camino del Calamar.

La nueva rotonda se sitúa en la intersección situada junto al centro de control de seguridad del campus, es decir, en el acceso más próximo a la rotonda de la autovía. Esta actuación responde a una de las propuestas más votadas en los presupuestos participativos de 2024 y persigue mejorar la circulación interior y reducir las congestiones al inicio y final de las clases.

Las obras de la nueva rotonda interior de la UA, en su recta final / Alex Domínguez

Paradas breves y tráfico más fluido

La glorieta, diseñada por el ingeniero civil Óscar Colinas Castro, incorpora mejoras significativas como una salida directa desde el parking número 1 y un área “kiss & go” junto a la parada de autobuses, destinada a paradas breves sin entorpecer la circulación general. Además, se ha previsto el acceso de vehículos pesados para servicios y situaciones especiales.

El proyecto, adjudicado a la empresa Pavasal Empresa Constructora S.A.U. tras un proceso de licitación pública, cuenta con un presupuesto de 204.836,50 euros (IVA incluido), inferior al importe inicial de licitación, que ascendía a 232.826,95 euros.

La institución académica normalizará los elevados reductores de velocidad que se extienden por todo el perímetro del campus

Los trabajos de asfaltado en el campus de San Vicente, este lunes / Alex Domínguez

Asimismo, los altos y numerosos badenes que hacen pisar el freno en el perímetro de todo el campus van a ser modificados esta misma semana. Según el vicerrector de Infraestructuras, se va a proceder a normalizarlos, lo que conllevará a rebajar altura, mejorar las pendientes de acceso y salida, además de ampliar la meseta.