Álvaro Antón asume la dirección del campus de Elche de la Universidad CEU Cardenal Herrera

La Universidad CEU Cardenal Herrera ha designado al profesor titular de Derecho Financiero y Tributario Álvaro Antón Antón como nuevo responsable del campus de Elche, en sustitución de Enrique Centeno, que pasa a ejercer funciones en la Secretaría General de la institución. Con formación en Derecho y Periodismo, y doctorado en Derecho Financiero y Tributario por la CEU UCH, Antón compatibilizará este cargo con el de vicerrector de Internacionalización y Vida Universitaria, que desempeña desde 2023. El nombramiento se produce en un momento de crecimiento de la universidad en Elche, con tres sedes en el centro de la ciudad y un marcado carácter internacional —más del 25% de su alumnado procede del extranjero—, en un curso que incorpora además el nuevo grado en Psicología.

Renovación del equipo directivo

El relevo en la dirección del campus viene acompañado de una renovación en su estructura académica. Cristina Orts será la nueva adjunta al vicerrector tras haber ejercido como vicedecana de Fisioterapia; Nancy Vicente ocupará la vicedecanatura de Enfermería, en sustitución de Ricardo Martín; y Cristina Salar pasará a desempeñar el cargo de vicedecana de Fisioterapia. Asimismo, Nuria Javaloyes coordinará el nuevo grado en Psicología que arranca en el curso 2025-2026. Junto a estos cambios, continúan en sus puestos María Pascual, vicedecana de Educación; Ana Isabel Mateos, vicedecana de Empresa y Derecho; y Ana Martínez Cuello, vicedecana de Odontología.

Antón destacó, en el acto de nombramiento, que el CEU en Elche se configura como un “campus urbano de referencia”, en el que se combinan la oferta académica universitaria y la proyección internacional con un estrecho vínculo con la provincia de Alicante. Subrayó también la importancia de la reciente puesta en marcha del Campus Cámara CEU, una iniciativa conjunta con la Cámara de Comercio que constituye una nueva escuela de negocios y que busca estrechar la relación entre la formación universitaria y el mundo empresarial para dar respuesta a los retos de empleabilidad.

Trayectoria académica e investigadora

Doctor en Derecho Financiero y Tributario con Mención Internacional y Premio Extraordinario Fin de Carrera en Derecho por la CEU UCH, Álvaro Antón obtuvo también la licenciatura en Periodismo en la misma universidad. Su carrera académica ha estado vinculada a la docencia e investigación en el área de Derecho Financiero y Tributario, donde actualmente es profesor titular. Su tesis doctoral fue galardonada con el European Academic Tax Thesis Award por la Comisión Europea y la European Association of Tax Law Professors, cuyos resultados presentó ante ambas instituciones.

En el ámbito investigador, ha liderado proyectos del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación y coordinado iniciativas financiadas por la Comisión Europea, como los Jean Monnet Projects. Forma parte del grupo de investigación “Fiscalidad, cambio climático y digitalización” de la Universidad CEU San Pablo y dirige el grupo consolidado Digital and Green Taxation de la CEU UCH. Con dos sexenios de investigación reconocidos por ANECA, cuenta con una amplia producción científica en revistas especializadas y editoriales de prestigio, además de intervenciones como ponente en congresos nacionales e internacionales y colaboraciones con organismos como la Comisión Europea y el Instituto de Estudios Fiscales.