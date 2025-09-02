El CEU de Elche reúne a más de 50 responsables de prácticas hospitalarias de la provincia

Más de medio centenar de responsables de prácticas hospitalarias y sociosanitarias de la provincia de Alicante se reunieron en el Aula Magna del CEU de Elche para participar en la I Jornada de Prácticas Clínicas, celebrada bajo el lema “Tejiendo Alianzas para unas Prácticas Clínicas de Calidad”.

El encuentro, impulsado por el Grado en Enfermería, reunió a representantes de hospitales universitarios, departamentos de salud, residencias y centros especializados con el objetivo de reflexionar sobre la experiencia formativa de los estudiantes, reforzar la coordinación entre instituciones y explorar propuestas de innovación en el ámbito clínico.

La jornada fue inaugurada por Álvaro Antón, vicerrector del campus de Elche; Nancy Vicente, vicedecana de Enfermería; y Ricardo Martín, profesor y organizador del evento, quienes subrayaron la necesidad de mantener un diálogo constante con los centros colaboradores y reafirmaron el compromiso del CEU con la calidad de las prácticas externas.

Un espacio para el diálogo entre universidad y hospitales

La jornada partió de una premisa clara: las prácticas clínicas externas son un pilar esencial en la formación del alumnado de Enfermería y solo alcanzan su máximo valor cuando universidad y centros sanitarios trabajan de manera conjunta.

Ricardo Martín, profesor del Grado en Enfermería y organizador del acto, recordó que el objetivo principal era “dar valor a las prácticas clínicas externas y mantener la máxima calidad en su desarrollo”.

Para lograrlo, destacó la relevancia de la figura del profesor asociado de prácticas, que actúa como puente entre el entorno académico y la realidad asistencial, aportando la experiencia clínica diaria a la enseñanza universitaria.

Martín insistió además en que la universidad quiere y debe estar próxima a los hospitales, centros de salud y residencias, escuchando sus expectativas y apoyando sus necesidades. En este marco, se enmarca la Escuela de Salud CEU, un proyecto concebido para diversificar los escenarios de prácticas y evitar la saturación hospitalaria.

A través de esta escuela, los estudiantes pueden participar en actividades de promoción de la salud en colegios, asociaciones y entidades sociales, ampliando así su formación y reforzando el impacto comunitario.

La vicedecana Nancy Vicente subrayó la importancia del reconocimiento mutuo de roles y expectativas entre universidad, tutores y centros sanitarios; la necesidad de una comunicación fluida y una coordinación efectiva; y la construcción de relaciones de confianza basadas en un compromiso compartido. También señaló la formación centrada tanto en el estudiante como en el paciente como elemento esencial y defendió la innovación como motor de evolución de las prácticas clínicas.

Por su parte, el vicerrector del CEU de Elche, Álvaro Antón, reafirmó el compromiso de mantener estas jornadas en el futuro, como un “espacio de diálogo y reflexión conjuntas entre todos los actores” y trasladó su agradecimiento a los tutores y responsables de docencia de los hospitales y centros sociosanitarios, “figuras esenciales en el proceso formativo”.

La inauguración dio paso a la ponencia de Ana Belén Riera, coordinadora de la Escuela de Salud CEU, titulada “Cuidar, aprender, transformar: prácticas reales en la Escuela de Salud UCH-CEU”. En ella explicó cómo esta iniciativa ha permitido ampliar las oportunidades de prácticas hacia ámbitos de prevención y promoción de la salud, acercando al alumnado a proyectos comunitarios y fortaleciendo la relación entre universidad y sociedad.

Expectativas, coordinación e innovación en tres mesas de debate

Tras la apertura institucional, la jornada se estructuró en tres mesas de debate que reunieron a representantes de hospitales, residencias y centros sociosanitarios de la provincia. Cada una de ellas abordó un eje temático que reflejaba los principales retos de las prácticas clínicas.

La primera mesa, “Expectativas y Realidades: ¿Qué esperamos de las prácticas clínicas?”, tuvo como objetivo identificar las expectativas de universidad, tutores y centros, y confrontarlas con la realidad de la práctica diaria.

Moderada por Ricardo Martín, contó con la participación de responsables de enfermería del Hospital General Universitario de Elche, del Hospital General Universitario de Elda, del Hospital del Vinalopó y de la Residencia de mayores La Molineta.

El debate permitió contrastar cómo la universidad diseña los itinerarios formativos y cómo estos se ajustan a las dinámicas asistenciales de cada centro, evidenciando la necesidad de seguir trabajando en un equilibrio que garantice la mejor experiencia para el alumnado y una atención de calidad al paciente.

La segunda mesa, “Comunicación y Coordinación: Claves para una experiencia formativa exitosa”, se centró en el papel de la coordinación como elemento determinante en la calidad de las prácticas. Moderada por Nancy Vicente, reunió a profesionales de Vithas Alicante, del Hospital HLA Vistahermosa y de centros sociosanitarios como DomusVi Elche Carrús.

Se puso de relieve la importancia de contar con protocolos claros y canales de comunicación fluidos entre universidad y hospitales para resolver incidencias y planificar la formación. Los ponentes coincidieron en que la coordinación eficaz repercute directamente en la satisfacción del estudiante y en la calidad asistencial que reciben los pacientes.

La tercera mesa, “Innovación y mejora continua: ¿Cómo podemos evolucionar juntos?”, se proyectó hacia el futuro de las prácticas clínicas. Moderada por el profesor José Antonio Robles, integró a representantes del Hospital IMED Elche, del Departamento de Salud Elche-Crevillente y a docentes asociados de Atención Primaria.

Los participantes aportaron propuestas relacionadas con la introducción de metodologías innovadoras, el uso de herramientas digitales para el seguimiento de estudiantes y la posibilidad de crear itinerarios flexibles adaptados a la evolución de las necesidades sanitarias. Este debate confirmó que la innovación es un proceso compartido que debe implicar tanto a la universidad como a los centros sanitarios.

El bloque de mesas concluyó con un espacio común de síntesis en el que se recogieron las aportaciones más relevantes. Entre las conclusiones destacaron la conveniencia de organizar periódicamente encuentros de este tipo, la necesidad de diversificar escenarios de prácticas más allá del hospital, el reconocimiento del papel de los tutores y la centralidad del paciente como eje del proceso formativo.

Representatividad provincial y compromiso con la calidad formativa

La dimensión territorial de la jornada fue otro de sus aspectos más significativos. Más de 50 profesionales acudieron al CEU de Elche representando a hospitales, departamentos de salud, residencias y centros sociosanitarios de toda la provincia.

Entre ellos se encontraban instituciones como el Hospital General Universitario de Elche, el Hospital Universitario del Vinalopó, el Hospital General Universitario Dr. Balmis de Alicante, el Hospital General Universitario de Elda, el Hospital de Dénia y su departamento de salud, el Hospital Sant Joan d’Alacant y el Hospital San Vicente del Raspeig.

La representación incluyó también a hospitales privados de referencia como IMED Elche, Vithas Alicante y HLA Vistahermosa, junto con centros especializados como DomusVi Elche Carrús, Casaverde Elche y la Residencia de mayores La Molineta. Además, el Ayuntamiento de Elche estuvo presente a través de su coordinación de residencias municipales.

Esta amplia participación reforzó la idea de que la formación práctica en Enfermería es un proyecto compartido por todo el sistema sanitario y sociosanitario de la provincia, tanto público como privado.