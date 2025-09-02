Una flauta para tocar con una mano "made in Alicante" frena la exclusión de escolares con discapacidad

"Flow" (en español, fluir) es el nombre de una flauta, diseñada en el seno de la Universidad de Alicante (UA), para tocar con una mano que está permitiendo a escolares de todo el mundo hacer música, sin que su discapacidad se convierta en una barrera. El invento ha llegado ya a buena parte de la geografía española e incluso ha cruzado el Atlántico para utilizarse en Estado Unidos o Canadá.

La asociación universitaria Artefactos, nacida desde la unión de familias terapeutas e ingenieros de la institución académica, ha hecho posible que 150 niños y niñas con discapacidad motriz en alguna de sus extremidades superiores gracias a un instrumento de viento creado con impresión 3D.

"La idea surgió cuando mi hijo, con discapacidad, llegó a tercero de Primaria y nos dijeron que tenía que quedarse pintando en la clase de música al no poder participar como el resto de compañeros en la asignatura", explica Mercedes Llorens, presidenta de la asociación. Para combatir esa exclusión a la que se exponen niños como el de esta alicantina, varios padres de alumnos de su colegio ingenieros se lanzaron a buscar una alternativa y encontraron la solución.

Y así, el colectivo ha conseguido cambiar la vida de estos escolares, gracias a una campaña de micromecenazgo universitario que recaudó cerca de 6.000 euros para fabricar una flauta dulce que les permite asistir a las clases de música en los colegios, en igualdad de condiciones que los demás escolares.

El equipo de Artefactos pensó en diseñar un instrumento accesible para el bolsillo de las familias de estos alumnos. Y lo hizo apoyándose en la tecnología de impresión 3D, también llamada aditiva, para abaratar la costosa producción. "Para las personas con diversidad funcional la fabricación aditiva supone un gran avance, ya que ofrece productos viables a nivel productivo, accesibles para muchos de los que lo necesitan y personalizados a cada usuario", explica la asociación en su página web.

Su diseño está ya protegido por patente y licenciada a la asociación para que solo esta pueda hacer uso de ella para venderla a quienes la necesiten, bajo el concepto de "coste justo". Y es que, tal y como explica Mercedes, su diseño y testeo es altruista y tan solo se pide una cantidad asociada al coste de su producción de manera que cueste 130 euros una flauta que si se fabricara a nivel industrial costaría unos mil euros, según han estimado.

Un niño tocando la flauta con una mano diseñada por la asociación de la UA Artefactos / INFORMACIÓN

Y así se terminó gestando esta flauta dulce adaptada para tocarla usando únicamente los cinco dedos de una misma mano (zurda o diestra), de manera que cuatro dedos se usan para abrir y cerrar los agujeros y el otro dedo para sujetar la flauta.

Claves en la pandemia

Durante la pandemia de Covid-19, la asociación universitaria también encontró una solución temporal clave para evitar el contagio entre los sanitarios en los momentos más críticos cuando todavía las mascarillas o los equipos de protección individual, los famosos "Epis" no se habían comercializado a gran escala. Realizaron adaptaciones de máscaras de buceo para los sanitarios. Tras colaborar con profesionales del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante surgieron nuevas demandas para desarrollar productos orientados a la formación de personal sanitario y la mejora de la atención a pacientes.

Esta línea de trabajo culminó con la firma de un convenio entre la UA y el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial), y con la creación de la Unidad Mixta de Investigación en Diseño y Fabricación Biomédica (Biofab) en 2023. "Hoy por hoy éste es uno de los ejes que sustenta el resto de líneas de actuación, y nos permite atender proyectos de inclusión social de personas con diversidad funcional que son menos visibles, pero tanto o más necesarios", señala Mercedes Llorens.

Parte del equipo de Artefactos: Mercedes Llorens, Beatriz Grau, Almudena Gómez, Javier Esclapés, Manuel Pérez, Antonio Molina y Alejandro Martín. / INFORMACIÓN

La labor de la asociación sin ánimo de lucro Artefactos, que acaba de cumplir un lustro de vida, también ha sido decisiva para la formación de más de 50 estudiantes en prácticas y futuros profesionales del ámbito sanitario, especialmente a través del Máster Universitario en Ingeniería Biomédica de la UA. La asociación colabora activamente con el profesorado en talleres prácticos, compartiendo su método único de diseño y desarrollo de productos asistenciales basados en la participación activa de los usuarios y sus familias, y fomentando una colaboración multidisciplinar real entre ingeniería, terapia ocupacional y usuarios finales.

Por otro lado, se ha gestado otra colaboración con el alumnado del ciclo formativo profesional de Mecatrónica Industrial del CIPFP Canastell de San Vicente del Raspeig, con la organización de talleres prácticos sobre digitalización y fabricación 3D en el sector biomédico. Además, la asociación ha estado presente en todas las ediciones de #quieroseringeniera, para visibilizar el uso la tecnología 3D al servicio de las personas e inspirando vocaciones a técnicas y científicas del futuro.

Filosofía: productos funcionales

El enfoque centrado en el usuario en combinación con tecnologías facilitadoras 4.0 es la filosofía de Artefactos para impulsar la innovación hacia productos personalizados, funcionales y duraderos. "Esto solo es posible desde un enfoque multidisciplinar, porque cuando ingenieros, terapeutas y usuarios trabajan codo a codo, los resultados tienen un impacto directo en la calidad de vida de las personas", afirma Javier Esclapés, coordinador científico de Artefactos y director del Máster de Ingeniería Biomédica de la UA.

En cifras, la asociación ha logrado atender las necesidades de más de 300 usuarios que han encontrado apoyo y respuesta a sus necesidades personales. Desde el principio la investigación forma parte del ADN de la asociación, como lo demuestra su participación en una treintena de proyectos de investigación —ocho de ellos de carácter competitivo, el último en el ámbito europeo— que han dado como fruto nueve patentes licenciadas a entidades sociales.

A lo largo de este camino, la asociación ha cosechado algunos premios como el del Consejo Social de la UA o la medalla de honor del Ayuntamiento de Alicante.