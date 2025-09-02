Mentoring Programme: cuando los veteranos acompañan a los nuevos estudiantes del CEU Elche

Comenzar la vida universitaria es abrir una etapa llena de expectativas, pero también de incertidumbres. En el CEU de Elche, ese primer paso se vive acompañado gracias al Mentoring Programme, una iniciativa que vincula a estudiantes de segundo a cuarto curso con los recién llegados.

El objetivo es claro: que la integración sea más rápida, que los nuevos conozcan desde el inicio a compañeros, profesores y personas de referencia, y que encuentren en sus mentores una guía cercana para resolver dudas, descubrir espacios y participar en las actividades del campus. La experiencia, que se desarrolla en la jornada de bienvenida al curso 2025-2026 y se prolonga durante los primeros meses, se ha consolidado como un puente entre generaciones de alumnos.

Acompañar y descubrir

El Mentoring Programme se basa en una idea sencilla: acompañar y descubrir. Acompañar a quienes comienzan para que la adaptación al entorno universitario no resulte abrumadora, y descubrir a través de ellos la riqueza de compartir experiencias.

En esta relación, los veteranos se convierten en mentores que ayudan a los nuevos a orientarse en sus primeros días, respondiendo a preguntas tan cotidianas como “dónde consultar una duda”, “a quién dirigirse en caso de un problema” o “qué recursos ofrece la universidad”.

Las responsables del Servicio de Orientación Universitaria en el CEU Elche, Juana María Sánchez y María Ángeles Jaén, explican que la finalidad es doble: “Queremos que los estudiantes de primero estén tranquilos, que se sientan acogidos y que sepan que tienen a alguien a quien recurrir. Al mismo tiempo, los mentores aprenden a liderar, a acompañar y a generar un ambiente de confianza que fortalece la vida universitaria”.

El programa, además, busca implantar desde el inicio una cultura de tolerancia cero ante posibles situaciones de acoso entre iguales, transmitiendo valores de respeto y convivencia. De esta forma, el acompañamiento no solo resuelve dudas prácticas, sino que también construye un marco de confianza para toda la comunidad académica.

Un vínculo desde el primer día

La jornada de bienvenida al nuevo curso se ha convertido en el escenario natural para que los mentores y los estudiantes de primer año se conozcan. Allí se produce el primer contacto, que suele romper el hielo con dinámicas y actividades pensadas para fomentar la cercanía. La intención es que los nuevos alumnos comiencen a sentirse parte de la universidad desde el primer momento.

Ese vínculo inicial se mantiene durante los primeros meses de clases, una etapa en la que suelen surgir más dudas e inseguridades. Gracias al Mentoring Programme, el estudiante de primero encuentra apoyo en un compañero que ya ha recorrido el camino y que puede orientarle no solo en cuestiones académicas, sino también en la vida diaria del campus.

“Queremos que los alumnos de primero participen en las actividades, que conozcan a sus compañeros y profesores, y que sepan a quién dirigirse en cualquier situación”, explican desde el Servicio de Orientación. Con ello, se consigue que la adaptación sea más fluida, que las relaciones se fortalezcan y que los nuevos estudiantes vivan sus primeras semanas en un ambiente acogedor.

Una experiencia compartida

Más allá del beneficio inmediato para quienes llegan, el Mentoring Programme también supone un aprendizaje para los veteranos que asumen la responsabilidad de guiar. Ellos adquieren habilidades de liderazgo, empatía y comunicación, al tiempo que contribuyen a crear un campus más cohesionado. La relación mentor–mentorizado se convierte así en un espacio de crecimiento compartido, en el que ambas partes aprenden y se enriquecen.

La experiencia refuerza también la dimensión internacional del campus. Los alumnos procedentes de otros países encuentran en sus mentores un apoyo extra que les ayuda a superar barreras culturales o lingüísticas, facilitando su integración y promoviendo la diversidad como un valor añadido en la comunidad CEU.

El Mentoring Programme se ha consolidado, de este modo, como una herramienta clave para unir a estudiantes de distintas promociones y crear una red de apoyo mutuo. Acompañar y descubrir se convierten en dos verbos que definen una forma de entender la vida universitaria: la de aprender juntos, desde el primer día, en una comunidad que se construye con la participación de todos.