Margarita del Val en Alicante: "La pandemia nos ha dicho que somos más vulnerables y que tenemos que estar preparados"

¿Estamos preparados para las próximas epidemias? Bajo este imponente título, la conocida viróloga e investigadora científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Margarita del Val, abordó este viernes en la Universidad de Alicante (UA) los riesgos actuales de nuevas crisis sanitarias y la importancia de la vigilancia, la investigación y la vacunación.

"No quiero asustar con este título pero la última pandemia del coronavirus nos ha dicho que somos vulnerables y que tenemos que estar preparados", aseguró la doctora en Ciencias Químicas durante la nueva edición del curso “Divulgar Ciencia en el siglo XXI”. La especialista, que entró en los hogares de los españoles, a través de la televisión, transmitiendo su conocimiento hace un lustro, apeló a la colaboración ciudadana y a la investigación para hacer frente a las nuevas amenazas infecciosas. También instó a seguir vacunándose frente al covid, especialmente, los mayores y los enfermos crónicos.

“Recordad que una pandemia es una epidemia de todo el planeta”, subrayó, recordando que “en el siglo XX tuvimos el sida, en el XXI el SARS, y después vino el covid”, dejando en evidencia cómo las enfermedades infecciosas han marcado la historia reciente.

La pandemia del coronavirus nos ha dicho que somos vulnerables y que tenemos que estar preparados Margarita del Val — Viróloga

Del Val explicó que detrás de ellas hay dos grandes motivos: “Uno, cuando aparece un agente infeccioso nuevo que normalmente viene de un animal, se adapta a la especie humana y arrasa”. Y dos, “cuando hay agentes infecciosos escondidos que surgen y se desmadran por todo el mundo”.

Además, señaló una razón clave que favorece su propagación: “Las personas estamos juntas”, refiriéndose al creciente contacto social y a la alta movilidad humana. La viróloga identificó varias causas que hacen al mundo más vulnerable: Somos muchos y nos estamos concentrando en las ciudades, y en las de nuevo desarrollo entran personas rurales, lo que incrementa los contactos entre humanos y animales.

“Nos movemos muchísimo por viajes, por turismo, por negocios y también movemos a nuestros animales, incluyendo insectos tropicales", advirtió. A ello se suma que cada vez "tenemos una población más envejecida y los mayores son más vulnerables. Recordó que con el covid, un 95 % de las muertes fueron personas de más de 65 años.

La viróloga, Margarita del Val, durante su conferencia en la Universidad de Alicante, este viernes / Héctor Fuentes

Asignatura pendiente

Del Val insistió en que para combatir nuevas epidemias hay que “conocer al enemigo, al agente infeccioso: cómo infecta y cómo afecta a la población humana”. También destacó el impacto del medioambiente en la salud: “La salud humana está muy influenciada por la salud de los animales, y estos por la salud del medio ambiente. Lo mejor es actuar en origen para que no nos afecte a los humanos”.

La salud humana está muy influenciada por la salud de los animales, y estos por la salud del medio ambiente

En ese sentido, subrayó un aspecto que sigue siendo “una asignatura pendiente”: la calidad del aire interior. Por ello, recomendó ventilar y renovar mecánicamente el aire, especialmente en invierno, que es cuando más se concentra la gente en espacios cerrados y hay más infecciones respiratorias.

Las vacunas frente al covid son las más seguras de la historia y muy eficaces porque se evaluaron muchísimo

La experta también defendió el valor de las inmunización: “Las vacunas son las más seguras de la historia y muy eficaces porque se evaluaron muchísimo”, en referencia a las que protegen del coronavirus. También desmontó bulos: “Se empezó a decir que las vacunas tenían metales pesados, pero el mercurio que llevaban no era tóxico, y aun así se retiró para evitar estos bulos”.

Con todo, recalcó que “hacer vacunas es muy difícil, hay que conocer muy bien a los agentes infecciosos”, pero advirtió de que es una herramienta fundamental para evitar crisis mayores.

Infecciones actuales que preocupan

Según la viróloga, hay actualmente tres infecciones que están siendo especialmente vigiladas por los expertos. Una es la del Virus del Nilo Occidental, por el que ha llegado a haber 200 brotes en España, especialmente, en las marismas cercanas al Parque de Doñana. De Val, recordó que no hay vacuna y que “hay que cortar la transmisión en el mosquito” porque en 2024 ya empezaron a darse casos en otras comunidades autónomas, por lo que apeló a la importancia de la fumigación y de anticiparla.

La Viruela del mono (Mpox), también está bajo la lupa de los virólogos. Se trata de un virus que viene de roedores del centro de África.Según la especialista, España fue el país más afectado del mundo por habitante hace medio siglo, pero se acabó gracias a la vacunación que hubo. A día de hoy están inmunizados los mayores de 40 o 50 años, que puede que no tengan una protección "tan potente" como cuando se la pusieron pero sí "muy importante".

Sin embargo, advirtió que “el problema es que no llegan vacunas a África y la transmisión humana allí es sostenida, lo que podría extenderla a otros países". De hecho, está considerado como máxima emergencia de salud pública por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Y por último, la gripe aviar (H5N1), también está en nivel de vigilancia: “Empezó en aves, ahora infecta a vacas y se transmite por la leche. En EE. UU. hay una transmisión descontrolada entre animales, aunque los casos humanos por ahora son leves”, explicó. Aun así, recomendó vacunar a los trabajadores de las granjas, "porque aunque se considera que el riesgo es bajo, es fácil que se reorganice y cause otro virus que sea patógeno". De cualquier forma la investigadora del CSIQ mandó un mensaje de tranquilidad: "si algo no se transmite entre personas, es difícil que se propague".

La doctora en Química abordó las infecciones que están siendo vigiladas, como la gripe A / Héctor Fuentes

Responsabilidad colectiva

Con todo ello, la doctora hizo un llamamiento a la confianza en la ciencia: “Lo más importante para un científico es que se perciba que es independiente, transparente y comunique lo que se sabe”. También resaltó el poder de la información: “Entender tranquiliza. Mucha gente me dijo que entender les tranquilizó durante la pandemia”.

Igualmente, criticó el alarmismo y defendió una comunicación cuidadosa: “Hay que procurar no causar miedo. No hay que culpar de las infecciones ni a la familia ni a las instituciones, porque todas hicieron lo que pudieron”, en referencia a la pandemia del covid.

Estamos más preparados para las próximas pandemias, pero hay que trabajar muchísimo

Así, Margarita del Val cerró su intervención con una reflexión: “Estamos más preparados para las próximas pandemias, pero hay que trabajar muchísimo. La preparación de hoy no vale para mañana”. Y llamó a la acción conjunta: “La solución no son solo sacrificios, sino apoyar a los científicos. La colaboración e investigación son clave”.

Su mensaje fue claro: el riesgo sigue presente, los brotes no se detienen y la mejor defensa sigue siendo el conocimiento, la vigilancia y la preparación colectiva.