Micampus residencias abre sus puertas en Murcia con una residencia universitaria adscrita a la UCAM

Micampus residencias, una de las principales compañías de residencias de estudiantes en España y Portugal, abre las puertas de su nueva residencia en La Ñora, Murcia.

Esta nueva residencia universitaria llega para convertirse en un referente de alojamiento, formación y convivencia para los estudiantes, ubicada a tan solo 10 minutos andando de la UCAM – Universidad Católica San Antonio de Murcia.

Con más de 20 años de experiencia en el sector, presencia en 20 ciudades y más de 10.500 camas operativas en 48 residencias, micampus residencias refuerza así su compromiso de ofrecer no solo un lugar donde vivir, sino también un hogar diseñado para el crecimiento académico, social y personal de sus residentes.

Una residencia a la medida de los estudiantes

Micampus Murcia ha sido diseñada para fomentar tanto el estudio como el ocio, con habitaciones dobles, individuales e individuales en apartamento, totalmente equipadas y con servicios incluidos: suministros, WiFi de alta velocidad, limpieza quincenal y pensión completa de lunes a viernes.

La residencia dispone de salas de estudio, zonas de juegos, gimnasio, terrazas, piscina, cocina común, cinema, capilla, rooftop y salas de estar, fomentando la vida comunitaria y el equilibrio entre la formación académica y la socialización.

Además, micampus ofrece programas complementarios como micampus Health & Psychologist, que vela por la salud y el bienestar de los residentes; micampus Sport, con instalaciones deportivas; micampus Learning, para la mejora de idiomas; y micampus Benefits, con descuentos y ventajas exclusivas.

Murcia, un destino universitario vibrante

La Región de Murcia, con su clima privilegiado, tradición gastronómica y ambiente acogedor, se posiciona como un destino universitario en auge. La ciudad, con su emblemático casco histórico, la Catedral de Santa María y su amplia oferta cultural y de ocio, es el entorno perfecto para que los estudiantes vivan una experiencia completa y enriquecedora.

Arquitectura con sello internacional

El proyecto de micampus Murcia ha contado con la participación del prestigioso estudio de arquitectura internacional Clavel Arquitectos, con sede en Murcia, que ha aportado su visión innovadora y creativa al diseño de la residencia. El resultado es un espacio único, funcional e inspirador, concebido para potenciar la experiencia universitaria de los estudiantes.

Inauguración oficial

El evento de inauguración tendrá lugar el próximo 10 de septiembre a las 11:30h en las instalaciones de micampus Murcia, donde se presentará oficialmente el proyecto. Este acto contará con la participación de representantes de la UCAM y del equipo de micampus residencias.

Con esta apertura, micampus Murcia refuerza su objetivo de convertirse en un aliado fundamental para los estudiantes, ofreciendo un entorno de calidad que potencia la vida académica, personal y profesional de sus residentes.