El CEU UCH abre camino a los futuros profesores universitarios con el Plan Cantera

La Universidad CEU Cardenal Herrera ha puesto en marcha el Plan Cantera, un programa estratégico diseñado para preparar a los futuros docentes e investigadores de la institución.

Con la vista puesta en la renovación generacional del profesorado, el plan establece un itinerario de entre tres y cinco años que combina docencia progresiva, formación en innovación educativa, estancias internacionales y el acompañamiento de un mentor senior.

Una propuesta que permite a los recién graduados y jóvenes doctores iniciar una carrera académica estructurada, con la posibilidad de incorporarse al claustro CEU al finalizar el proceso.

Un itinerario que une formación y experiencia

El Plan Cantera se articula en torno a un Plan de Desarrollo Académico individualizado. Cada participante sigue un recorrido formativo en cuatro grandes áreas: docencia, investigación, gestión universitaria e ideario institucional. En el caso de los recién graduados, el itinerario se extiende durante cinco años.

Incluye la realización de una tesis doctoral con mención internacional, la incorporación paulatina a la docencia universitaria y la participación en proyectos de investigación. Los jóvenes doctores acceden a un programa de tres años, que consolida su perfil académico mediante la intensificación en docencia e investigación.

Este diseño escalonado busca que el futuro profesor universitario adquiera competencias de manera progresiva, con tiempo suficiente para madurar sus capacidades docentes, completar su formación investigadora y familiarizarse con la cultura institucional del CEU.

La figura del mentor: aprender de la experiencia

Uno de los elementos diferenciales del Plan Cantera es la mentorización. Cada profesor novel cuenta con el acompañamiento de un docente senior, que supervisa su itinerario y le guía en los distintos ámbitos de su desarrollo.

El mentor se convierte en un referente académico y profesional: ayuda a diseñar el plan de formación, asesora en el inicio de la carrera docente, orienta en la incorporación a grupos de investigación y, sobre todo, transmite la cultura universitaria del CEU.

El Plan Cantera refuerza la dimensión internacional del perfil del futuro profesor. / INFORMACIÓN

Este modelo asegura que la renovación del profesorado no se limite a un relevo generacional, sino que se convierta en un proceso de transferencia de conocimiento y valores entre quienes acumulan una larga trayectoria y quienes comienzan su camino académico.

Internacionalización como requisito formativo

El Plan Cantera refuerza la dimensión internacional del perfil del futuro profesor. Todos los participantes deben realizar una estancia de entre seis y doce meses en una universidad extranjera de prestigio, con el objetivo de enriquecer su formación en un entorno académico global.

Además, el programa incorpora un itinerario específico para la certificación en idiomas, requisito indispensable para consolidar la carrera académica en un contexto cada vez más internacional.

Esta combinación —estancia internacional y dominio de lenguas extranjeras— prepara a los docentes en formación para trabajar en proyectos multiculturales, participar en redes científicas internacionales y atraer a estudiantes de distintas procedencias.

Evaluación constante y compromiso con la excelencia

El programa no se limita a ofrecer oportunidades: establece una evaluación anual que mide el progreso del candidato en docencia, investigación e internacionalización. Este seguimiento permite corregir itinerarios, reforzar puntos débiles y garantizar que los objetivos se cumplen en cada etapa.

Al finalizar el plan, la universidad decide si el participante se incorpora de manera definitiva al claustro CEU. Solo aquellos que superan satisfactoriamente el proceso completan el recorrido con una plaza como profesores de la institución. De este modo, el Plan Cantera asegura que el relevo generacional mantenga los mismos estándares de calidad que caracterizan al modelo educativo CEU.

Un proyecto para el futuro del CEU y de sus estudiantes

El Plan Cantera no es solo una herramienta de gestión interna: también se proyecta hacia los alumnos actuales de los grados y posgrados del CEU. Para ellos, representa una oportunidad real de futuro. Quienes sientan vocación por la enseñanza universitaria y la investigación pueden ver en este plan una vía clara para orientar su carrera.

A través del Plan Cantera, la universidad convierte a sus estudiantes en potenciales profesores, ofreciendo un itinerario de desarrollo profesional que une formación avanzada, experiencia docente e internacionalización. Al mismo tiempo, garantiza la continuidad de su claustro con perfiles preparados para responder a los retos de la educación superior en un mundo global.