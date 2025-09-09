“Gracias al CEU he aprendido a investigar, a participar en congresos y a crecer en un entorno internacional”

¿Qué te motivó a venir desde Francia a estudiar Fisioterapia en el CEU Elche?

En Francia, el acceso a los estudios de fisioterapia y a las profesiones sanitarias en general es cada vez más competitivo, lo que lleva a muchos estudiantes abuscar oportunidades fuera. Elegí el CEU de Elche por su reputaciónacadémica, su dimensióninternacional y la posibilidad de comenzar el primer año en francés, lo que facilita la adaptación tanto académica como personal. Además, me interesaba la experiencia de vivir en España y crecer en un entorno cultural diferente.

Has cursado tanto el grado como un posgrado en la universidad. ¿Qué ha supuesto esta experiencia para ti, tanto a nivel académico como personal?

Me ha permitido crecer mucho como futura profesional. El hecho de continuar en la misma universidad me dio continuidad y confianza, pero al mismo tiempo, gracias a los diferentes ponentes y especialistas que hemos tenido en el postgrado pude conocer distintos enfoques y perspectivas. Todo ello me ayudó a contrastar ideas, adquirir más conocimientos y construir mi propio pensamiento crítico y mi propia forma de entender la práctica profesional.

El CEU Elche es un campus con una fuerte dimensión internacional. ¿Cómo te ha ayudado este enfoque a lo largo de tu formación?

La dimensión internacional del CEU Elche ha sido una de las partes más enriquecedoras de mi formación. Me permitió conocer y convivir con personas de diferentes países. Gracias a este enfoque también pude participar en congresos nacionales e internacionales, incluso viajarhasta Costa Rica a través de la investigación científica de la cátedra de suelo pélvico CAPENERGY impulsada por Cristina Salar Andreu y Cristina Orts Ruiz. Me dio la oportunidad de compartir experiencias y aprender de profesionales de otros lugares. Además, me ayudó a mejorar y consolidar un nuevo idioma, algo que considero fundamental para poder crecer y abrirme a más oportunidades en el futuro.

Durante tus estudios tuviste profesores con una larga trayectoria y también docentes jóvenes en formación. ¿Qué destacarías de esta combinación?

Lo que más destacaría es que todos los profesores, independientemente de su experiencia, están muy actualizados y profundamente implicados en la investigación y en los avances científicos, lo que hace que las clases sean siempre dinámicas. Además, son muy cercanos con los estudiantes y se percibe una buena relación entre ellos, lo que genera un entorno universitario muy positivo promoviendo la motivación y el aprendizaje.

El Plan Cantera apuesta por un modelo en el que los nuevos profesores se forman con el apoyo de mentores senior. ¿Qué valor crees que aporta esta fórmula a la enseñanza universitaria?

Me parece una formula muy valiosa porque permite que los docentes jóvenes se beneficien de la experiencia y la trayectoria de los mentores, ya que están muy implicados en la innovación científica. Al mismo tiempo, los jóvenes docentes aportan su entusiasmo y nuevas formas de conectar con los estudiantes. Creo que esta combinación garantiza una enseñanzarigurosa y actualizada, en la que los alumnos benefician de lo mejor de ambos perfiles.

Una de las claves del plan son las estancias en universidades internacionales. ¿Qué expectativas tienes en relación con esa experiencia?

Tengo muchas expectativas puestas en esta experiencia, especialmente por la posibilidad de realizar estancias en países como Noruega, Inglaterra, Costa Rica o Francia. Espero poder involucrarme en proyectos de investigación, particularmente en el área del suelo pélvico, aprender de otros enfoques académicos y metodológicos, y enriquecer mi formación con nuevas perspectivas científicas.

¿Qué áreas de investigación te interesa desarrollar y cómo crees que pueden contribuir al CEU?

Estoy especialmente interesada en la investigación relacionada con la fisioterapia de suelo pélvico y la rehabilitación en pacientes con patologías complejas como son la dismenorrea o el cáncer. Es un área en la que todavía faltan estudios, por lo que hay mucho potencial para generar nuevos conocimientos clínicos. Creo que estas líneas de investigación pueden contribuir al CEU desarrollando protocolos innovadores y fomentandoproyectoscolaborativos tanto a nivel nacional como internacional.

¿Qué retos personales y profesionales imaginas que tendrás que afrontar en esta etapa?

En esta etapa, uno de los retos personales será adaptarme a entornos internacionales y nuevasculturas académicas durante las estancias en el extranjero, lo que exigirá flexibilidad y habilidades de adaptación. En el plano profesional creo que el desafío será seguir aprendiendo y crecer como investigadora, adquiriendo experienciapráctica y sobre todo desarrollando mi propio enfoque en la fisioterapia.

Como alumna internacional, ¿cómo ves que los futuros profesores tengan estancias en el extranjero o formación específica en idiomas, tal y como contempla el Plan Cantera?

Es una iniciativa muy positiva. Permite facilitar la comunicación con estudiantes de diferentes países, contribuye a crear ambiente más inclusivo y global en la universidad. Además, creo que es fundamental tener la mente abierta a otras culturas y ver cómo se trabaja en diferentes países. Esto enriquece tanto a la enseñanza como la investigación, y aprenderidiomas, especialmente inglés, es esencial para poder acceder a la literatura científica más reciente y participar en proyectos internacionales.

Tras tu paso por el CEU, ¿cómo ha influido esta experiencia en tu desarrollo profesional como fisioterapeuta?

El CEU ha sido una experiencia muy enriquecedora para mí. Me ha permitido aprender de muchos casos clínicos reales que traen a clase, practicar en la piscina, en centros geriátricos, y participar en proyectos como la terapia asistida con animales para ayudar a niños con discapacidades en pediatría, así como en numerosos eventos deportivos. También he podido asistir a congresos nacionales e internacionales que me han abierto la mente. Todo esto, junto con el apoyo cercano de los profesores y el enfoque internacional del campus nos ayudó a sentirnos preparados como futuros profesionales.

¿Recomendarías a otros estudiantes internacionales elegir una universidad que impulsa programas como el Plan Cantera para reforzar la calidad docente?

Si, definitivamente. Me siento afortunada de poder estudiar en un entorno tan exigente y, a la vez, muy cercano, porque me hace crecer cada día. Si a un estudiante le interesa la docencia y la investigación, el CEU con programas como el Plan Cantera es una de las mejores opciones porque permite aprender de mentores implicados en investigación, participar en proyectos prácticos y congresos y fomenta una visión internacional de la profesión. Es un entorno que prepara de manera sólida para los retos profesionales y para desarrollarse como investigador y docente.

¿Qué consejo darías a los nuevos alumnos internacionales que comienzan ahora su trayectoria en el CEU Elche?

Mi consejo es implicarse al máximo y aprovechar cada oportunidad que ofrece la universidad. Apuntarse a proyectos, talleres y actividades, escuchar, aprender y también compartir con compañeros y profesores. Cuanto más te involucres, más podrás crecer tanto personal como profesionalmente y disfrutar al máximo de todo lo que el CEU tiene para ofrecer.