Un profesor de la UA, en la élite de los servicios de inteligencia

El profesor de la Universidad de Alicante (UA) José Sanmartín ha ingresado en un grupo de expertos de Miami para prestar servicios de inteligencia estratégica, análisis geopolítico e investigación de políticas para gobiernos, empresas e instituciones. Se trata del Miami Stategic Intelligence Institute (MSI²) y el alicantino va a prestar tareas de dirección y coordinación en Europa como Senior Fellow / Europe Liaison

Este organismo funciona como laboratorio de ideas o "think tank" independiente, defensor de la democracia y los miembros del Instituto son seleccionados entre los profesionales más reputados de Estados Unidos en sectores estratégicos tales como Inteligencia, Seguridad, Ejército, directivos de empresas, ejecutivos de corporaciones, comunicadores, entre otros perfiles. El Instituto prepara un relevante despliegue internacional, también en Europa e Iberoamérica, según ha informado la institución académica.

El docente ha indicado que su incorporación al consejo de expertos de Miami “constituye una muestra de las demostradas y altas capacidades de la Universidad de Alicante en el ámbito de la Geopolítica y de la Inteligencia Económica aplicadas, así como de su enorme potencial para implementar con éxito estas y otras áreas estratégicas para Estados, empresas y organizaciones tanto en ámbito europeo como internacional”.

Mi incorporación es una muestra de las demostradas y altas capacidades de la Universidad de Alicante en el ámbito de la Geopolítica y de la Inteligencia Económica aplicadas José Sanmartín — Profesor de la UA

El profesor José Sanmartín en Alicante / HECTOR FUENTES

Curriculum

José Sanmartín es profesor titular del Área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Alicante. Es miembro del Consejo Asesor de Harvard Business Review (Estados Unidos). Su investigación se centra en sistemas políticos, Geopolítica, Teoría Política e Inteligencia.

También es miembro vitalicio o Lifetime Member de American Political Science Association, American Historical Association, International Political Science Association, etc. En su actividad académica, ha sido Seagram International Fellow en la McGill University (Montreal, Canadá), profesor visitante en la Universidade de Lisboa (Portugal), entre otras.