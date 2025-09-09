Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Universidad

Un profesor de la UA, en la élite de los servicios de inteligencia

José Sanmartín ingresa en un consejo de expertos de Miami para asesorar a gobiernos, empresas e instituciones con tareas de coordinación y dirección en Europa

Netanyahu: "Ganaremos la guerra, con o sin el apoyo de otros"

Netanyahu: "Ganaremos la guerra, con o sin el apoyo de otros"

PI STUDIO

A. Fajardo

A. Fajardo

El profesor de la Universidad de Alicante (UA) José Sanmartín ha ingresado en un grupo de expertos de Miami para prestar servicios de inteligencia estratégica, análisis geopolítico e investigación de políticas para gobiernos, empresas e instituciones. Se trata del Miami Stategic Intelligence Institute (MSI²) y el alicantino va a prestar tareas de dirección y coordinación en Europa como Senior Fellow / Europe Liaison

Este organismo funciona como laboratorio de ideas o "think tank" independiente, defensor de la democracia y los miembros del Instituto son seleccionados entre los profesionales más reputados de Estados Unidos en sectores estratégicos tales como Inteligencia, Seguridad, Ejército, directivos de empresas, ejecutivos de corporaciones, comunicadores, entre otros perfiles. El Instituto prepara un relevante despliegue internacional, también en Europa e Iberoamérica, según ha informado la institución académica.

El docente ha indicado que su incorporación al consejo de expertos de Miami “constituye una muestra de las demostradas y altas capacidades de la Universidad de Alicante en el ámbito de la Geopolítica y de la Inteligencia Económica aplicadas, así como de su enorme potencial para implementar con éxito estas y otras áreas estratégicas para Estados, empresas y organizaciones tanto en ámbito europeo como internacional”.

Mi incorporación es una muestra de las demostradas y altas capacidades de la Universidad de Alicante en el ámbito de la Geopolítica y de la Inteligencia Económica aplicadas

José Sanmartín

— Profesor de la UA

El profesor José Sanmartín en Alicante

El profesor José Sanmartín en Alicante / HECTOR FUENTES

Curriculum

José Sanmartín es profesor titular del Área de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Alicante. Es miembro del Consejo Asesor de Harvard Business Review (Estados Unidos). Su investigación se centra en sistemas políticos, Geopolítica, Teoría Política e Inteligencia.

Noticias relacionadas y más

También es miembro vitalicio o Lifetime Member de American Political Science Association, American Historical Association, International Political Science Association, etc. En su actividad académica, ha sido Seagram International Fellow en la McGill University (Montreal, Canadá), profesor visitante en la Universidade de Lisboa (Portugal), entre otras.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Alicante abre expediente por el trabajador que prohíbe el paso de 'rojos' y 'etarras' en la playa de Tabarca
  2. Reabren al baño los 11 kilómetros de playas de Guardamar sin hallar más ejemplares de dragón azul venenoso
  3. Benidorm corona el segundo rascacielos hotelero de más de 100 metros de altura
  4. La TM Tower de Benidorm abrirá un observatorio de vanguardia en su terraza para contemplar el Universo desde el Mediterráneo
  5. Un edificio sin concesión de Costas y con orden de demolición desde 2003 sigue en pie en la playa de La Mata de Torrevieja
  6. El dueño del solar abandonado de La Veleta de Torrevieja justifica la falta de vallado porque tiene okupas
  7. Adiós a una vida de recuerdos en la playa de Babilonia de Guardamar
  8. Los pequeños dragones azules ya se cuentan por docenas en las playas de Guardamar este sábado

Un profesor de la UA, en la élite de los servicios de inteligencia

Un profesor de la UA, en la élite de los servicios de inteligencia

La UMH de Elche rescata el cine que combate el cliché : "los microbios son malos"

La UMH de Elche rescata el cine que combate el cliché : "los microbios son malos"

Un investigador de la UMH de Elche coordina una guía mundial sobre nutrición en tenis

Un investigador de la UMH de Elche coordina una guía mundial sobre nutrición en tenis

La UMH de Elche lanza un pack único con matrícula reducida y preparación para las pruebas de Cambridge, ACLES y Oxford

La UMH de Elche lanza un pack único con matrícula reducida y preparación para las pruebas de Cambridge, ACLES y Oxford

El alto coste del alquiler lastra la elección de los estudios a los universitarios

El alto coste del alquiler lastra la elección de los estudios a los universitarios

¿Estamos preparados para las próximas epidemias?

¿Estamos preparados para las próximas epidemias?

El CEU de Elche arranca el curso con un 15 % más de alumnos y en una semana ya utilizará el nuevo edificio del Capitolio

El CEU de Elche arranca el curso con un 15 % más de alumnos y en una semana ya utilizará el nuevo edificio del Capitolio

Once emprendedores dan forma a sus ideas en el centro Space de la UMH de Elche

Once emprendedores dan forma a sus ideas en el centro Space de la UMH de Elche
Tracking Pixel Contents