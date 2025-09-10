Investigadores de Alicante ayudan a traductores a sobrellevar el estrés ante emergencias

Una emergencia médica, una crisis humanitaria o una solicitud de asilo no solo son situaciones difíciles para quien las vive, también lo son para quienes trabajan en ellas. En esos momentos límite, la tensión emocional puede bloquear la comunicación, especialmente cuando intervienen personas que no comparten el mismo idioma. Y en ese punto es donde entra el papel de los intérpretes, un colectivo fundamental... pero a menudo invisible.

Para hacer frente a esta realidad, la Universidad de Alicante (UA) ha puesto en marcha Mextres, un proyecto de investigación que se desarrollará hasta 2029 y que busca mejorar la comunicación en los servicios públicos en contextos de alto estrés, como hospitales, comisarías, centros de acogida o situaciones de catástrofe.

El objetivo del proyecto es doble: ayudar a que la comunicación funcione en momentos difíciles y, al mismo tiempo, proteger el bienestar emocional de los intérpretes. Porque cuando hay nervios, tensión o miedo, no solo se bloquea el lenguaje del paciente o usuario, sino también el del profesional... y el del propio intérprete.

“En una situación de vulnerabilidad el nivel lingüístico baja considerablemente. La tensión afecta no solo al paciente, también al proveedor de salud y al intérprete. Si hablamos de la sanidad, por ejemplo, los profesionales poseen formación específica sobre los riesgos psicológicos inherentes a su oficio, mientras que los intérpretes a menudo carecen de herramientas para mitigar el estrés, o prevenir el burnout o desgaste profesional”, explica Catalina Iliescu, profesora del Departamento de Traducción e Interpretación de la UA y una de las responsables del proyecto.

Muchos intérpretes se enfrentan a escenas duras, cargadas de tensión emocional, sin contar con herramientas para manejar esa presión. Por eso, uno de los pilares de la investigación es actualizar su formación, incluyendo aspectos emocionales y psicológicos para prevenir el agotamiento y el desgaste mental.

El proyecto cuenta con un equipo multidisciplinar de la UA formado por lingüistas, psicólogos, expertos en inteligencia artificial e investigadores en tecnología. Entre ellos, Rafael Molina, del Departamento de Ciencia de la Computación, quien señala que “la clave está en entender cómo se comporta el cuerpo cuando estamos estresados y cómo eso afecta a lo que decimos y cómo lo decimos”.

El equipo de la Universidad de Alicante que trabaja en mejorar la interpretación en contextos de estrés / INFORMACIÓN

Tecnología al servicio del bienestar

Antes de lanzar el estudio, se llevó a cabo un estudio piloto en el que intérpretes de francés, inglés, árabe y rumano participaron en simulaciones de emergencias reales. No sabían lo que se iban a encontrar, y eso permitió medir su reacción ante lo inesperado. Se les colocaron relojes y sensores para registrar su ritmo cardíaco y respiración, se analizaron sus expresiones no verbales, se les hicieron pruebas psicológicas y se grabaron sus intervenciones.

Los datos recogidos permitieron a los investigadores ver cómo cambia la forma de comunicar cuando el estrés se dispara. El próximo paso será desarrollar una herramienta innovadora llamada StrEmoMeter, un dispositivo no invasivo que permitirá medir el nivel de estrés en tiempo real mientras la persona trabaja.

"Se pretende ofrecer herramientas prácticas que mejoren tanto la comunicación con la población alófona (que habla otra lengua) como el bienestar emocional de quienes intervienen”, explica Molina.

El contexto actual ha hecho aún más urgente este tipo de investigaciones. La pandemia, la dana o los conflictos internacionales han puesto sobre la mesa la necesidad de intérpretes capacitados no solo en idiomas, sino también emocionalmente.