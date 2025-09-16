El CEU Elche celebra las V Jornadas de Salidas Profesionales de Fisioterapia en un grado con un 96,6 % de empleabilidad

La Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche ha celebrado las V Jornadas de Salidas Profesionales del Grado en Fisioterapia, un encuentro dirigido a los estudiantes de cuarto curso que se preparan para dar el salto al mercado laboral. El programa incluyó ponencias sobre colegiación, motivación personal, emprendimiento, homologación internacional y especialización, con la participación de profesores del grado, profesionales del sector y antiguos alumnos. El contexto es favorable: según el último informe de empleabilidad, el 96,6 % de los egresados de Fisioterapia del CEU Elche está trabajando actualmente, con inserción casi inmediata en el ámbito sanitario.

Colegiación, motivación y emprendimiento

La profesora Cristina Salar abrió la jornada explicando a los futuros egresados la importancia de la colegiación profesional como requisito indispensable para ejercer y como apoyo en la inserción laboral. A continuación, la profesora Cristina Orts intervino con la ponencia “Tú puedes ser lo que quieres ser”, centrada en la motivación personal y en la necesidad de proyectar confianza en la etapa de transición al ejercicio profesional.

El bloque dedicado a testimonios incluyó la intervención de Sandra González Sánchez, antigua alumna del CEU Elche, que compartió su experiencia tras finalizar la carrera en 2019 y relató cómo ha desarrollado su trayectoria profesional hasta convertirse en cofundadora de Espai, Centre de Teràpies, un espacio interdisciplinar especializado en fisioterapia pediátrica en Villajoyosa. Bajo el título “De la incertidumbre al propósito”, su testimonio aportó una visión práctica y cercana a los estudiantes.

Las profesoras Cristina Salar y Cristina Orts animaron a los futuros egresados a colegiarse y confiar en sus capacidades en su transición al mundo profesional. / Información

Emprendimiento, internacionalización y especialización

Por su parte, el profesor José Botella ofreció la ponencia “Emprendimiento integrativo en fisioterapia”, en la que explicó cómo desarrollar proyectos propios en colaboración con otros profesionales de la salud. En esta línea, Salomé Dunoyer detalló el proceso de reconocimiento de títulos en Francia, una salida habitual para los egresados del CEU Elche, dado que casi un 40 % de ellos trabaja en otros países europeos.

El profesor Francisco Javier Ortega centró su intervención en la fisioterapia deportiva aplicada al alto rendimiento, mostrando las oportunidades que se abren en el ámbito de clubes y federaciones. Por último, Resurrección Beltrán, del departamento de Carreras Profesionales de la CEU UCH subrayó la importancia de la marca digital como herramienta para destacar en el mercado laboral y mejorar la empleabilidad.

A juicio de los organizadores, las V Jornadas de Salidas Profesionales “han servido como espacio de orientación y motivación para que los estudiantes de cuarto curso conozcan de primera mano las oportunidades y retos que les esperan tras su paso por la universidad”.