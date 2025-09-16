Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El CEU renueva su identidad de marca para proyectar al futuro su legado educativo de casi un siglo

La nueva identidad visual refleja los valores, la misión y la vocación transformadora del CEU, manteniendo su esencia y proyectándola hacia el futuro

Este cambio forma parte del Plan Estratégico 2022-2027 y simboliza la evolución de una institución educativa referente con más de 90 años de historia

La actualización de la marca es fruto de un proceso participativo en el que han colaborado profesores, alumnos y personal de todos los centros CEU

La actualización de la marca es fruto de un proceso participativo en el que han colaborado profesores, alumnos y personal de todos los centros CEU / Información

R. E.

El CEU ha presentado hoy su nueva identidad de marca, un proyecto que va mucho más allá de un cambio de diseño. Se trata de una evolución natural que refleja lo que la institución ha sido, lo que es hoy y lo que aspira a seguir siendo: un referente en la educación integral de la persona y en el compromiso con la sociedad.

Este proceso de renovación se enmarca en el Plan Estratégico 2022-2027 del CEU y responde a la voluntad de proyectar hacia el futuro la esencia de una institución con más de 90 años de trayectoria. Una institución que, fiel a su misión, ha formado a miles de alumnos bajo un modelo educativo integral, innovador y de servicio a la sociedad.

El rediseño incluye un logotipo actualizado, inspirado en el símbolo original de la vidriera y acompañado de un azul más fresco y digital. Además, incorpora una nueva paleta cromática, tipografía y sistema visual versátil, capaz de adaptarse a los distintos ámbitos en los que el CEU desarrolla su labor: universidades, colegios, centros de FP y ámbito institucional.

1000115563

El rediseño incluye un logotipo actualizado, inspirado en el símbolo original de la vidriera y acompañado de un azul más fresco y digital. / Información

“Hemos actualizado nuestra imagen para comunicar con mayor claridad lo que ya somos: un grupo educativo comprometido con la excelencia académica, la investigación, la innovación y la formación integral de la persona”, ha señalado Marieta de Jaureguizar, directora corporativa de Comunicación y Marca del CEU.

La agencia Summa Branding ha acompañado al CEU en este proceso de redefinición, con un enfoque participativo que ha contado con la implicación de profesores, alumnos y personal de administración y servicios de todos los centros CEU. El resultado es una identidad visual única, moderna e inspiradora, que conserva la esencia de siempre con un lenguaje actual.

Mirando al futuro

La renovación de la identidad visual del CEU simboliza un paso más en la consolidación de su proyecto educativo. La Fundación Universitaria San Pablo CEU es la mayor institución educativa privada de iniciativa social en España, con cuatro universidades (Madrid, Valencia, Barcelona y Sevilla) y cerca de 30 centros que abarcan todas las etapas educativas.

Fiel a su carácter fundacional y a su vocación de servicio, el CEU reinvierte de forma constante en becas, investigación, calidad docente e infraestructuras. Solo en el último curso, la institución ha alcanzado un récord histórico destinando más de 24 millones de euros en becas y ayudas al estudio, con 8.693 ayudas concedidas que han beneficiado a casi 7.000 familias.

Con casi un siglo de historia y un futuro por delante, el CEU reafirma su compromiso con la formación integral de la persona, el progreso de la sociedad y la construcción, entre todos, de una institución cada vez más fuerte, reconocida y fiel a su misión.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
  2. Alicante abre expediente por el trabajador que prohíbe el paso de 'rojos' y 'etarras' en la playa de Tabarca
  3. Diecinueve municipios de la provincia de Alicante suspenden las clases este martes ante la alerta naranja por lluvias
  4. El Ayuntamiento de Alicante permite que las terrazas de bares en suelo privado cierren dos horas más tarde que las de la vía pública
  5. Condenan al expresidente de los Graduados Sociales de Alicante por quedarse el dinero de cinco despidos
  6. Reabren al baño los 11 kilómetros de playas de Guardamar sin hallar más ejemplares de dragón azul venenoso
  7. Benidorm corona el segundo rascacielos hotelero de más de 100 metros de altura
  8. La TM Tower de Benidorm abrirá un observatorio de vanguardia en su terraza para contemplar el Universo desde el Mediterráneo

El CEU renueva su identidad de marca para proyectar al futuro su legado educativo de casi un siglo

El CEU renueva su identidad de marca para proyectar al futuro su legado educativo de casi un siglo

Estudiar Fisioterapia en el CEU de Elche, garantía de empleo: el 96,6 % de titulados ya está trabajando

Estudiar Fisioterapia en el CEU de Elche, garantía de empleo: el 96,6 % de titulados ya está trabajando

El CEU Elche celebra las V Jornadas de Salidas Profesionales de Fisioterapia en un grado con un 96,6 % de empleabilidad

El CEU Elche celebra las V Jornadas de Salidas Profesionales de Fisioterapia en un grado con un 96,6 % de empleabilidad

Los estudiantes de la Comunidad son los terceros del país con peor nota en Selectividad

Los estudiantes de la Comunidad son los terceros del país con peor nota en Selectividad

Lección de solidaridad en la UA

Lección de solidaridad en la UA

Terapias magnéticas para mejorar la memoria

Terapias magnéticas para mejorar la memoria

El profesor de la UMH de Elche Jorge Mataix, miembro de honor de la Sociedad Española de Ciencia del Suelo

El profesor de la UMH de Elche Jorge Mataix, miembro de honor de la Sociedad Española de Ciencia del Suelo

Ciencia para todos los públicos en la Universidad de Alicante con más de 70 actividades

Ciencia para todos los públicos en la Universidad de Alicante con más de 70 actividades
Tracking Pixel Contents