Estudiar Fisioterapia en el CEU de Elche, garantía de empleo: el 96,6 % de titulados ya está trabajando

El Grado en Fisioterapia de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Elche se ha consolidado como una de las titulaciones con mayor empleabilidad en la provincia de Alicante. El 96,6 % de los egresados trabaja actualmente, en su mayoría en el ámbito sanitario y con inserción casi inmediata: el 75 % encuentra empleo en menos de tres meses y un 10 % lo logra incluso antes de finalizar sus estudios. La tendencia hacia el autoempleo, la proyección internacional y la especialización en áreas como la fisioterapia deportiva, la neurorehabilitación o el suelo pélvico son algunas de las claves que marcan la trayectoria profesional de estos titulados. Con este telón de fondo, la universidad ha celebrado las V Jornadas de Orientación Profesional en Fisioterapia, dirigidas a los alumnos de cuarto curso, para orientarles en el paso de las aulas al ejercicio profesional.

Una inserción laboral inmediata en el ámbito sanitario

Los datos de inserción laboral de los titulados en Fisioterapia del CEU Elche ofrecen un panorama claro: la inmensa mayoría encuentra empleo en el sector sanitario poco después de graduarse. El 96,6 % de los egresados se encuentra actualmente trabajando, frente a un reducido 3,4 % que no lo hace en este momento, principalmente por encontrarse en procesos de homologación de títulos para ejercer en otros países europeos.

La rapidez con la que acceden al mercado laboral es uno de los aspectos más destacados del informe de empleabilidad. El 75 % de los egresados consigue empleo en menos de tres meses, mientras que un 10 % ya lo tenía asegurado antes de finalizar la carrera. El tiempo de espera, en la mayoría de los casos, no supera los seis meses, lo que confirma la alta demanda de fisioterapeutas en el sistema sanitario y en el ámbito privado.

El sector de inserción es homogéneo: el 100 % trabaja en el ámbito de la salud, ya sea en clínicas privadas, hospitales, centros sociosanitarios, mutuas, residencias geriátricas o instituciones deportivas. La figura del fisioterapeuta se ha convertido en esencial tanto en la atención hospitalaria como en la rehabilitación funcional, la prevención de lesiones o la mejora de la calidad de vida de pacientes con patologías crónicas.

Autoempleo y emprendimiento

Un dato relevante es la alta tasa de autoempleo. El 57 % de los egresados ha optado por establecer su propio proyecto profesional o trabajar como autónomo, frente a un 43 % que se ha incorporado a entidades por cuenta ajena. Esta tendencia hacia el emprendimiento refleja la versatilidad del grado y la posibilidad de desarrollar carreras profesionales personalizadas.

En muchos casos, los titulados abren clínicas de fisioterapia en su entorno inmediato, en otros se integran en equipos multidisciplinares vinculados a clubes deportivos o centros de alto rendimiento. También es frecuente la colaboración con mutuas laborales o proyectos de fisioterapia integrativa que combinan técnicas tradicionales con nuevas metodologías de prevención y tratamiento.

Movilidad geográfica: de Elche a Europa

La distribución geográfica del empleo refleja una doble realidad: la inserción en el ámbito local y la proyección internacional. El 60,7 % de los egresados trabaja en la Comunidad Valenciana, consolidando la presencia de fisioterapeutas en hospitales y clínicas de la provincia de Alicante y sus alrededores.

Por otro lado, un 39,3 % desarrolla su carrera en el extranjero, principalmente en países europeos como Francia, Alemania, Reino Unido o los países nórdicos, donde la figura del fisioterapeuta está altamente reconocida y la demanda es elevada. Este fenómeno responde tanto a la movilidad natural de los jóvenes profesionales como a los programas de homologación y a la formación en idiomas que reciben durante sus estudios.

Canales de acceso al empleo y ajuste con la formación

El acceso al mercado laboral se produce, en gran medida, a través de las redes profesionales creadas durante las prácticas. Los convenios del CEU con hospitales, clínicas privadas y entidades deportivas son un puente de inserción habitual. En otros casos, los titulados acceden a través de bolsas de trabajo, colegios profesionales o iniciativas propias de emprendimiento.

En cuanto al ajuste entre la formación recibida y el empleo desempeñado, el 72,4 % de los egresados considera que su cualificación se corresponde con las exigencias de su puesto. Solo un 17,2 % declara sentirse sobrecualificado y un 10,3 % infracualificado. Estos datos confirman la adecuación entre el grado de Fisioterapia y las demandas reales del sector.

Internacionalización y especialización como ejes estratégicos

La experiencia de los titulados confirma que la internacionalización y la especialización son factores decisivos para mejorar la empleabilidad. Casi un 40 % de los egresados trabaja fuera de España, lo que subraya la necesidad de fortalecer la formación en idiomas y de conocer los procesos de homologación.

Por otro lado, áreas como la fisioterapia deportiva, la rehabilitación neurológica, el cuidado de mayores o la fisioterapia del suelo pélvico demandan profesionales con formación específica. De ahí que los posgrados y másteres se hayan convertido en un paso habitual en la trayectoria de los recién titulados. La especialización amplía el abanico de oportunidades y refuerza la competitividad en un mercado cada vez más exigente.

Los titulados en Fisioterapia del CEU Elche valoran la formación recibida con una nota media de 8,79 sobre 10, lo que refleja un alto grado de satisfacción. Este reconocimiento se traduce también en la percepción de que el grado ofrece las competencias necesarias para iniciar la carrera profesional en el ámbito sanitario.