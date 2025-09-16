Lección de solidaridad en la UA

Más de treinta bicicletas estáticas sirvieron de escenario a centenares de deportistas voluntarios para dar una lección de solidaridad en la Universidad de Alicante (UA) este martes. Los kilómetros de cada pedalada sirvieron para concienciar de la importancia de la donación de médula ósea y, de la mano, de la donación de sangre.

El campus se implicó de lleno en la Semana de Donación de Médula en España, dentro de la campaña Umedula, que organiza la Unidad Militar de Emergencias (UME) a nivel nacional y que cuenta con la colaboración del Centro de Transfusión de la Comunidad Valenciana.

Junto al despliegue de la UME, con más de una decena de vehículos de emergencias y zonas de avituallamiento y vestuarios, tuvo lugar la inauguración de la jornada, que contó con la participación de la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, del teniente coronel jefe del BIEM III de la UME, Ángel Martínez Puy, y de la jefa de Servicio del Centro de Transfusión en Alicante, Mabel Ortiz de Salazar Martín. También asistieron al acto el subdelegado del Gobierno en Alicante, Juan Antonio Nieves Martínez, el vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral, Salvador Ivorra, y el secretario general de la UA, Josep Ochoa.

“Hoy es un día especial en el campus. Dos de nuestros valores principales son la solidaridad y la salud. Somos un campus solidario y somos un campus saludable, por lo que hoy nos sentimos muy orgullosos de acoger esta iniciativa que une ambos valores”, señaló la rectora en su intervención, además de dar “gracias a los voluntarios de la UME, a nuestros deportistas y a los participantes de la comunidad universitaria vamos a conseguir que esta jornada sea un gran éxito y nos congratulamos por ello. Os lo agradecemos mucho”.

Voluntarias en la campaña para concienciar sobre la donación de médula en la UA / ALEX DOMINGUEZ

Una historia humana

La bonita iniciativa surgió en la UME a raíz de que un compañero enfermara y a raíz de ahí todos se movilizaron. “Desde entonces, en la UME tenemos claro que es nuestra responsabilidad concienciar a la población y ayudar en la donación de sangre y, más concretamente, en la donación de médula”, explicó el coronel jefe.

Y es que los sanitarios insisten en la importancia de la donación de médula debido a que “las probabilidades de compatibilidad entre donantes y quienes necesitan un trasplante son muy reducidas, por eso es tan necesario dar a conocer que cuántas más personas donen, más probabilidades se ofrecen a muchas personas necesitadas”, destacó De Salazar. En el mismo sentido, apuntó a que “cuando una persona necesita un trasplante de médula ósea, necesita también mucha sangre en trasfusiones, por eso unimos ambas donaciones siempre que podemos”.

Efectivos de la UME que participaron en la iniciativa solidaria este martes / ALEX DOMINGUEZ

Además de la actividad deportiva, el Centro de Transfusión instaló una carpa informativa para resolver dudas sobre la donación de médula y para realizar análisis y donaciones de sangre. Paralelamente, la UME también ha instalado una exposición de vehículos y medios de intervención abierta al público para acercar su labor al ámbito universitario.