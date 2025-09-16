Los estudiantes de la Comunidad son los terceros del país con peor nota en Selectividad

Los estudiantes de la Comunidad Valenciana son los terceros del país con peor nota en Selectividad, solo por detrás de Baleares y Cataluña. Frente a este problema, el conseller de Universidades, José Antonio Rovira, ha anunciado que la Generalitat está trabajando para revertir los malos resultados de los jóvenes en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU).

Así lo señaló durante la apertura del curso académico de todas las universidades públicas de la Comunidad, en la Universidad de Alicante (UA). Un ceremonial, en el que estuvieron presentes los rectores de las principales universidades públicas y privadas valencianas, pero en el que hubo muchas butacas vacías y la destacada ausencia de los exrectores de la UA.

Durante el solemne acto, la máxima responsable de la institución académica, Amparo Navarro, puso el foco en la necesidad de una mayor financiación, el fin de las guerras y la responsabilidad de las administraciones de facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes, así como la lucha por el cambio climático. La lección inaugural corrió a cargo del catedrático de Derecho Procesal, José María Asencio, que defendió la independencia del poder judicial y cargó contra la intromisión de la política.

Después de que la nota media del alumnado de la Comunidad se situara el pasado curso en un 6,39 sobre 10 (fase obligatoria) frente al 6,74 de la convocatoria anterior y después de que el porcentaje de aprobados también cayera significativamente (en la provincia aprobó un 95,38 % y el curso anterior un 97,8 %), el dirigente autonómico autonómico mostró su preocupación por la "situación de desventaja para acceder a plazas universitarias tanto aquí como en el resto de España". Lo calificó como "un tema muy serio" y aseguró que su departamento va a abordarlo junto con las universidades para buscar fórmulas para corregirlo, sin precisar por ahora más detalles.

Las notas en la PAU colocan a nuestros jóvenes en desventaja para acceder a plazas universitarias tanto aquí como en el resto de España José Antonio Rovira — Conseller de Universidades

Respecto a otro de los temas que más preocupa a la comunidad universitaria, Rovira anunció que desde el Consell “se ha impulsado la creación del Consejo Interuniversitario de Salud Mental (CISAM-CV) para coordinar estrategias, compartir buenas prácticas y reforzar servicios" y aseguró que "cuidar la salud mental del estudiantado y de toda la comunidad universitaria es un deber moral y una condición para aprender mejor”.

La comunidad académica, entre el público que asistió al acto de apertura del curso de la UA / ALEX DOMINGUEZ

El fantasma de Medicina

De nuevo, aprovechó la ocasión para atribuir la gestión de su Gobierno la solución al conflicto de Medicina entre la UA y la Universidad Miguel Hernández (UMH), que un año antes empañó la apertura del curso académico, a raíz de la polémica postura del Consell de apartarse del proceso judicial entre las dos instituciones académicas, bajo el pretexto de velar por la "neutralidad", lo que acabó implicando que la Administración autonómica diera por buenos los argumentos de la Miguel Hernández para que Alicante perdiera la carrera sanitaria.

Superada la disputa, una vez avalada judicialmente Medicina en la UA y tras el convenio con las universidades que permite compartir los hospitales públicos para las prácticas, el conseller popular destacó el diálogo de su conselleria para haber alcanzado un “importantísimo” acuerdo con el que "el estudiantado de Medicina tiene un futuro seguro, de calidad y a la altura de sus expectativas”. Al hilo, aprovechó para recriminar a la ministra de Universidades, Diana Morant, que no acudió a la ceremonia, su "negativa" a reformar el marco legal para que las comunidades autónomas pudieran decidir, y no las universidades, sobre el reparto de los hospitales para formar a los alumnos.

Por otro lado, Rovira apeló a una "estrategia de política científica coherente" y anunció que la Generalitat "tramitará en breve" una nueva ley de ciencia e innovación para "dotar al ecosistema de reglas estables, principios de evaluación modernos, gobernanza clara y un marco que favorezca la transferencia y el emprendimiento".

Durante el repaso a la gestión de su conselleria que hizo durante su intervención, el responsable autonómico también puso el acento en que la financiación del sistema universitario público valenciano ha superado los 1.100 millones de euros en 2025 y ha destacó “el gran avance que se ha producido para establecer un acuerdo de financiación plurianual de las universidades públicas valencianas, que permita planificar inversiones, estabilizar plantillas y fijar objetivos compartidos en docencia, investigación y transferencia”. Entre otras cuestiones, Rovira se detuvo en las medidas adoptadas por la Generalitat en apoyo del estudiantado universitario, como la congelación de los precios públicos universitarios y el refuerzo del sistema de becas.

El conseller de Universidades, José Antonio Rovira / ALEX DOMINGUEZ

Vivienda y Financiación

Por su parte, la rectora de la UA defendió como prioridades defender la política de becas y solucionar el problema del acceso a la vivienda de los jóvenes, un inconveniente que perjudica claramente a los estudiantes de esta institución al ver cómo los precios para alquilar un piso se han multiplicado, lo que está lastrando ya la elección de los estudios a muchos universitarios. Sobre este obstáculo al que se enfrentan los jóvenes, Amparo Navarro, dijo que "debe ser estos momentos una cuestión de Estado y que debe involucrar a todas las administraciones públicas”.

El acceso de los jóvenes a la vivienda debe ser en estos momentos una cuestión de Estado que debe involucrar a todas las administraciones públicas Amparo Navarro — Rectora de la UA

En esta línea, la dirigente académica aseguró que “los estudiantes no son los clientes de una empresa, son los beneficiarios de un servicio público, y eso marca una especial diferencia: la Universidad no debe regirse por el principio del beneficio empresarial, sino por el de la rentabilidad social”.

Navarro también se refirió a los conflictos internacionales como "malditas y vergonzantes guerras que no cesan y que incumplen los mas elementales derechos humanitarios y lo alcanzado hasta ahora por el Derecho internacional" y advirtió de que las nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial "se encuentran descontroladas en cuanto a su uso ético o su impacto en los derechos fundamentales y en los sistemas políticos democráticos".

Otro de los desafíos que encara la Universidad de Alicante en este nuevo curso es a enfrentarse como el resto de las administraciones públicas y empresas al cambio climático, tal y como destacó la rectora: "seguiremos investigando sobre la amenaza del cambio climático y la protección del medio ambiente”, ya que “la ciencia puede evitar el impacto devastador de los incendios pavorosos, las sequías catastróficas y las danas más potentes”, dijo.

Asimismo, la necesidad de una mayor financiación volvió a estar presente en la apertura del curso. "Para que la Universidad pueda dar respuesta a los retos a los que se enfrenta es muy importante que los planes de financiación de las Universidades sean suficientes y equitativos", insistió. Y por ello, reiteró que su institución seguirá trabajando "para que el objetivo fijado en la ley de que nuestro país alcance el 1 por ciento del PIB en educación superior, sea también un caso de éxito en el trabajo conjunto de los gobiernos estatal, autonómico y universitario".

La rectora de la Universidad de Alicante, durante el ceremonial, este martes / ALEX DOMINGUEZ

Lección inaugural

Por su parte, el catedrático de Derecho Procesal, José María Asencio Mellado, centró su lección inaugural en la defensa de la independencia judicial como pilar fundamental del Estado de derecho y mostró su firme rechazo a cualquier tipo de intromisión del poder político en el ámbito judicial, en clara alusión a la actualidad. Rovira calificó la intervención de "brillante y atrevida".

Asencio subrayó la importancia de garantizar la autonomía del Poder Judicial frente a las presiones externas: "El Código Penal es materia reservada al Poder Judicial, no al Tribunal Constitucional", sentenció, e insistió en que "la independencia no es un atributo más de la jurisdicción, del Poder Judicial, sino nota distintiva. No hay jurisdicción sin independencia e imparcialidad, sin inamovilidad de los jueces y magistrados que la integran".

El catedrático recordó que, en su opinión, "no todo tribunal, por el hecho de dictar sentencias, puede considerarse un tribunal e integrar un auténtico poder judicial", y advirtió de los peligros de aquellos sistemas judiciales que, carentes de las garantías inherentes a una verdadera independencia, operan como instrumentos de poder, como sucede en los regímenes totalitarios.

Además, destacó la necesidad de que el Consejo General del Poder Judicial se mantenga libre de interferencias políticas, un punto crucial para garantizar su función de autogobierno.