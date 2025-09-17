Tráfico en la Universidad de Alicante: Tres de cada diez personas comparte coche

Más de 9.000 personas ya comparten coche para ir a la Universidad de Alicante (UA) o lo que es lo mismo, casi tres de cada diez, en un campus donde se concentran más de 8.500 vehículos en hora punta. Son cifras que ponen sobre la mesa que el "carpooling" se ha consolidado en la comunidad universitaria para ahorrar dinero y contaminación y, al mismo, tiempo, la congestión que todavía sufre las instalaciones educativas al inicio y final de las clases. Así lo revelaron este miércoles durante la jornada “La hora del coche compartido”, organizada por la Generalitat Valenciana, la Cátedra Vectalia Movilidad y la Cátedra Transporte y Sociedad de la Universitat Politècnica de València.

"El coche compartido se ha consolidado ya como una alternativa real dentro de la comunidad universitaria, pero todavía su nivel de implantación es bajo, aumenta al principio de los cuatrimestres y luego desciende", aseguró el vicerrector de Infraestructuras, Seguridad Laboral y Sostenibilidad, Salvador Ivorra, quien destacó la necesidad de avanzar en esta opción “eficiente, cómoda y económica”.

La reducción de vehículos, la menor presión sobre puntos críticos, la mejora de la seguridad vial y el respeto hacia el medio ambiente son las ventajas de compartir coche en las que la institución acacémica quiere seguir incidiendo. Para aligerar el tráfico, se ha construido una rotonda interior que evita recorrer todo el perímetro del campus.

En un campus donde se han registrado 20.000 desplazamientos diarios de una comunidad universitaria que supera las 33.000 personas, entre estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios, la Universidad de Alicante afronta importantes desafíos en materia de movilidad y sostenibilidad que pasan por bajar todavía más el tráfico. Y es que el 69 % de los vehículos que transitan en hora punta están ocupados por una sola persona (5.700 coches) y el 70 % accede por la rotonda de San Vicente, considerada como un punto crítico de congestión que requiere descongestión urgente.

Un coche circulando por el campus, donde los badenes se han reformado / PILAR CORTES

El estudio de la Cátedra Vectalia ha desvelado otros datos interesantes como la procedencia de los estudiantes matriculados: casi la mitad proviene de la comarca de l’Alacantí (47,4 %), seguida por el Bajo Vinalopó (15,26 %) y la Vega Baja (11,32 %). También destacan otras áreas con una fuerte presencia de alumnado, como l’Alcoià, el Medio Vinalopó o la Marina Baixa, lo que convierte a la UA en un nodo central de movilidad a escala provincial.

Ante esta realidad, los expertos señalaron que en l'Alacantí, el coche compartido debe reservarse para zonas con baja densidad de población universitaria, donde el transporte público no llega eficientemente y que la prioridad es redirigir usuarios hacia transporte público (TAM y TRAM). Para el resto de comarcas, con opciones limitadas (solo autobús interurbano), el coche compartido se convierte en elemento irrenunciable.

Estrategia

Para avanzar en esta transformación, la Cátedra Vectalia Movilidad ha diseñado un plan de acción estructurado en cuatro fases: un diagnóstico completo de los patrones de movilidad, la definición de una estrategia diferenciada según las comarcas de procedencia del alumnado, el desarrollo de infraestructuras y herramientas tecnológicas que faciliten el coche compartido y, finalmente, un sistema de seguimiento y evaluación continua. Este plan busca "no solo optimizar los recursos disponibles, sino también garantizar que las medidas adoptadas tengan un impacto real en la seguridad vial, la reducción de la congestión y la sostenibilidad del campus", aseguraron desde la entidad.

Rotonda de la Universidad de Alicante, cuyo ramal de acceso desde la A-70 fue reformado. / ALEX DOMÍNGUEZ

Manuel Ríos, director general de Transporte y Logística de la Generalitat, que inauguró el acto, destacó, por su parte, el esfuerzo del Consell por fomentar una “movilidad más sostenible y equitativa”, y puso como ejemplo la apuesta por el transporte escolar, con una inversión autonómica de 70 millones de euros “lo que sitúa a la Comunidad Valenciana como la comunidad autónoma que más recursos destina a este ámbito”.