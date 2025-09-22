Investigadores de la Universidad de Alicante abren el camino para tratar tumores con mayor precisión

La protonterapia es un tipo de radioterapia que usa haces de protones de alta energía para destruir células cancerosas, a diferencia de la radioterapia que emplea electrones o rayos X. La implantación de este sistema en la sanidad es vital para matar los tumores sin afectar a los tejidos sanos. La Fundación Amancio Ortega financió la instalación aceleradores de protones en el sistema público de salud español. Y saber cómo se comportan los protones (partícula subatómica con carga eléctrica positiva) resulta clave para el campo de la medicina, para tratar los tumores con mayor precisión.

La catedrática Isabel Abril, del Departamento de Física Aplicada de la Universidad de Alicante (UA), ha participado en una investigación internacional que demuestra algo sorprendente: los protones no se comportan igual al atravesar agua en forma de vapor, líquido o hielo. Hasta ahora se pensaba que solo influía la densidad de cada fase, pero el estudio confirma que hay más factores en juego.

"Para hacer un experimento, lo más fácil es hacerlo con gases y lo más difícil es hacerlo con líquidos", explica la profesora. Y ese condicionante incide a la hora de aplicar tratamientos nuevos en los pacientes, porque el 70 % del cuerpo humano está compuesto por agua.

Hasta ahora no se había podido medir con exactitud cómo influía el estado del agua en la pérdida de energía de los protones (el llamado “poder de frenado”). El equipo, formado por expertos de Brasil, Australia y España, ha logrado resolverlo con un modelo teórico muy preciso.

El hallazgo más llamativo es que, a igual densidad, el agua líquida y el hielo amorfo frenan los protones de la misma manera. Este resultado abre la puerta a usar hielo en experimentos donde manejar agua líquida es complicado, lo que puede impulsar avances en biomedicina y en la investigación del universo.

La catedrática en Física Aplicada, Isabel Abril / HECTOR FUENTES

En este sentido, explica Isabel Abril, “el agua, presente en la vida cotidiana y en el cosmos, se encuentra en múltiples formas: en los tejidos de los organismos vivos como agua líquida, en los hielos de cometas y lunas o en atmósferas planetarias como vapor”. En todos estos entornos, añade, “el impacto de los protones resulta fundamental porque permite tratar tumores con gran precisión mediante la moderna protonterapia y también explica reacciones químicas que ocurren en el espacio exterior inducidas por el viento solar o la radiación cósmica, formados en gran parte por protones”.

Sin embargo, hasta ahora, destaca Abril, “no se había logrado determinar con precisión cómo influía la fase del agua en el proceso por el cual los protones pierden energía al atravesarla”. El equipo de investigación, integrado por especialistas de Brasil, Australia y España, ha conseguido resolver este enigma con un modelo teórico de alta precisión que calcula el denominado “poder de frenado”, es decir, la energía que los protones van perdiendo por unidad de camino recorrido.

Ilustración de un protón de alta energía, representando tanto partículas del espacio exterior como haces empleados en protonterapia. El protón interactúa con las distintas fases del agua —vapor, líquido y hielo—, tal y como sucede en entornos astrofísicos. / INFORMACIÓN

Tumores con más precisión

Entender cómo responden los protones en las distintas fases del agua es clave para varios campos. Por ejemplo, en medicina, porque la protonterapia permite tratar tumores con gran precisión. Y también en la astrofísica, ya que en el espacio el agua existe como hielo en cometas, como vapor en atmósferas planetarias o como líquido en organismos vivos, y los protones del viento solar interactúan con todas ellas.

El trabajo, publicado en la prestigiosa revista Physical Review Letters, ha recibido la distinción de “Sugerencia de los Editores”, un reconocimiento reservado a investigaciones de gran relevancia científica. Que la Sociedad Americana de Física haya dado este reconocimiento a la publicación confirma la importancia de un descubrimiento que une ciencia básica y aplicaciones prácticas de gran impacto.