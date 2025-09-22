La Universidad de Alicante impulsa la innovación con la cuarta edición de Sprint Valoriza-Ciencia Emprende

La Universidad de Alicante (UA) acogió durante las jornadas de los días 17 y 18 de septiembre la cuarta edición de Sprint Valoriza-Ciencia Emprende , un programa que persigue impulsar el potencial comercial y de transferencia de los resultados de investigación e ideas de negocio. Esta nueva edición de la iniciativa, inaugurada por la vicerrectora de Transferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica, María Jesús Pastor, y desarrollada en la sala de coworking del Colegio Mayor, estuvo especialmente dirigida al personal investigador de la UA y estudiantes de doctorado y de máster, con la finalidad de ofrecer todas las herramientas para enfocar sus soluciones a posibles aplicaciones y facilitar su puesta en el mercado.

Así, de la mano de expertos en innovación, a través de distintas dinámicas y píldoras formativas, los participantes trabajaron en su propio proyecto que, posteriormente, presentaron en tres minutos ante un jurado compuesto por cinco especialistas en transferencia e innovación.

En concreto, durante las distintas sesiones de trabajo en las dos jornadas, se realizó un primer acercamiento al mercado y se facilitaron distintas herramientas para analizar el potencial comercial de ideas e investigaciones, alinearlas con aplicaciones concretas y realizar una comunicación efectiva de los trabajos desarrollados.

La jornada también contó con el testimonio de Esther Martínez, investigadora de la UA y promotora de la iniciativa Contigo (Sign4all), ganadora de la anterior edición. Un proyecto que ha conseguido romper barreras comunicativas entre personas sordas y oyentes gracias a la traducción en tiempo real de la lengua de signos a texto y viceversa.

Tras la presentación de todos los proyectos por parte de sus participantes, el jurado dio a conocer los tres proyectos premiados: “Move Light”, “Rescue Vision” y “MusicDocs” que recibieron, respectivamente, el Premio del Público, el Premio Best Runner y el Premio al Mejor Pitch.

“Move Light”

En concreto, “Move Light” presenta un cinturón inteligente compuesto por luces led que permite medir la actividad física de un modo fiable y basado en estándares científicos obteniendo un feedback visual en tiempo real sin necesidad de utilizar ningún elemento adicional. De esta forma, permite modificar la conducta de la persona que está entrenando en ese mismo instante. Esta propuesta liderada por Alberto Ferriz y Salvador Baena recibió el Premio del Público.

“Rescue Vision”

Por su parte, Sergi Gallego, Joan Josep Sirvent y Juan Carlos Bravo defendieron su propuesta “Rescue Vision”, ganadora del Premio Best Runner. “Rescue Vision” presenta unas gafas de realidad aumentada en coordinación para situaciones de emergencia. En un primer momento, iría destinada a facilitar el trabajo de bomberos utilizando una solución basada en holografías que, al incorporarse a unas gafas See throug, permitiría visualizar y compartir información relevante en tiempo real sin desviar la atención del usuario.

“MusicDocs”

Por último, “MusicDocs” presentó una solución tecnológica para el acceso, digitalización y trabajo con partituras musicales incluyendo notaciones históricas y fuentes manuscritas complejas utilizando tecnologías de última generación de Reconocimiento Óptico de Música basadas en inteligencia artificial, que le valió el premio al Mejor Pitch. Los encargados de defender la propuesta fueron Joan Cervetto y Antonio Ríos, quienes junto a Jorge Calvo y David Rizo completan el equipo.

Otros proyectos

Aparte de estos tres premiados, participaron otros nueve proyectos con soluciones innovadoras en distintos ámbitos como el procesamiento del lenguaje natural, las gominolas funcionales, la batimetría y prospección de fondos acuáticos, vacunas para comunidades microbianas en industrias lácticas, revalorización de residuos de industrias mineras para extracción de elementos de interés industrial, agricultura de precisión o el uso de QR sin contacto visual.

El jurado tuvo en cuenta el potencial, el avance realizado durante los dos días de programa y la exposición realizada. Además de los tres proyectos premiados, participaron también VIP (Viral Integrated Protection), AirQR, DATIA, Green Mining, ChuchAlga, SUVmap, Aitana y Agroval AI.

En ediciones anteriores han pasado por este programa un total de 37 proyectos, algunos ya en sus primeros pasos para convertirse en empresas, mientras que otros han recibido distintos premios y la mayoría han seguido con su crecimiento hacia el mercado, trabajando en la protección de la tecnología o en proyectos de valorización y validación de mercados, según indican desde la organización.