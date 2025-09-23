Alemania se fija en el Parque Científico de Alicante

Alemania se ha fijado en el Parque Científico de Alicante (PCA). El ecosistema de innovación de la Universidad de Alicante (UA), donde están asentadas 50 empresas, podría ser un ejemplo para la creación del futuro Lausitz Science Park en la ciudad alemana de Cottbus, en Brandeburgo, a poco más de 100 kilómetros al sur de Berlín. Y es que la institución de emprendedores participa en el asesoramiento del futuro parque alemán y ya hay una visita concertada a las instalaciones de San Vicente.

El Lausitz Science Park será uno de los mayores proyectos europeos en este ámbito, con una superficie prevista de 420 hectáreas y un desarrollo escalonado a lo largo de las próximas dos décadas. La iniciativa está liderada por el Ayuntamiento de Cottbus, en estrecha colaboración con la Universidad Técnica de Brandeburgo (BTU) —que contará con más del 30 % del accionariado— y la empresa WISTA, gestora del Parque Científico de Berlín.

Imagen del interior del edificio de empresas del Parque Científico de la UA. / Rafa Arjones

El gerente del PCA, Esteban Pelayo, formó parte del panel de expertos internacionales convocados para orientar el diseño y desarrollo de este nuevo ecosistema de innovación. El representante de la UA compartió su experiencia en dos áreas clave. Por una lado, el establecimiento de un sistema de gobernanza equilibrado entre universidad y municipio, en línea con el modelo que mantiene la Universidad de Alicante junto con los ayuntamientos de Alicante y San Vicente. Y por otro, la definición de modelos de financiación sostenibles, capaces de garantizar la viabilidad de este tipo de proyectos a largo plazo, según han informado desde la institución académica.

El Lausitz Science Park contará con una importante financiación de fondos europeos y alemanes destinados a la reconversión de regiones dependientes del carbón hacia una economía baja en carbono. La inversión se destinará a transformar un antiguo aeródromo militar en un campus de innovación llamado a convertirse en el motor de la transición energética e industrial de Lusacia, con Cottbus como epicentro.

Instalaciones del Parque Científico de la Universidad de Alicante. / Rafa Arjones

Socio estratégico

La participación del PCA ha situado a Alicante como un socio estratégico de este nuevo parque alemán. Está prevista en los próximos meses una visita de los promotores alemanes a las instalaciones del PCA, así como el desarrollo de acciones de softlanding, que permitirán a empresas de ambos países explorar sinergias y generar oportunidades de negocio conjuntas.

“Para el PCA ha sido una experiencia muy enriquecedora poder aportar nuestra visión y trayectoria en la creación de un proyecto de la envergadura del Lausitz Science Park. Este intercambio nos abre nuevas puertas de colaboración internacional y nos posiciona como un referente para otros ecosistemas europeos que buscan conectar el conocimiento con la innovación empresarial”, ha manifestado el gerente del PCA, Esteban Pelayo.