El CEU, presente en el debate sobre los retos jurídicos de la salud del VIII Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana

La Universidad CEU Cardenal Herrera ha participado activamente en el VIII Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, un foro de referencia en el que especialistas de toda España analizaron los principales retos que plantea la relación entre Derecho y salud en la actualidad. El CEU lo hizo desde tres planos: como uno de los patrocinadores principales del encuentro, con la implicación directa de dos de sus profesores en la moderación de mesas de debate, y con la presencia de su alumnado como asistentes a las sesiones.

El congreso abordó cuestiones que afectan de lleno al presente y futuro de la sanidad: desde la necesidad de actualizar la normativa ante el impacto del envejecimiento poblacional y la digitalización, hasta la urgencia de prevenir y legislar frente al aumento de agresiones a profesionales sanitarios.

Envejecimiento y salud digital: la mesa moderada por Lola Cano

La profesora titular del Departamento de Ciencias Jurídicas de la CEU UCH, Lola Cano, fue la encargada de moderar la Mesa 5: “Envejecimiento y salud digital. Adaptación de las normas sanitarias a los retos de nuestro tiempo”.

La sesión se centró en cómo los cambios demográficos y tecnológicos obligan a repensar el marco normativo. El progresivo envejecimiento de la población plantea nuevos retos en la gestión sanitaria y en la definición de la condición de paciente vulnerable. A ello se suma el impacto de la digitalización en la salud, que exige garantizar la protección de los derechos de los pacientes en entornos digitales.

En el debate también se señaló la necesidad de revisar la Ley de Autonomía del Paciente, con el fin de adaptarla a un contexto de mayor longevidad, pluralidad de situaciones clínicas y nuevas formas de relación médico-paciente. La pandemia de Covid-19 sirvió de referencia para ilustrar la urgencia de esta reforma y la importancia de contar con un marco jurídico actualizado.

A la derecha de la imagen, Lola Cano, profesora titular del Departamento de Ciencias Jurídicas de la CEU UCH, durante la moderación de la Mesa 5 sobre envejecimiento y salud digital, centrada en la adaptación de las normas sanitarias a los retos de nuestro tiempo. / Información

Violencia en el sector sanitario: prevención y legislación

El profesor adjunto del Departamento de Ciencias Jurídicas de la CEU UCH, Antonio López, moderó la Mesa 7: “La violencia en el sector de la salud: prevención, aspectos educativos y legislación”, centrada en uno de los problemas más acuciantes de la práctica sanitaria actual.

Se puso sobre la mesa datos recientes sobre el incremento de agresiones al personal sanitario en diferentes comunidades autónomas. Los ponentes coincidieron en que se trata de un fenómeno que requiere respuestas coordinadas desde la prevención, la educación y el Derecho.

Entre las propuestas debatidas figuraron el refuerzo de protocolos de seguridad en hospitales y centros de salud, campañas de sensibilización ciudadana, formación específica para profesionales en la gestión de situaciones de riesgo y el endurecimiento de las sanciones legales a los agresores. La protección de los profesionales sanitarios fue subrayada como una prioridad para garantizar no solo su seguridad, sino también la calidad de la atención a los pacientes.

A la derecha de la imagen, Antonio López, profesor adjunto del Departamento de Ciencias Jurídicas de la CEU UCH, durante la moderación de la Mesa 7 sobre la violencia en el sector salud, centrada en su prevención, dimensión educativa y marco legal. / Información

Alumnado del CEU, en contacto con la realidad profesional

La participación de la Universidad CEU Cardenal Herrera en el Congreso no se limitó al plano institucional y docente. Estudiantes de diferentes titulaciones que se imparten en el campus de Elche —Derecho, Empresa y Marketing, Odontología, Enfermería y Fisioterapia— asistieron como oyentes a las sesiones, lo que les permitió entrar en contacto directo con debates profesionales de gran actualidad.

Para muchos de ellos, la experiencia supuso una oportunidad para ampliar su visión sobre los retos que afrontará su futuro ámbito laboral. En el caso de los estudiantes de Derecho, la asistencia les acercó a las transformaciones que experimenta el marco normativo en materia sanitaria. Para los de ciencias de la salud, fue una forma de conocer de primera mano las implicaciones jurídicas que afectan a su práctica profesional.

Un foro de referencia en la Comunidad Valenciana

El Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana se ha consolidado, en sus ocho ediciones, como un punto de encuentro para juristas, profesionales de la salud, gestores y académicos. En él se debaten cuestiones de gran calado social, como la protección de los pacientes, la responsabilidad profesional, la bioética, la innovación tecnológica aplicada a la salud o la seguridad de los trabajadores sanitarios.

La edición de este año puso de relieve la necesidad de que el Derecho acompañe a los profundos cambios que experimenta el sector sanitario. Desde la digitalización hasta el envejecimiento poblacional, pasando por los retos derivados de las nuevas tecnologías biomédicas, los ponentes coincidieron en que el marco normativo debe evolucionar para ofrecer respuestas efectivas y justas.