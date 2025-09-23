Así da la UA la bienvenida a sus nuevos alumnos

La Universidad de Alicante (UA) ha dado hoy la bienvenida oficial al nuevo alumnado del curso académico, un campus que este 25-26 cuenta con un total de 24.788 estudiantes.

La rectora, Amparo Navarro Faure, ha sido la encargada de inaugurar la jornada con un mensaje dirigido a los estudiantes de primer curso: “La etapa universitaria marca de por vida. Queremos que la disfrutéis, que soñéis con lo que queréis ser y nosotros estaremos aquí para hacerlo posible”.

La rectora de la UA, con su equipo, en la jornada de bienvenida a los nuevos alumnos / INFORMACIÓN

En el acto, celebrado en los soportales de la Biblioteca General, también han participado el director general de Universidades de la Generalitat Valenciana, José Antonio Pérez Juan, y el vicerrector de Estudiantes y Empleo, Raúl Ruiz Callado, quienes han felicitado a los recién llegados por su elección académica y les han animado a aprovechar las oportunidades que ofrece el campus.

Tras la apertura, el Consejo de Estudiantes ha organizado un reparto gratuito de paella, bebida y helado, en la Torre de Control. La programación de bienvenida se extenderá hasta mañana, 24 de septiembre, con juegos interactivos, talleres, actividades deportivas y culturales, así como puntos de información sobre servicios universitarios. Entre las propuestas destacan iniciativas como El árbol de los deseos, GymkanUA, Encesta y gana, Clash Bot-al, Water Pong o la ruleta del PAT UA. Además, se han instalado fotomatones y rincones de bienvenida para inmortalizar los primeros días en el campus.

Bienvenida a los alumnos de la UA / INFORMACIÓN

Concierto

El programa concluirá el jueves, 2 de octubre, con el tradicional concierto de bienvenida, que se celebrará en el Anfiteatro del Aulario II a partir de las 20:30 horas. La velada arrancará con la actuación de Tere Priore, ganadora del V Concurso de Bandas Emergentes de InteractUA, y continuará con Barry B, artista principal del cartel.

El concierto, de acceso libre hasta completar aforo, forma parte de la programación cultural Paranimf y cuenta con la colaboración del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad y el Consejo de Estudiantes. El recinto dispondrá de servicio de barra y restauración.