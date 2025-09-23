Universidad
Así da la UA la bienvenida a sus nuevos alumnos
El Consejo de Estudiantes organiza un reparto gratuito de paella, bebida y helado
La Universidad de Alicante (UA) ha dado hoy la bienvenida oficial al nuevo alumnado del curso académico, un campus que este 25-26 cuenta con un total de 24.788 estudiantes.
La rectora, Amparo Navarro Faure, ha sido la encargada de inaugurar la jornada con un mensaje dirigido a los estudiantes de primer curso: “La etapa universitaria marca de por vida. Queremos que la disfrutéis, que soñéis con lo que queréis ser y nosotros estaremos aquí para hacerlo posible”.
En el acto, celebrado en los soportales de la Biblioteca General, también han participado el director general de Universidades de la Generalitat Valenciana, José Antonio Pérez Juan, y el vicerrector de Estudiantes y Empleo, Raúl Ruiz Callado, quienes han felicitado a los recién llegados por su elección académica y les han animado a aprovechar las oportunidades que ofrece el campus.
Tras la apertura, el Consejo de Estudiantes ha organizado un reparto gratuito de paella, bebida y helado, en la Torre de Control. La programación de bienvenida se extenderá hasta mañana, 24 de septiembre, con juegos interactivos, talleres, actividades deportivas y culturales, así como puntos de información sobre servicios universitarios. Entre las propuestas destacan iniciativas como El árbol de los deseos, GymkanUA, Encesta y gana, Clash Bot-al, Water Pong o la ruleta del PAT UA. Además, se han instalado fotomatones y rincones de bienvenida para inmortalizar los primeros días en el campus.
Concierto
El programa concluirá el jueves, 2 de octubre, con el tradicional concierto de bienvenida, que se celebrará en el Anfiteatro del Aulario II a partir de las 20:30 horas. La velada arrancará con la actuación de Tere Priore, ganadora del V Concurso de Bandas Emergentes de InteractUA, y continuará con Barry B, artista principal del cartel.
El concierto, de acceso libre hasta completar aforo, forma parte de la programación cultural Paranimf y cuenta con la colaboración del Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad y el Consejo de Estudiantes. El recinto dispondrá de servicio de barra y restauración.
