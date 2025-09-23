La internacionalización, eje del modelo educativo del CEU en Elche

La internacionalización ya no es un complemento en el ámbito universitario, sino un eje estructural de la formación superior. La Universidad CEU Cardenal Herrera, con campus en Valencia, Castellón y Elche, ha convertido esta dimensión en uno de los pilares de su modelo educativo. La presencia de más de un centenar de nacionalidades en sus aulas y la oferta de programas académicos con proyección internacional sitúan a la institución en una posición destacada en el panorama de la educación superior española.

En Elche, donde se concentran más de 2.100 estudiantes, la internacionalización se traduce en experiencias académicas a medida: desde dobles titulaciones con universidades de Europa y América hasta estancias formativas en Estados Unidos o colaboraciones online con centros de referencia mundial. No se trata únicamente de atraer a alumnos de otros países —que representan una cuarta parte del total en el campus—, sino de ofrecer a toda la comunidad universitaria un itinerario flexible y global.

“Lo importante es que la internacionalización no se entienda como una experiencia aislada, sino como un proyecto común de la universidad”, señala Álvaro Antón, vicerrector de Internacionalización y del campus de Elche. “Se trata de que profesores, estudiantes y personal compartan esta dimensión como parte esencial de la vida universitaria”.

En el campus de Elche, con más de 2.100 estudiantes, la internacionalización se vive a través de dobles titulaciones, estancias en el extranjero y colaboraciones con universidades de todo el mundo. / Información

Programas a medida para una educación global

El CEU UCH articula su modelo a través de una amplia red de programas diseñados para adaptarse a las diferentes etapas de la formación. Los Programas Internacionales CEU permiten realizar estancias en universidades de prestigio en Estados Unidos, tanto en formato presencial como virtual. A ellos se suman los Programas de Extensión Internacional, que incluyen dobles titulaciones y másteres multicampus europeos como el European Business Programme en Alemania, el doble grado con la Universidad Panamericana de México o los másteres MERCURI y MAGELLAN.

La flexibilidad es una de las claves de este modelo. Los International Bilingual Programs (IBP), por ejemplo, están dirigidos a estudiantes con alto nivel de inglés e incluyen un semestre en Estados Unidos con formación especializada. También se ofrecen International Online Programs (IOP), con certificados en colaboración con universidades como Arizona, y los International Professional Programs (IPP), desarrollados junto a instituciones como UNITAR (ONU) o Arcadia University, que incluyen formación práctica en el extranjero.

A todo ello se suma la iniciativa COIL (Collaborative Online International Learning), que permite a estudiantes de diferentes países colaborar en proyectos comunes sin salir del aula. Este enfoque ofrece una internacionalización transversal, que impregna la vida académica más allá de los programas de movilidad tradicionales.

“Cada estudiante puede construir un itinerario internacional propio”, explica Antón. “No todos necesitan lo mismo, ni en el mismo momento de su formación, pero sí es importante que tengan a su alcance un abanico de posibilidades para formarse en un entorno diverso y competitivo”.

Una red global de alianzas estratégicas

El otro gran pilar de la internacionalización es la consolidación de alianzas con universidades y centros de referencia en todo el mundo. El CEU UCH mantiene convenios activos con instituciones académicas en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y Asia, lo que amplía las oportunidades de colaboración en docencia, investigación y desarrollo profesional.

La participación en foros internacionales forma parte de esta estrategia. En septiembre, una delegación de la universidad encabezada por Álvaro Antón participó en la EAIE Conference de Gothenburg, el mayor encuentro europeo sobre internacionalización de la educación superior, con más de 7.000 profesionales de universidades de todo el mundo. “Espacios como la EAIE nos permiten reforzar alianzas ya existentes y abrir nuevas vías de colaboración”, apunta el vicerrector. “La internacionalización no se construye solo en el campus, sino en red con otras instituciones que comparten los mismos retos”.

Entre los objetivos de futuro está la diversificación de la procedencia de los estudiantes internacionales y la consolidación de la calidad académica como motor de prestigio. “Atraer alumnos de todo el mundo es importante”, añade Antón, “pero lo fundamental es garantizar que quienes nos eligen lo hacen por la calidad y por la proyección que les ofrece la universidad”.

Internacionalización como proyecto común

La CEU UCH no plantea la internacionalización únicamente como una oferta de programas de movilidad, según Antón. “La estrategia va más allá y busca impregnar la cultura universitaria en su conjunto. Esta dimensión alcanza al profesorado, que desarrolla proyectos conjuntos con colegas de otros países; al personal administrativo y de servicios, que se forma para atender a una comunidad diversa; y a la propia ciudad de Elche, que acoge a centenares de estudiantes internacionales cada año”.

Con más de 500 alumnos extranjeros matriculados en el campus ilicitano, la internacionalización tiene también un impacto económico, social y cultural en el entorno. Tiendas, servicios, transporte y oferta cultural se ven directamente influidos por la presencia de estudiantes que hacen de la ciudad su lugar de residencia y formación. “Elche se convierte así en un espacio universitario global”, destaca Antón. “Y la universidad, a su vez, se enriquece al estar inmersa en una ciudad que acoge y convive con estudiantes de muy diversas procedencias”.

Y es que según el vicerrector, el debate sobre el futuro de la educación superior pasa inevitablemente por la internacionalización. “En un mundo interconectado, las universidades buscan fórmulas que permitan a los estudiantes desarrollar competencias globales y construir redes profesionales sin fronteras. El modelo del CEU UCH, con su combinación de programas a medida y alianzas estratégicas, se alinea con estas tendencias”.