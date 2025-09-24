La facultad de Filosofía y Letras en la UA conmemora su medio siglo

La facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante (UA) celebró este miércoles su 50 aniversario con un acto simbólico que incluyó la inauguración de una placa conmemorativa y la plantación de un olivo en la entrada de uno de sus edificios, gesto que busca representar continuidad y memoria.

La ceremonia se abrió con la intervención de Patricia Beatrice Oros, presidenta de la Delegación de Estudiantes de la facultad, quien recordó las palabras de Nelson Mandela: “La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”. La alumna definió la facultad como “un espacio de encuentro y descubrimiento personal” y agradeció la labor de quienes han contribuido a su trayectoria, instando a “construir cimientos fuertes para los próximos 50 años”.

El rector honorario de la UA y antiguo decano de la facultad, Antonio Gil Olcina, repasó los orígenes del centro, al que describió como “el resultado de un afán digno, colectivo y solidario”.

La rectora Amparo Navarro Faure cerró el acto con un discurso que proyectó el futuro de los estudios humanísticos en la provincia. Destacó que la Universidad de Alicante es “la única institución en la provincia que ofrece estos estudios, lo que nos coloca en una situación ventajosa”, y subrayó la importancia de las humanidades en diálogo con las nuevas tecnologías.

La rectora de la UA, junto al rector honorario y a la delegada de estudiantes de Filosofía y Letras / INFORMACIÓN

Origen en Orihuela

La tradición humanística en Alicante se remonta al Colegio de Santo Domingo de Orihuela (1610-1808), aunque la actual Facultad nació en el Centro de Estudios Universitarios (CEU), germen de la Universidad de Alicante.

El Patronato Alicantino de Estudios Superiores (PAES), creado en 1963, impulsó la institucionalización de la enseñanza universitaria en la provincia. En 1968, una Orden Ministerial reconoció al CEU de Alicante como centro adscrito a la Universidad de Valencia, con sede en los terrenos del antiguo aeródromo de Rabasa.

La placa que rinde homenaje a los 50 años de Filosofía y Letras en la UA / INFORMACIÓN

El 4 de noviembre de 1968, el entonces ministro Villar Palasí inauguró oficialmente el CEU, que inició su actividad con dos divisiones: Filosofía y Letras y Ciencias. La primera comenzó con 124 estudiantes en un pabellón de dos plantas, cifra que se triplicó en apenas un curso. En 1979, la División de Letras pasó a integrarse plenamente en la recién creada Universidad de Alicante, consolidando su papel como referente de las humanidades en la provincia.