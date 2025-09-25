Homenaje a Germán Benácer en el 60 aniversario de su fallecimiento

La Universidad de Alicante (UA) ha celebrado este jueves el 60 aniversario de la muerte de Germán Bernácer con un conjunto de actos organizados por la Cátedra que lleva el bimbre del economista y el Foro de Debate Económico, así como por la Fundación Mediterráneo, con la que se ha renovado el convenio para regular la cesión temporal de su despacho-archivo a la UA y la creación de una comisión mixta de seguimiento entre ambas entidades.

La renovación de este acuerdo que permite seguir digitalizando, ampliando y difundiendo el legado del ilustre economista. Además, supone la creación de una comisión mixta de seguimiento que permitirá una colaboración más estrecha entre la universidad y la fundación. También este año, se ha renovado el convenio con la familia Bernácer para la cesión en el uso del archivo a la Universidad de Alicante.

Al acto de firma han asistido la rectora de la UA, Amparo Navarro, el director de Relaciones y Proyectos Institucionales, Juan Llopis; así como Luis Manuel Boyer Cantó, presidente de la Fundación Mediterráneo, Carmen Morales, directora de los Legados de la Fundación; y Javier Gallud, técnico de Archivos y Legados.

Posteriormente, y con motivo de la celebración del 60 aniversario de la muerte de Germán Bernácer, Amparo Navarro ha inaugurado un busto, en homenaje al economista alicantino, que está situado en el edificio del campus que lleva su nombre.

La escultura, realizado por el artista Gerard Roca i Ayats, ha partido de la iniciativa de la Cátedra Germán Bernácer de la Universidad de Alicante y el Foro de Debate Económico Germán Bernácer.

n el centro, la rectora de la UA, acompañada por el presidente de la Fundación Mediterráneo, la directora de los Legados de la fundación, el técnico de Archivos y Legado de la fundación y el director de Relaciones y Proyectos Institucionales de la UA. / INFORMACIÓN

Aprecio

Tras la inauguración Amparo Navarro ha destacado la “admiración y el aprecio a la figura y al legado de Germán Bernácer” y ha agradecido a la familia del economista por su presencia y la Foro Debate Económico y a la cátedra por la organización del acto y a la Fundación Mediterráneo por colaborar con la UA para “preservar el legado Bernácer, precursor de la ciencia económica moderna con gran reconocimiento internacional”.

A este acto, además de los anteriores, también han asistido el vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad, Raúl Ruiz Callado; y la directora de la Cátedra Germán Bernácer, Rosario Andreu; así como la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Mari Carmen Tolosa; el presidente de Foro de Debate Económico Germán Bernácer, José Martín de la Leona, así como miembros del foro, profesorado y representantes del Servicio de Publicaciones de la UA.

Posteriormente, el profesor José Villacís, gran conocedor de la obra de Germán Bernácer, ha ofrecido una conferencia bajo el título “Germán Bernácer y el Círculo de Alicante”, título que coincide con el libro que ha reeditado el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Alicante y que ha sido presentado en el mismo acto.