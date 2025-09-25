La Universidad de Alicante busca mecenas para sus proyectos de investigación

Al estilo de los países anglosajones, la Universidad de Alicante (UA) quiere que la sociedad, las empresas y otras entidades, se impliquen en proyectos de investigación y en otras iniciativas de interés aportando lo que buenamente puedan. Es lo que se conoce como mecenazgo universitario, una práctica para favorecer la captación de recursos privados, muy incipiente en España, que ya está en marcha en la institución académica.

El Consejo de Gobierno de la UA le ha dado luz verde este jueves. "El objetivo es favorecer la implicación social en los proyectos de la institución académica, ofreciendo un espacio único en el que reúna toda la información necesaria para hacer donativos de distinta índole", explican desde la Universidad.

Con el nuevo Portal de Mecenazgo, la institución académica aspira a “asegurar la mejor educación, la retención de talento, la investigación competitiva y articular la transferencia de conocimiento a las empresas y administraciones con el objetivo compartido de crear un futuro mejor”. Así lo ha explicado el vicerrector de Planificación Económica y Estratégica, Ángel Sánchez, de quien depende la iniciativa, durante su intervención ante el Rectorado.

De este modo, tanto particulares, como empresas, asociaciones o fundaciones pueden sumarse a esta causa donando desde 25 euros de forma periódica o puntual para proyectos determinados que están expuestos en la web. Además, los mecenas pueden calcular la importante cantidad que pueden desgravarse al realizar su donación.

La iniciativa permite donar desde 25 euros a particulares y entidades y calcular la cantidad que pueden desgravarse

Como ejemplos, la Universidad anima a colaborar con investigaciones sobre el cambio climático, a invertir en la protección de vestigios del pasado hallados en el yacimiento de La Alcudia o a apoyar económicamente a los estudiantes para que realicen un doctorado.

“Es importante que las personas que están dispuestas a realizar donaciones tengan toda la información reunida de manera sistemática y ordenada, en un único sitio, y a través de una herramienta accesible, intuitiva y sencilla, que presente la información de un modo atractivo, útil y transparente”, sostiene el vicerrector de Planificación Económica. Así pues, desde el Portal se puede acceder a las distintas iniciativas de colaboración actuales, como las cátedras institucionales y a un buscador de convenios actualmente vigentes.

Excavaciones de la Universidad de Alicante en La Alcudia / ANTONIO AMOROS

En apartado de Retos expone los ejes temáticos de las distintas líneas de colaboración posibles, principalmente proyectos de investigación. Se han establecido cinco líneas fundamentales: proyectos relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad; con el patrimonio y la cultura; el talento: la Orquesta Filarmónica de la UA y la cooperación internacional y el voluntariado. “Se tratará de retos vivos en los que iremos incluyendo distintos proyectos relacionados con cada una de las temáticas”, explica Sánchez. Entre las posibilidades de colaboración están las acciones coyunturales, como pueda ser una ayuda concreta para una catástrofe humanitaria, hasta una campaña de recogida de ayuda para un proyecto determinado.

La campaña permitirá hacer donaciones para investigaciones, doctorados, hasta catástrofes humanitarias

En cuanto al apartado “Colabora”, además de ofrecer argumentos de peso de por qué hacerlo, explica cómo y en qué proyectos se puede participar, los diferentes tipos de colaboración según las cuantías donadas, así como los beneficios fiscales de las colaboraciones y un formulario sencillo para poner en marcha el trámite.

Por último, la página muestra distintos testimonios sobre iniciativas de éxito que ya se han puesto en marcha en la Universidad de Alicante.

El cortejo académico en la apertura del curso de la UA / David Revenga

Respaldo académico

El presidente de la Comisión de Relaciones con la Sociedad del Consejo Social, Francisco Martín Irles, ha felicitado a la Universidad por la iniciativa y ha asegurado que el proyecto “sin duda, favorecerá al arraigo de la cultura colaborativa en nuestro entorno”. Por su parte, la rectora, Amparo Navarro, ha invitado tanto a ambos consejos, de Gobierno y Social, así como a toda la comunidad universitaria “a ser embajadores del proyecto para lograr su viabilidad, fomentar la cultura de la colaboración y contribuir a lograr objetivos comunes beneficiosos para el futuro de la sociedad”.