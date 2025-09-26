La IA reduce la demanda de traductores en Alicante y les obliga a reinventarse

En un momento en el que traducir de manera simultánea una conversación en otra lengua ya es una realidad, el futuro de los traductores y profesores de idiomas ante el auge de la inteligencia artificial (IA) empieza a preocupar. La demanda de estos profesionales ha comenzado a caer en algunos sectores porque las empresas están recurriendo a sistemas de traducción automática o a plataformas de generación de contenidos.

La necesidad de reinventarse ha sido evidenciada esta semana durante el congreso internacional Glotech, que ha organizado la Universidad de Alicante (UA), bajo el lema de "Redefiniendo el aprendizaje de idiomas y la traducción en la era digital". Uno de sus organizadores, el profesor de Filología Inglesa, José Ramón Belda, ha confirmado que se observa "una menor demanda de traductores en algunos sectores, pero habrá una especie de V. Bajará la demanda y después subirá, pero buscando perfiles especializados en tecnología y en IA".

Frente a ello, los filólogos ponen de relieve la mirada crítica que puede ofrecer un profesional, algo que, por ahora, esta tecnología no ofrece. "Una empresa que use una IA entrenada no querrá pagar un traductor, salvo que éste le ofrezca un plus de calidad y le permita hacer una revisión. Por eso es fundamental conocer las limitaciones de estas herramientas" advierte el docente.

Ahora bien, los expertos piden no ser apocalípticos y abogan, como está ocurriendo en cualquier profesión, ante la irrupción de esta tecnología, por una alta cualificación. "No se trata de una sustitución o desaparición ni de traductores ni de profesores. Lo que habrá es un cambio de rol y de funciones", incide Belda.

La Universidad de Alicante inicia un nuevo curso / Pilar Cortés

Nuevas funciones

En el caso de los traductores, los especialistas advierten de que tendrán que formarse tecnológicamente, conocer distintos modelos de inteligencia artificial y saber cuáles se utilizan en cada caso. "Los traductores harán una labor de revisión cualitativa para comprobar que el resultado tiene la calidad necesaria", añade.

En el caso de los profesores, actuarán como guías y moderadores en el uso de diferentes herramientas, incluida la IA, para aprender. "Ya no somos los únicos transmisores de conocimiento: hoy los alumnos tienen acceso a multitud de recursos tecnológicos. El papel del profesorado es formarse tecnológicamente y dejar de demonizar la IA, siempre con espíritu crítico, porque tiene limitaciones" apunta el experto. Por eso, durante el congreso, los expertos han apelado a la nueva vía que se abre a los docentes y traductores: entrenar modelos, conocer sus límites y usarlos con criterio.

De hecho, advierten de que hay sectores donde siempre será necesario el traductor especializado. Como ejemplo, sostienen que no se puede utilizar ChatGPT para traducir a Shakespeare, porque el resultado sería catastrófico.

Frente a esta realidad, en la Universidad de Alicante están estudiando cómo introducir la IA en los planes de estudio. "Algunos departamentos ya lo están remodelando; otros se resisten, pero en pocos años no tendrán opción", apunta Belda. El desafío que le ven algunos académicos es la lentitud en incorporar los avances del mercado a los estudios universitarios, cuando, por otro lado, la gente joven ya los están utilizando.

¿Hay que seguir aprendiendo idiomas?

Quienes piensen que ya no hace falta aprender idiomas porque la IA hace esta función, los filólogos avisan de que siguen siendo esencial. "El contacto humano nunca puede ser reemplazado por una máquina. La tecnología es un apoyo, no un sustituto. Durante la pandemia del covid aprendimos que la interacción personal es insustituible", explica Belda.

No obstante, admite que la IA puede ser muy útil, por ejemplo, para adaptar contenidos a alumnos con necesidades educativas específicas y que ya se está utilizando para corregir exámenes e incluso para elaborar materiales didácticos.