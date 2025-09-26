La Universidad de Alicante forma a profesores para identificar trastornos por maltrato infantil

La Universidad de Alicante (UA) está ayudando a profesores y psicólogos a identificar situaciones traumáticas en los niños, como puede ser el maltrato, el abandono, la falta de atención y los conflictos familiares ante la creciente preocupación de las familias, la comunidad educativa y de los profesionales sanitarios por la falta de preparación para saber actuar ante casos de adversidad temprana.

La formación, que ha partido del Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica , ha contado con psiquiatras, orientadores escolares, psicólogas de programas de acogimiento familiar, entre otros, que han ofrecido herramientas para detectar cómo se presentan este tipo de situaciones en los centros educativos, las conductas que tienen los niños que han sufrido esta problemática.

“Entre los 0 y los 6 años, en las primeras etapas del desarrollo, la huella que dejan las experiencias adversas es mucho más profunda a nivel neurológico. El cerebro del niño se va modelando en función de sus necesidades y del contexto en el que crece”, explica el profesor Ignasi Navarro Soria, organizador de la iniciativa.

En el ámbito escolar, estas experiencias suelen manifestarse en conductas problemáticas como aislamiento o agresividad que a menudo son malinterpretados. Navarro señala que los docentes y otros profesionales deben aprender a identificar el origen de las conductas para poder responder de forma adecuada: “No es lo mismo no obedecer por un déficit de atención que por un trastorno de apego. Si no entendemos la causa, corremos el riesgo de reforzar la idea de que todos los adultos son tóxicos”, añade.

Según el experto, en muchas ocasiones todas estas conductas tienen como base ese miedo a establecer vínculos con con otras personas, porque los primeros lazos que han establecido los niños ha sido con adultos de referencia, principalmente sus padres, que han tenido comportamientos que les han causado malestar y sufrimiento.

“La frase clásica es que quien más debería protegerte es quien más daño te hace. Ese tipo de vínculos tóxicos condicionan cómo los niños se relacionan después con los demás”, agrega.

Niñas dibujando en una pizarra en un colegio de la provincia / PILAR CORTES

Ideaciones suicidas

Actuar a tiempo ante estos casos resulta clave al haberse multiplicado por cuatro los casos de suicidio, intentos de suicidio y autolesiones entre estudiantes de la Comunidad Valenciana en apenas tres años. Según Navarro, haber sufrido un trauma complejo desde pequeño, que se haya repetido varios días al mes o incluso todos los días durante varios años, deja heridas a nivel neurológico que alteran el sistema nervioso, lo que se convierte en un factor de riesgo para que el niño, cuando llega a la adolecencia, pueda tener ideaciones suicidas. "Hay una predisposición, pero todavía no existen estudios suficientes que hablen de una relación directa entre el trauma infantil y la ideación suicida", recalca.

El grupo docente que participa en esta iniciativa lleva tiempo trabajando en la materia, con una experiencia acumulada en centros educativos, en centros de menores y en programas de acogida, así como en la atención a casos de problemas de desapego y maltrato. “Muchos de los diagnósticos en la infancia tienen un origen genético, pero otros se explican desde una base social. Cuando los chavales crecen en situaciones de adversidad, el desarrollo se ve comprometido por factores externos y no únicamente por predisposiciones biológicas. Ahí es donde la intervención temprana se convierte en una herramienta clave”, apunta Navarro.

Falta sensibilización

Por ello, los profesionales ponen el acento en la necesidad de sensibilización y formación, tanto en el profesorado como en las familias. Para Navarro, ahí reside uno de los mayores retos: “Los profesionales tienen una base mínima de conocimiento, pero las familias carecen de formación pedagógica. Facilitar esa preparación permitiría integrar mejor a los niños con dificultades en el sistema educativo y de protección”.

De ahí que el reto para los docentes y profesionales que trabajan con estos menores es diferenciar la conducta observable de la causa que la origina. Navarro lo ilustra con un ejemplo: “Un niño que no obedece al profesor puede tener distintas razones para hacerlo. Puede tratarse de un TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad) de base neurobiológica, donde la atención es tan frágil que se olvida la instrucción; o bien un trastorno de ansiedad desafiante, donde el alumno rechaza la autoridad porque la asocia con algo negativo. La conducta es la misma, pero el origen es completamente distinto”.

Por eso, los especialistas insisten en que hay que mejorar la formación de los profesionales que trabajan con niños: “Cuando el docente entiende cuál es el problema que hay detrás, sus respuestas son mucho más acertadas. Si no, acabamos dando palos de ciego y, en muchas ocasiones, reforzamos el patrón negativo que el niño ya anticipa: que los adultos somos tóxicos y peligrosos”, agrega el profesor de la UA.

Más casos

Ante, la proliferación de niños con trastornos, los expertos advierten de que ahora hay más porque se identifican mejor. “Antes también existían estas dificultades, pero estaban normalizadas o pasaban desapercibidas. Igual que antes se aceptaba un bofetón como parte de la crianza y hoy lo vemos de otra manera, en el pasado la adversidad temprana estaba integrada en el sistema educativo y familiar. Ahora hemos aprendido a ponerle nombre y apellidos, y sabemos categorizarla", concluye Ignasi Navarro.