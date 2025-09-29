Universidad
El impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad actual y futura, a debate en la UA
Andrés Pedreño ofrecerá este martes su visión sobre los retos en la era de la IA durante el tercer Encuentro Socioeconómico de la Comunidad Valenciana
Los cambios sociales y económicos que están impulsando las nuevas tecnologías y los canales de comunicación digital, tanto a nivel de hábitos de vida, como de productividad, empleo y relación entre instituciones y la ciudadanía serán objeto de debate este martes en la Universidad de Alicante (UA).
Expertos, profesionales y miembros de la sociedad civil debatirán sobre esta realidad durante el III Encuentro Socioeconómico de la Comunitat Valenciana, una cita para analizar el impacto de las tecnologías y la comunicación en la sociedad actual y futura.
Organizado por el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CESCV), el encuentro tendrá lugar en el salón de actos Germán Bernácer . El foro pretende analizar los cambios sociales y económicos que están impulsando. Durante la jornada, se abordarán desde una perspectiva multidisciplinar las oportunidades y desafíos que implican los avances tecnológico y se propondrán enfoques para aprovechar el potencial de la innovación de forma inclusiva y sostenible.
Programa
A las 11:00 horas, se celebrará el acto de inauguración, en el que intervendrán Juan Llopis Taverner, director de Relaciones y Proyectos Institucionales en representación de la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro Faure; Antonio Galvañ Díez, secretario autonómico de Empleo y director general de Labora; y Fernando Moner Romero, presidente del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CES CV).
A las 11:15 horas tendrá lugar la primera ponencia, titulada “Impactos económicos y laborales de los cambios tecnológicos (IA)”. El acto será presentado y moderado por Fernando Moner Romero, presidente del CES CV, y contará con la intervención de Antón Costas Comesaña, presidente del Consejo Económico y Social de España.
Seguidamente, a las 12:15 horas, se celebrará una mesa de diálogo sobre “Impactos de los cambios tecnológicos y de la comunicación en la sociedad”, en la que participarán diferentes expertos y profesionales de la comunicación y el ámbito socioeconómico.
A las 13.30 horas, comenzará la ponencia: "Retos en la era de la inteligencia artificial", con Andrés Pedreño, catedrático en Economía Aplicada y rector de la Universidad de Alicante (1993-2000), con Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, como presentador-moderador.
