El impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad actual y futura, a debate en la UA

Los cambios sociales y económicos que están impulsando las nuevas tecnologías y los canales de comunicación digital, tanto a nivel de hábitos de vida, como de productividad, empleo y relación entre instituciones y la ciudadanía serán objeto de debate este martes en la Universidad de Alicante (UA).

Expertos, profesionales y miembros de la sociedad civil debatirán sobre esta realidad durante el III Encuentro Socioeconómico de la Comunitat Valenciana, una cita para analizar el impacto de las tecnologías y la comunicación en la sociedad actual y futura.

Organizado por el Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CESCV), el encuentro tendrá lugar en el salón de actos Germán Bernácer . El foro pretende analizar los cambios sociales y económicos que están impulsando. Durante la jornada, se abordarán desde una perspectiva multidisciplinar las oportunidades y desafíos que implican los avances tecnológico y se propondrán enfoques para aprovechar el potencial de la innovación de forma inclusiva y sostenible.

Una aplicación de realidad virtual en el instituto tecnológico del juguete. / INFORMACIÓN

Programa

A las 11:00 horas, se celebrará el acto de inauguración, en el que intervendrán Juan Llopis Taverner, director de Relaciones y Proyectos Institucionales en representación de la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro Faure; Antonio Galvañ Díez, secretario autonómico de Empleo y director general de Labora; y Fernando Moner Romero, presidente del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana (CES CV).

A las 11:15 horas tendrá lugar la primera ponencia, titulada “Impactos económicos y laborales de los cambios tecnológicos (IA)”. El acto será presentado y moderado por Fernando Moner Romero, presidente del CES CV, y contará con la intervención de Antón Costas Comesaña, presidente del Consejo Económico y Social de España.

Seguidamente, a las 12:15 horas, se celebrará una mesa de diálogo sobre “Impactos de los cambios tecnológicos y de la comunicación en la sociedad”, en la que participarán diferentes expertos y profesionales de la comunicación y el ámbito socioeconómico.

A las 13.30 horas, comenzará la ponencia: "Retos en la era de la inteligencia artificial", con Andrés Pedreño, catedrático en Economía Aplicada y rector de la Universidad de Alicante (1993-2000), con Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, como presentador-moderador.