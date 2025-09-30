El Consell garantiza más de mil millones anuales a las universidades públicas de la Comunidad hasta 2029

El Consell ha atendido una de las mayores demandas de las universidades públicas: garantizar una financiación estable hasta el año 2029 para que las instituciones académicas no tengan que estar negociando cada año los fondos públicos que reciben.

El Pleno del Consell ha aprobado este martes el acuerdo que establece el nuevo plan de financiación plurianual de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana para el periodo 2026-2029. Un acuerdo que estaba previsto materializar con los rectores este lunes en Valencia, pero que tuvo que ser cancelado por las fuertes lluvias.

Ese plan implica que las entidades universitarias "pasen de recibir unas transferencias corrientes, que tenían garantizadas, de 876,8 millones de euros a tener, ya de inicio, garantizados 1.034'5 millones de euros", ha anunciado el conseller de Educación, José Antonio Rovira. El acuerdo a cuatro años podrá ser prorrogable a cuatro más.

Además, este nuevo pacto implicará que las dos universidades de la provincia de Alicante, las peores financiadas de la Comunidad, reciban más fondos, según la conselleria, que ha declinado precisar más detalles hasta que se produzca la firma del convenio entre el presidente Carlos Mazón y los rectores.

Este curso, la Universidad de Alicante (UA) ha tenido 191, 2 millones de financiación (toda autonómica, excepto 4,6 millones del Ministerio de Universidades para el programa María Goyri) y la Universidad Miguel Hernández (UMH), 91, 2 millones (de los cuales 2 millones proceden del Gobierno central), según el departamento de Rovira.

La conselleria asegura, sin precisar cifras, que la UA y la UMH recibirán más fondos gracias al nuevo acuerdo

Durante la última década las universidades públicas han venido demandando a la Generalitat un sistema de financiación plurianual que les permita establecer su escenario presupuestario para los próximos años. Así, la medida beneficiará a la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universidad de Alicante, la Universitat Jaume I de Castelló y la Universidad Miguel Hernández de Elche.

La Universidad de Alicante ha inaugurado el curso / Álex Domínguez

En los Presupuestos de la Generalitat de 2025 se comprometieron un total de 1.054 millones de euros, que incluyen las transferencias corrientes, las compensaciones por reducción de precios públicos y aplicación de la normativa estatal y autonómica, el fondo de transición al nuevo modelo de financiación y las asignaciones para llevar a cabo el programa de incorporación de talento docente e investigador “María Goyri” (que sufraga la incorporación de más de 5.600 profesores ayudantes doctores ), según ha informado la conselleria. Gracias a este acuerdo, para el presupuesto de 2026 esta cifra se incrementará hasta superar los 1.103 millones.

Asimismo, habrá una dotación adicional para todas ellas de al menos 39,5 millones en concepto de compensación por reducción de los precios públicos universitarios, cuyo importe final dependerá de las certificaciones de las universidades cada curso.

No obstante, según la Administración autonómica, lo más importante es que este acuerdo establece también que los Presupuestos de la Generalitat para 2026 y los tres siguientes –hasta 2029– tendrán que incluir la financiación estructural básica correspondiente a la transferencia ordinaria, pero también variables como los incrementos salariales que aún no se pueden estimar, compensaciones por aplicación de normativa externa y el efecto de la inflación.

"Acuerdo histórico"

"Este es un acuerdo histórico, para las cinco universidades públicas valencianas, porque durante los dos últimos diez años han venido demandando a la Generalitat un sistema estable de financiación plurianual que les permita tener un escenario presupuestario estable y un marco a medio plazo, no cada año tener que ir negociando su propio presupuesto", ha celebrado Rovira.

"Es un sistema estable de financiación que les permite tener un escenario presupuestario estable y un marco a medio plazo" José Antonio Rovira — Conseller de Educación

Asimismo, el conseller del PP ha aprovechado para recriminar al Gobierno del Botànic que fue "incapaz de poder establecer ese marco estable" y ha puesto en valor que el plan de financiación "fue uno de nuestros primeros objetivos que nos trazamos cuando llegamos a la conselleria y por fin lo hemos conseguido".

Los universitarios vuelven a las aulas: inicio del curso en la Universidad Miguel Hernández de Elche / Jose Navarro / JOSE NAVARRO

UA y UMH, las peor financiadas

La mayor parte de los presupuestos de las universidades públicas suelen proceder de transferencias corrientes y de capital recibidas de las administraciones, principalmente de sus comunidades autónomas. El último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) sobre el curso 2022-2023 situó a las universidades de la provincia como las peor financiadas de la Comunidad. En concreto, la Universidad de Alicante recibió hace dos cursos 7.149 euros por alumno (posición 19) y la Miguel Hernández, 6.583 euros (posición 28). Son las peores financiadas de la Comunidad Valenciana. Ambas se encuentran en la parte media-baja de la clasificación a nivel nacional en cuanto al reparto de fondos autonómicos, donde, por contra, la Universidad Politécnica de Valencia, con 10.313 euros por alumno, es la que más recursos recibe de todo el país.

La otra entidad pública de la ciudad del Turia, la Universidad de Valencia, también destaca en la parte superior del ranking (posición 7) por los 8.460 euros que recibe por estudiante. La de Castellón, con 7.156 euros de transferencia corriente y de capital recibido por la Generalitat por alumno, aparece arriba de la UA (posición 18).