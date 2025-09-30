El Consell garantiza más de mil millones anuales a las universidades públicas de la Comunidad hasta 2029

El Consell ha atendido una de las mayores demandas de las universidades públicas: garantizar una financiación estable hasta el año 2029 para que las instituciones académicas no tengan que estar negociando cada año los fondos públicos que reciben.

El Pleno del Consell ha aprobado este martes el acuerdo que establece el nuevo plan de financiación plurianual de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana para el periodo 2026-2029. Un acuerdo que estaba previsto materializar con los rectores este lunes en Valencia, pero que ha sido aplazado por las fuertes lluvias al 8 de octubre.

Ese plan implica que las entidades universitarias "pasen de recibir unas transferencias corrientes, que tenían garantizadas, de 876,8 millones de euros a tener, ya de inicio, garantizados 1.034,5 millones de euros", ha anunciado el conseller de Educación, José Antonio Rovira. El acuerdo a cuatro años podrá ser prorrogable a cuatro más.

Además, este nuevo pacto tendrá, entre sus ventajas, que las dos universidades de la provincia de Alicante, las peor financiadas de la Comunidad, reciban más fondos, según la conselleria, que ha declinado precisar cifras hasta que se produzca la firma del convenio entre el presidente Carlos Mazón y los rectores.

Este curso, la Universidad de Alicante (UA) ha tenido 191, 2 millones de financiación (toda autonómica, excepto 4,6 millones del Ministerio de Universidades para el programa María Goyri) y la Universidad Miguel Hernández (UMH), 91, 2 millones (de los cuales 2 millones proceden del Gobierno central), según el departamento de Rovira.

La conselleria asegura, sin precisar cifras, que la UA y la UMH recibirán más fondos gracias al nuevo acuerdo

Durante la última década las universidades públicas han venido demandando a la Generalitat un sistema de financiación plurianual que les permita establecer su escenario presupuestario para los próximos años. Así, la medida beneficiará a la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universidad de Alicante, la Universitat Jaume I de Castelló y la Universidad Miguel Hernández de Elche.

La Universidad de Alicante ha inaugurado el curso / Álex Domínguez

Según la conselleria, en los Presupuestos de la Generalitat de 2025 se comprometieron un total de 1.054 millones de euros, que incluyen las transferencias corrientes (876,8 millones de euros), las compensaciones por reducción de precios públicos (39,5 millones de euros) y aplicación de la normativa estatal y autonómica (43,5 millones de euros), el fondo de transición al nuevo modelo de financiación (64,8 millones de euros) y las asignaciones para llevar a cabo el programa de incorporación de talento docente e investigador “María Goyri” (29,6 millones de euros).

Solo en transferencias corrientes se pasará de los 876,8 millones de euros de 2025 a 1.034,5 millones en 2026

Gracias al nuevo acuerdo, para el presupuesto de 2026 esta cifra se incrementará hasta superar los 1.103 millones, ya que solo en transferencias corrientes se pasará de los 876,8 millones de euros de 2025 a 1.034,5 millones de euros en 2026, a los que hay que sumar el programa María Goiry y la compensación por reducción de precios públicos académicos.

La Administración autonómica ha destacado que lo más importante es que el plan establece también que los Presupuestos de la Generalitat para 2026 y los tres siguientes –hasta 2029– tendrán que incluir la financiación estructural correspondiente a la transferencia ordinaria, las dotaciones del programa María Goiry y la comepnsación por reducción de precios públicos, pero también variables como los incrementos salariales, que aún no se pueden estimar, compensaciones por aplicación de normativa estatal y autonómica y el efecto de la inflación.

La conselleria contempla la opción de establecer una mayor financiación autonómica adicional que vaya ligada al cumplimiento de objetivos

Finalmente, ha anunciado que también se contempla la opción de establecer una mayor financiación autonómica adicional que vaya ligada al cumplimiento de objetivos y a nuevas necesidades singulares.

Asistentes al acto de apertura de curso de la UMH de Elche / Matías Segarra

"Acuerdo histórico"

"Este es un acuerdo histórico, para las cinco universidades públicas valencianas, porque durante los dos últimos diez años han venido demandando a la Generalitat un sistema estable de financiación plurianual que les permita tener un escenario presupuestario estable y un marco a medio plazo, no cada año tener que ir negociando su propio presupuesto", ha celebrado Rovira.

"Es un sistema estable de financiación que les permite tener un escenario presupuestario estable y un marco a medio plazo" José Antonio Rovira — Conseller de Educación

Asimismo, el conseller del PP ha aprovechado para recriminar al Gobierno del Botànic que fue "incapaz de poder establecer ese marco estable" y ha puesto en valor que el plan de financiación "fue uno de nuestros primeros objetivos que nos trazamos cuando llegamos a la conselleria y por fin lo hemos conseguido".

Los universitarios vuelven a las aulas: inicio del curso en la Universidad Miguel Hernández de Elche / Jose Navarro / JOSE NAVARRO

Valoración de la UA

La rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, aplaudió la unanimidad alcanzada entre todas las universidades y la Generalitat, tras años de negociación que se remonta al Gobierno del Botànic, en primer lugar, por "la tranquilidad que supone que en los próximos tres años tengamos un horizonte del presupuesto y no suponga negociarlo todos los años".

Es una tranquilidad que en los próximos tres años tengamos un horizonte de presupuesto y que no haya que negociarlo todos los años Amparo Navarro — Rectora de la UA

La máxima responsable de la UA puso el acento en la financiación estructural, la basal: "Aunque es la misma que otros años, consolida las cuantías que recibimos como pago de la deuda histórica".

También destacó que el Consell se haya comprometido actualizar las subidas salariales del personal y a hacer otros incrementos, como los pluses a los funcionarios, aunque se supedite a la disposibilidad presupuestaria.

Asimismo, puso en valor que se vaya a "atender necesidades singulares de cada universidad, un matiz que venía en la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario), cuyas que están por negociar". Esto implicará, por ejemplo, que se tengan en cuenta los edificios históricos y el patrimonio que atesora la UA y que precisa de financiación.

Por último, recalcó la financiación por objetivos, que se negociarán con cada universidad, a través de un contrato programa para poder diversificarlos. "Es muy importante que se puedan personalizar y que se tenga en cuenta la diversidad de las universidades, pero garantizándoles la financiación basal", destacó. Esos objetivos que aún no están concretados podrían tener en cuenta empleabilidad de los alumnos, la calidad docencia, la transferencia de investigación, etc.

Este diario ha tratado de recabar una valoración en la UMH, sin respuesta.