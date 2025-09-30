Universidad
El Consell garantiza más de mil millones anuales a las universidades públicas de la Comunidad hasta 2029
La Generalitat aprueba un plan de financiación hasta 2029 tras años de reivindicación por parte de las instituciones académicas para conseguir una estabilidad económica
El Consell ha atendido una de las mayores demandas de las universidades públicas: garantizar una financiación estable hasta el año 2029 para que las instituciones académicas no tengan que estar negociando cada año los fondos públicos que reciben.
El Pleno del Consell ha aprobado este martes el acuerdo que establece el nuevo plan de financiación plurianual de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana para el periodo 2026-2029. Un acuerdo que estaba previsto materializar con los rectores este lunes en Valencia, pero que ha sido aplazado por las fuertes lluvias al 8 de octubre.
Ese plan implica que las entidades universitarias "pasen de recibir unas transferencias corrientes, que tenían garantizadas, de 876,8 millones de euros a tener, ya de inicio, garantizados 1.034,5 millones de euros", ha anunciado el conseller de Educación, José Antonio Rovira. El acuerdo a cuatro años podrá ser prorrogable a cuatro más.
Además, este nuevo pacto tendrá, entre sus ventajas, que las dos universidades de la provincia de Alicante, las peor financiadas de la Comunidad, reciban más fondos, según la conselleria, que ha declinado precisar cifras hasta que se produzca la firma del convenio entre el presidente Carlos Mazón y los rectores.
Este curso, la Universidad de Alicante (UA) ha tenido 191, 2 millones de financiación (toda autonómica, excepto 4,6 millones del Ministerio de Universidades para el programa María Goyri) y la Universidad Miguel Hernández (UMH), 91, 2 millones (de los cuales 2 millones proceden del Gobierno central), según el departamento de Rovira.
La conselleria asegura, sin precisar cifras, que la UA y la UMH recibirán más fondos gracias al nuevo acuerdo
Durante la última década las universidades públicas han venido demandando a la Generalitat un sistema de financiación plurianual que les permita establecer su escenario presupuestario para los próximos años. Así, la medida beneficiará a la Universitat de València, la Universitat Politècnica de València, la Universidad de Alicante, la Universitat Jaume I de Castelló y la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Según la conselleria, en los Presupuestos de la Generalitat de 2025 se comprometieron un total de 1.054 millones de euros, que incluyen las transferencias corrientes (876,8 millones de euros), las compensaciones por reducción de precios públicos (39,5 millones de euros) y aplicación de la normativa estatal y autonómica (43,5 millones de euros), el fondo de transición al nuevo modelo de financiación (64,8 millones de euros) y las asignaciones para llevar a cabo el programa de incorporación de talento docente e investigador “María Goyri” (29,6 millones de euros).
Solo en transferencias corrientes se pasará de los 876,8 millones de euros de 2025 a 1.034,5 millones en 2026
Gracias al nuevo acuerdo, para el presupuesto de 2026 esta cifra se incrementará hasta superar los 1.103 millones, ya que solo en transferencias corrientes se pasará de los 876,8 millones de euros de 2025 a 1.034,5 millones de euros en 2026, a los que hay que sumar el programa María Goiry y la compensación por reducción de precios públicos académicos.
La Administración autonómica ha destacado que lo más importante es que el plan establece también que los Presupuestos de la Generalitat para 2026 y los tres siguientes –hasta 2029– tendrán que incluir la financiación estructural correspondiente a la transferencia ordinaria, las dotaciones del programa María Goiry y la comepnsación por reducción de precios públicos, pero también variables como los incrementos salariales, que aún no se pueden estimar, compensaciones por aplicación de normativa estatal y autonómica y el efecto de la inflación.
La conselleria contempla la opción de establecer una mayor financiación autonómica adicional que vaya ligada al cumplimiento de objetivos
Finalmente, ha anunciado que también se contempla la opción de establecer una mayor financiación autonómica adicional que vaya ligada al cumplimiento de objetivos y a nuevas necesidades singulares.
"Acuerdo histórico"
"Este es un acuerdo histórico, para las cinco universidades públicas valencianas, porque durante los dos últimos diez años han venido demandando a la Generalitat un sistema estable de financiación plurianual que les permita tener un escenario presupuestario estable y un marco a medio plazo, no cada año tener que ir negociando su propio presupuesto", ha celebrado Rovira.
"Es un sistema estable de financiación que les permite tener un escenario presupuestario estable y un marco a medio plazo"
Asimismo, el conseller del PP ha aprovechado para recriminar al Gobierno del Botànic que fue "incapaz de poder establecer ese marco estable" y ha puesto en valor que el plan de financiación "fue uno de nuestros primeros objetivos que nos trazamos cuando llegamos a la conselleria y por fin lo hemos conseguido".
Valoración de la UA
La rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, aplaudió la unanimidad alcanzada entre todas las universidades y la Generalitat, tras años de negociación que se remonta al Gobierno del Botànic, en primer lugar, por "la tranquilidad que supone que en los próximos tres años tengamos un horizonte del presupuesto y no suponga negociarlo todos los años".
Es una tranquilidad que en los próximos tres años tengamos un horizonte de presupuesto y que no haya que negociarlo todos los años
La máxima responsable de la UA puso el acento en la financiación estructural, la basal: "Aunque es la misma que otros años, consolida las cuantías que recibimos como pago de la deuda histórica".
También destacó que el Consell se haya comprometido actualizar las subidas salariales del personal y a hacer otros incrementos, como los pluses a los funcionarios, aunque se supedite a la disposibilidad presupuestaria.
Asimismo, puso en valor que se vaya a "atender necesidades singulares de cada universidad, un matiz que venía en la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario), cuyas que están por negociar". Esto implicará, por ejemplo, que se tengan en cuenta los edificios históricos y el patrimonio que atesora la UA y que precisa de financiación.
Por último, recalcó la financiación por objetivos, que se negociarán con cada universidad, a través de un contrato programa para poder diversificarlos. "Es muy importante que se puedan personalizar y que se tenga en cuenta la diversidad de las universidades, pero garantizándoles la financiación basal", destacó. Esos objetivos que aún no están concretados podrían tener en cuenta empleabilidad de los alumnos, la calidad docencia, la transferencia de investigación, etc.
Este diario ha tratado de recabar una valoración en la UMH, sin respuesta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- José Andrés se lo explica a Yolanda Díaz ante la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- David Jiménez, abogado, sobre las casas heredadas: “Si un hermano quiere vender y el otro no, la solución es la extinción del condominio”
- Diecinueve municipios de la provincia de Alicante suspenden las clases este martes ante la alerta naranja por lluvias
- El Ayuntamiento de Alicante permite que las terrazas de bares en suelo privado cierren dos horas más tarde que las de la vía pública
- Condenan al expresidente de los Graduados Sociales de Alicante por quedarse el dinero de cinco despidos
- Los comerciantes de Benidorm quieren ser como el sector de Bilbao y poner límite a las licencias para tiendas turísticas
- Un edificio sin concesión de Costas y con orden de demolición desde 2003 sigue en pie en la playa de La Mata de Torrevieja