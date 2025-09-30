Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Universidad

Neurociencias recibe 812.000 euros para avanzar en la investigación de trastornos nerviosos

El Consell aprueba 2,6 millones a cinco universidades de la Comunidad para mejorar sus laboratorios

Los escolares visitan el Instituto de Neurociencias

Los escolares visitan el Instituto de Neurociencias

A. Fajardo

El Consell inyectará 812.000 euros en el Instituto de Neurociencias UMH-CSIC para implementar una plataforma para el desarrollo de modelos "in vitro" e "in vivo" de trastornos del sistema nervioso, disponible para toda la comunidad científica nacional. La mejora de las dotaciones permitirán a este centro de investigación, ubicado en Sant Joan, seguir a la vanguardia de la tecnología, según ha anunciado la Conselleria de Educación y Universidades.

Asimismo, los fondos aprobados por la administración autonómica apoyarán a la Universidad Miguel Hernández en la reforma del sótano del Edificio Muhammad Al-Shafra para la instalación de laboratorios de investigación del Instituto de Neurociencias.

Será la única entidad de la provincia de Alicante que se beneficie de estas nuevas ayudas. El Pleno del Consell ha autorizado cinco convenios de colaboración entre la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo con la Universitat de València (UV), la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y la Jaume I de Castellón (UJI) para colaborar en la financiación de obras de mejora de los centros de investigación de excelencia, innovación y transferencia. Estas subvenciones son el resultado de una toma en consideración competitiva de los proyectos presentados por las universidades públicas valencianas, que fueron evaluadas por la Agencia Valenciana de Acreditación y Prospectiva (AVAP).

Los convenios contemplan destinar un total de 2,6 millones de euros durante 2025, que estarán cofinanciados por la Generalitat y la Unión Europea a través de los Fondos Feder (el Fondo Europeo de Desarrollo Regional) con el fin de mejorar las infraestructuras destinadas a potenciar la I+D+i. Además, se prevé que las actuaciones del convenio cuenten en 2026 con una aportación de 6,7 millones de euros, dado que son de carácter plurianual.

Una científica del Instituto de Neurociencias

Una científica del Instituto de Neurociencias / ALEX DOMINGUEZ

Valencia y Castellón

En concreto, el acuerdo con la UV, dotado con 790.273 euros, tiene como objetivo apoyar a la universidad en la financiación del proyecto básico y ejecución de ampliación del Edificio 1 del Parc Cientìfic, destinado actualmente a Servicios Científico-Tecnológicos con el fin de dar cabida a un nuevo espacio para spin-offs, empresas innovadoras y plataformas de investigación público-privadas.

Este espacio se repartirá entre tres de las cuatro plantas del nuevo edificio, y tendrá un carácter transversal, sirviendo de apoyo a iniciativas empresariales y plataformas de investigación, focalizada en sectores como la IA, nanotecnología, materiales, o biotecnología.

Por otra parte, el convenio con la UPV conlleva una aportación de 903.721 euros en fondos para apoyar el Proyecto de Reformas para mejorar la eficiencia energética y la funcionalidad de la Ciutat Politècnica de la Innovació y del Instituto de Tecnología Química.

La inversión proyectada busca reducir la demanda energética, instalaciones de climatización, producción de agua caliente sanitaria y ventilación a base de energías renovables, sistemas de gestión y control de instalaciones y estrategias de diseño bioclimáticas.

Finalmente, el Consell ha autorizado un convenio dotado con 83.989 euros para apoyar a la UJI en la financiación de la construcción del Proyecto de ampliación del Centro de Investigación en Robótica y Tecnologías Subacuáticas (CIRTESU) para albergar un canal de experimentación hidrodinámica, un taller de prototipos, una sala de operaciones y laboratorios de investigación. Esta obra se ejecutará y finalizará fundamentalmente durante la anualidad 2026.

Esta actuación permitirá la realización de nuevos experimentos avanzados en entornos hidrodinámicos singulares, así como la integración de los científicos de tres grupos de investigación que actualmente están ubicados en diferentes lugares, facilitando los trabajos conjuntos.

Además, la ampliación permitirá la construcción de una zona de operaciones, talleres y laboratorios necesarios para la fabricación y validación de nuevos prototipos robóticos y tecnologías subacuáticas noveles, así como la experimentación con modelos biológicos que posibiliten avances en las aplicaciones en medio acuático.

