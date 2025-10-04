La UA eleva a 60 el número de investigadores entre los más citados del mundo según el prestigioso ranking Elsevier-Stanford

Un total de 60 investigadores de la Universidad de Alicante (UA) aparecen entre el 2% de los científicos más citados del mundo, según el prestigioso ranking elaborado por investigadores de la Universidad de Stanfordcon datos de la base Scopus de Elsevier. Esta cifra confirma la trayectoria de crecimiento de la institución académica alicantina en el ámbito de la investigación internacional, superando en un 10% el número de investigadores que aparecieron en el listado del año anterior. El estudio, reconocido por su rigurosidad a nivel global, evalúa el impacto de las publicaciones a partir de las citas recibidas, reconociendo el liderazgo de los autores en sus respectivas disciplinas.

La Universidad de Alicante no solo mantiene su presencia, sino que consolida su tendencia al alza en calidad investigadora. El listado de excelencia distingue a 40 investigadores en la clasificación Career, que evalúa el impacto de las publicaciones a lo largo de toda la trayectoria investigadora, superando los 39 del análisis anterior. En la clasificación Single year, que se limita a evaluar el impacto del trabajo publicado durante el último año analizado, la UA cuenta con 45 científicos. Un dato especialmente relevante es que 25 investigadores de la UA logran aparecer simultáneamente en ambas clasificaciones, lo que subraya la excelencia, la calidad constante y la producción actual de primer nivel de su investigación.

El liderazgo de los investigadores de la Universidad de Alicante se concentra en áreas de excelencia consolidada a nivel internacional. Un año más, disciplinas como las Ciencias Químicas (incluyendo sus ramas de Química Física, Analítica, Orgánica e Inorgánica, así como su aplicación en Ingeniería), la Física Aplicada y la Óptica se mantienen en cabeza, demostrando una solidez histórica. Asimismo, la UA refuerza su presencia en campos estratégicos como la Informática y la Inteligencia Artificial (IA), junto con disciplinas de alto impacto social como Microbiología, Ecología, Turismo y Economía. Este crecimiento diversificado demuestra la amplitud y la relevancia de la investigación que se desarrolla en la institución.

Juan Mora, vicerrector de Investigación de la Universidad de Alicante, ha expresado su satisfacción por los resultados: “Estos datos son la prueba fehaciente de la calidad de la investigación que se realiza en la UA, y reflejan el éxito de nuestra apuesta por la ciencia de excelencia. Observar la tendencia creciente en el número de investigadores e investigadoras de la UA y llegar a contar con 60 de ellos en este ranking mundial es un logro muy significativo que subraya nuestra proyección y reconocimiento internacional”. El vicerrector ha destacado además el importante papel de los programas de captación de talento sobre el impacto de la investigación que se realiza en nuestra universidad: “Un buen número de estos investigadores se han incorporado a la UA mediante programas de excelencia altamente competitivos, lo que demuestra el notable impacto que la estrategia de captación de talento puesta en marcha por la Universidad de Alicante en los últimos años está teniendo sobre la excelencia y sobre el futuro de nuestra investigación”.

Imágenes de archivo de investigaciones realizadas en la Universidad de Alicante. / INFORMACIÓN

Metodología

El estudio es publicado anualmente por investigadores de la Universidad de Stanford, con datos de publicaciones en la base Scopus de Elsevier. Para la elaboración del listado se tienen en cuenta diversos parámetros estandarizados como el número de citas que recibe un artículo, el número de autores por publicación y la posición del firmante. Los investigadores son distribuidos en 22 campos científicos diferentes, y solo se incluye al 2% de los mejores en cada disciplina principal, representando a instituciones de todo el mundo.

Listado completo de investigadores UA en el ranking Elsevier: