La UA impulsa la educación financiera con premios de hasta 600 euros

La Universidad de Alicante (UA) ha organizado la primera edición de los Premios de Educación Financiera Universidad de Alicante, Edufin-UA, dirigido a estudiantes de ESO, Bachillerato y grados medios de Formación Profesional (FP). El primer premio está dotado con 600 euros, más una experiencia con todos los gastos pagados en Madrid donde visitarán el Banco de España. Hay hasta el 22 de diciembre de tiempo para inscribirse.

El objetivo de esta iniciativa, que parte del departamento de Economía Financiera y Contabilidad, “es mejorar las competencias financieras de la ciudadanía desde edades tempranas, proporcionando las herramientas y la información adecuada para una toma de decisiones informada y documentada”, explica su director, Joaquín Marhuenda.

Con esta iniciativa, la UA se suma por primera vez a la celebración del Día de la Educación Financiera, que se conmemora el primer lunes de octubre, con la intención de establecerla como una cita obligada en el calendario de la divulgación científica anual y para ello contará con el apoyo del Banco de España y el Colegio de Economistas de Alicante.

El concurso

El concurso se desarrollará a través de una plataforma digital, en el que los distintos equipos participantes deberán abordar un reto financiero. De los equipos presentados se seleccionarán 10 finalistas de los que saldrán los tres ganadores que se alzarán con los galardones.

El reto propuesto para esta primera edición es: “¿Qué es el dinero? Del trueque a las criptomonedas”. Cada equipo deberá comunicar una idea interesante sobre el dinero, su uso, su historia o su futuro, con un estilo propio y a través de un video corto de entre 1 y 3 minutos, en el que se aborde de forma didáctica el desafío propuesto. El trabajo se podrá presentar hasta el 22 de mayo del próximo año.

María Jesús Pastor, en el centro, acompañada del director del Banco de España en Alicante y de la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. / INFORMACIÓN

Educación para prevenir las crisis

La necesidad de instaurar la educación financiera en edades tempranas es una idea que empezó a calar en Europa a partir de la crisis económica de 2008. Desde entonces, desde el sector financiero se promueve esta idea para evitar situaciones futuras de nefastas consecuencias para la ciudadanía.

“Porque las competencias financieras, no se refieren solo a conocimientos financieros y económicos, sino también a otros aspectos relativos a los comportamientos y las actitudes de la ciudadanía y para que sean los adecuados, es necesaria una educación que permita adoptar decisiones económicas de una manera responsable”, ha puntualizado la decana de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, María Carmen Tolosa quien considera esencial insistir en la formación.

Tal y como ha explicado la vicerrectora de Trasferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica de la UA, María Jesús Pastor, durante la presentación, “se trata de aportar luz en edades tempranas sobre temas tan esenciales como el ahorro, las inversiones, el consumo responsable, los seguros, los medios de pago o hasta dónde puedes endeudarte en función de tus ingresos, por citar algunos ejemplos concretos de nuestro día a día”.

Vocación de continuidad

Cada año coincidiendo con el Día de la Educación Financiera, se lanzará una nueva edición del concurso planteando una temática concreta distinta.

Con el concurso se pretende, tal y como explica el director del departamento promotor, Joaquín Marhuenda, “que aprendan, comprendan y sean capaces de sintetizar y explicar los conceptos a través de un vídeo en el que resuelvan el reto planteado”. Del total de los participantes se seleccionarán 10 finalistas, que recibirán diversos obsequios, y de los que saldrán elegidos los tres mejores equipos.

Galardones

Además, recibirán un diploma acreditativo para cada uno de los miembros del equipo, una placa para el centro educativo y merchandising de la UA. El segundo y tercer premio, estarán dotados de 500 y 400 euros, respectivamente y también recibirán un diploma conmemorativo, una placa para el centro y un pack de merchandising UA.

“Con los premios buscamos incentivar el interés de las jóvenes generaciones por entender el mundo financiero, fomentando una actitud proactiva y crítica ante temas que inevitablemente afectan a su vida presente y futura”, asegura María Jesús Pastor.

A lo largo de todo el proceso, los escolares podrán plantear sus dudas a través de un foro creado en la propia plataforma del concurso. El fallo del jurado se dará a conocer coincidiendo con el Día de la Educación Financiera de 2026, que será cuando se entreguen los galardones.

Los Premios de Educación Financiera Universidad de Alicante cuentan con el respaldo del Banco de España que financiará uno de los premios. En este sentido, su director en Alicante, Pedro Sánchez Abad, alineó la iniciativa con otra similar que desde hace años se promueve a nivel nacional junto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Ministerio de Hacienda. Con su apoyo “el Banco de España quiere potenciar su relación con las universidades para lo que se está trabajando en un protocolo que abra la colaboración en un sentido mucho más amplio”, explicó Sánchez.

Por su parte, M.ª Carmen Verdú ha felicitado por el impulso de esta iniciativa y ha manifestado el apoyo y colaboración desde el Colegio de Economistas de Alicante.

La presentación de los Premios EDUFIN-UA ha tenido lugar esta mañana en la Sala Rafael Altamira de la Sede Ciudad de Alicante y ha contado con las intervenciones de la vicerrectora de Trasferencia, Emprendimiento y Divulgación Científica de la UA, María Jesús Pastor; el director del Banco de España en Alicante, Pedro Sánchez; la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, María Carmen Tolosa; la vocal de la junta de gobierno y responsable de educación del Colegio de Economistas de Alicante, María Carmen Verdú y el director del departamento de Economía Financiera y Contabilidad de la UA, Joaquín Marhuenda de donde ha surgido la idea.